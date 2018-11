T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

Ya no más errores para seleccionar candidato

PARA DIPUTADOS, YA NO MAS ERRORES EN EL P.R.I.

PAN HASTA DICIEMBRE DEFINE CANDIDATURAS: KIKO

LIDERAZGOS JUVENILES, PUEDEN SER CARAS NUEVAS

EN LO QUE creo deben ir pensando con marcada conciencia y sensatez los partidos políticos, es no seleccionar, designar o imponer al estilo “dedazo” a los mismos cartuchos quemados”, como candidatos a diputados locales, debido a que la mayoría de estos, la verdad, “gozan de muy mala reputación política”, porque estos supuestos representantes populares, “trabajan para el bien propio y no para el bien colectivo”, porque repito y reitero que, “algunos de los diputados que van de salida, “ya están pensando reelegirse”, muy a pesar de que los muy irresponsables, ya no egresaron a las colonias y ejidos de sus pueblos a donde hace ya casi tres años, fueron a pedir el voto para tener una curul en el Congreso de Tamaulipas.

LO ANTERIOR, es porque ya ha venido corriendo “como fuego en reguero de pólvora” el rumor de que, diputados y diputadas de muy baja calidad moral y política, se vienen haciendo notar en las redes sociales de que, “buscarán la reelección”. Pero en esto, creo que las dirigencias de cada uno de los organismos políticos, tienen que pensar en mejores opciones y por supuesto deshacerse de “los cartuchos quemados” que, evidentemente están dejando una nefasta huella de irresponsabilidad, abandono y falta de seriedad hacia sus ciudadanos, a los que, en las pasadas campañas, “prometieron mucho a las familias y no les cumplieron”.

POR EJEMPLO allá en Victoria, el Diputado local ALEJANDRO ETIENE LLANO, ya se anda pavoneando como viable prospecto a la reelección, como si su labor haya sido muy preponderante en el congreso y en el trabajo de gestión, rubro que también es una obligación ineludible de los legisladores para favorecer a sus electores. Y de este sabemos de buena fuente que, “jamás ha vuelto a tener contacto con la gente que creyó y confió en él”, cuyo mal comportamiento hacia los victorenses, ubica a “Etiene Llano, como una mala carta o ficha” de su partido para enviarlo en busca de la reelección, pero en fin veremos si la dirigencia tricolor lo manda o no, al nuevo evento electoral del 2019.

OTRA de las figuras de ínfima calidad política, que también dicen proyecta su reelección, es la diputada local riobravense COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ, esta pese a haberse olvidado de la gente, “porque nunca la volvieron a ver las gentes que visitó en campaña” se hace ver en su partido, como la viable para la reelección y aunque ella, no ha dicho nada, porque aún no son los tiempos, gente muy cercana a esta mujer, así lo prevé, porque de no ser abanderada a legisladora a la reelección, esta, se quedaría sin el cobijo presupuestal al que está impuesta y tendría que dedicarse a otros menesteres. Además recordemos que, “La Copy” en el pasado reciente, buscó ser Diputada Federal por el III Distrito y por haberse olvidado de la gente, su mala reputación, la llevó a la dolorosa derrota, por el obvio rechazo de los electores, siendo superada muy ampliamente en votación por “el Diputado Calabazo” y por “la Inge”.

EN FIN, creo que en las dirigencias partidistas de Tamaulipas, como de todos los estados donde habrá elecciones en el 2019 para diputados locales, deberá pensarse muy a fondo y marcado énfasis, el tema de proyectar reelegir a “cartuchos quemados” e incluso, tendrán que ir pensando en mejores ofertas políticas. Y Aunque se dice que en el PRI, “ya no hay mucha tela de donde cortar”, también sabemos que aún tienen prospectos políticos que han hecho trabajo de bienestar social para las familias y, en eso tendrá que pensar, la líder tricolor YAHLEEEL ABDALA CARMONA.

“MUCHAS CARAS NUEVAS EN LOS ESTABLOS POLÍTICOS”.

