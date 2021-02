T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PARA IMPONER A SU HIJO CARLITOS, MAKI DERROCA A RIGO Y ZERTUCHE….!

X.-“LE ENTRÓ AL RUEDO, CON LA MEJOR DE LAS APUESTAS”..?

QUIENES se encuentran “al borde del precipicio político” al interior de MORENA, son el Diputado Federal Armando Javier Zertuche Zuani y el Diputado local Rigoberto Ramos Ordoñez, debido a que la alcaldesa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, por su ambición a seguir teniendo en sus manos “el poder político de Reynosa”, aseguran que a esta, allá en México, “le dieron el visto bueno”, para que su hijo Carlitos Peña Ortiz, “sea quien abandere a Morena” e ir por la Presidencia Municipal de esta ciudad, el próximo 6 de junio. Habiéndole entrado al ruedo “con la mejor de las apuestas”.

LO ANTERIOR, “es un secreto a voces”, entre el personal de los distintos departamentos del palacio municipal, vislumbrándose muy marcado júbilo, entre los colaboradores de confianza de la doctora Ortiz Domínguez, porque al menos, les renace la esperanza de “seguir teniendo empleos” y muy jugosos salarios, compensaciones y demás beneficios, pero a los que sin lugar a dudas “esta trágica noticia “les caerá como un balde de agua helada en la espalda” es a los legisladores Zertuche Zuani y Ramos Ordoñez, porque ambos “ ya sentían tener en la bolsa” la candidatura de Morena a la alcaldía de Reynosa.

ESTE RELEVANTE tema que desde ayer, “ha causado no muy grato impacto político” entre los grupos internos de Morena, podría traer como consecuencia, situaciones muy complejas, como el verse muchos morenos, en la imperiosa necesidad de tener que dejar las filas del partido del Presidente, por decepción, porque “sería injusto” que, el poderoso padrino de Maki, con suma facilidad, haya convencido a quien manda en Morena, para favorecer a Carlitos Peña Ortiz, hijo de la Presidente Municipal de Reynosa.

EMPELADOS del Ayuntamiento que tuvieron la fortuna de “enterarse de este logro político de Maki”, dan por hecho lo anterior, cuyo detalle, confirma, que el vástago de la edil, será finalmente quien “el 6 de junio próximo”, entre a la competencia electoral por la alcaldía de Reynosa, abanderando las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional, situación que repito, es algo así como “una bomba de tiempo” para los grupos políticos, conformados por los Diputados Armando Zertuche Zuani y Rigoberto Ramos Ordoñez, principalmente.

Y AUNQUE, no se han revelado los pormenores que generaron esta extraoficial y “fatal noticia política” para Rigo y Zertuche, porque solo Maki, su padrino y “el facultado” para ejercer esta clase de negociaciones, saben de los acuerdos que hubo de por medio, no sé descarta qué, sí Carlitos Peña Ortiz, es el candidato de Morena a la Presidencia de Reynosa, esto dejaría entrever que “en Morena”, son igual de mercenarios que los demás partidos políticos. Porque tengan la certeza que, “dé a gratis” no le asignarían al hijo de Maki, la candidatura a la alcaldía de esta ciudad.

LA DOCTORA Maki, “valida de contar con lo necesario para concertar” esta clase de negocios por su hijo Carlitos, dicen que tuvo que apostar en grande y “aventar al ruedo” lo que le hayan pedido o planteado, para lógicamente lograr el objetivo político que agravia a los Diputados Armando Zertuche y Rigoberto Ramos Ordoñez, los que por obviedad, “jamás podrían ponerse al tú por tú, con Maki en esta clase de apuestas”.

SIN EMBARGO, señalan que si la Dra. Ortiz Domínguez, “obró por concertar la candidatura de Morena para su hijo”, esto es, para ella tener conque defenderse, por las trapacerías financieras consumadas por ella en el ayuntamiento, porque, fíjense bien, Maki así, buscará “ser el poder tras el torno”, pero para colmo de males, esto que hace la aun alcaldesa de Reynosa, “no la eximirá de la acción legal que en su contra”, se llevara cabo en la Fiscalía Anti-corrupción y en cuyo caso, la Auditoría Superior del Estado, dará amplia cuenta, respecto a “los mezquinos saqueos millonarios” en los que se ya se está viendo envuelta la Presidente Municipal de Reynosa, tras la denuncia hecha por la Diputada de Morena Edna Rivera López.

REZA EL ADAGIO que, “cuando ya te toca pagar lo que adeudas”, ni aunque te quites, o te escondas te salvas y “cuando no te toca, ni aunque te pongas”, decimos esto, porque si Maki, está pensando que siendo su hijo, su sucesor en el Ayuntamiento, estaría exenta de la acción de la justicia y pensar así es un error garrafal, porque es ella, la está pendiente con