OTRO TEMA que ha venido llamando poderosamente la atención es que, “en los Partidos, PAN, PRI, MC, MORENA y demás organismos políticos, vemos como jovencitos que, “SON CARAS NUEVAS EN SUS ESTABLOS”, con marcado entusiasmo e ímpetu, proyectan con extraordinarios ideales, “otras formas de hacer política” y que bueno, porque eso me hace pensar que, pronto en este espacio, como en las redes sociales y en todos los medios escritos y digitales, estarán sin duda apareciendo “nuevos prospectos políticos”, que “vendrán a suceder a los integrantes de las viejas guardias”, por cierto muchos de estos “ya muy tatemados”, los que por ser obsoletos, tendrán que retirarse o “colgar los guantes”, porque sus ciclos ya han terminado y, más porque muchos de estos, no han cumplido o no cumplieron a cabalidad con sus promesas, defraudando a la sociedad y eso los está llevando a la jubilación política anticipada.

AL ESTAR por allá en Victoria, nos percatamos de la gran calidad política e interés de contribución con la sociedad de “nuevas caras juveniles” que, sabemos tendrán un buen nivel de trabajo y servicio para bien de los pueblos que vayan a representar en su momento, si sus partidos deciden darles la oportunidad política de participar en eventos electorales, de quienes diremos, representarían con tenacidad, perseverancia y, decoro a las familias de sus pueblos, por su obvia mentalidad de 2realmente servir a las familias en el marco de los hechos”.

POR ELLO, pronto estaremos citando aquí, nombres de muchos de esos jovencitos que, no solo en ciudad Victoria operan, sino en todas loa jurisdicciones municipales del estado, mismos que están decididos a incorporarse a las tareas políticas, cuya cuestión originará sin duda que, “los viejos dinosaurios”, tengan, repito, que aceptar la jubilación política. Y aunque, por el momento, respetamos la petición de su anonimato, esto “no tardará mucho en tener que salir a la luz pública”, porque las juventudes, “vienen avanzando a pasos agigantados” y eso no lo digo yo, sino lo que vemos para el futuro inmediato, en el escenario político tamaulipeco.

POR SU parte, el PAN definirá sus candidaturas hasta diciembre, así es que los alebrestados, ni se apresuren, ni anden saliéndose de la tangente, expresó en plan directo, y sin cortapisas, el Líder Estatal de Acción Nacional, matamorense FRANCISCO “KIKO” ELIZONDO, quien con marcada tranquilidad expresó que, poco a poco, “irán viendo a sus mejores perfiles” para las Diputaciones locales que, son las que estarán en juego este inminente año venidero 2019, evento que será histórico, porque cada grupo político, instrumentará las muy variadas estrategias, para salir avantes, como el PAN, que es el que tiene dominio en el Congreso de Tamaulipas, y por tanto, “proyectará mantener la fuerza política albiazul”.

AL MENOS, eso fue lo que reflejó y expresó el dirigente panista Kiko Elizondo, de quien diremos “ha logrado buenos frutos” en esta importantísima tarea política, dejando muy en claro, que él continuará en la encomienda de Acción Nacional. Y cuando un colega le preguntó que si sería candidato a Diputado por el tricolor, sonrió, pero reaccionó candente señalando que, “CON EL PRI NI A LAS CANICAS”. Y Vaya que Kiko tiene razón, porque irse al PRI, sería un error garrafal, pues ir a ese partido, es tanto como imitar a los cangrejos, porque el PRI desde el 2016, cuando fue arteramente apabullado por el hoy Gobernador de Tamaulipas Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien pasó por encima de BALATZAR HINOJOSA, “el PRI de ipso facto”, quedó sepultado y aun es fecha de que, no ha podido “levantarse de la tumba” en la que, lamentablemente aún se encuentra.

PARA FINALIZAR, les diré que, en la siguiente ronda electoral 2019, de (diputaciones locales), las cosas a juicio propio se vislumbran interesantes por dos razones: La primera es que el PAN, “proyectará mantener al Congreso pintado de azul” y la segunda es porque los del PRI y MORENA, aquí no tuvieron el mega-efecto Morenista, como en otros estados en la elección del pasado primero de julio. Apuntándose para concluir que, entre otras de las cuestiones políticas extraordinarias sería la confirmación, “de muchas caras nuevas”, en los distintos establos políticos”, porque las dirigencias partidistas, tienen que ver las cosas con crudeza, pero también bajo un marco de sensibilidad política y quiénes no piensen en este tenor, estarán equivocando el rumbo y si no “pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx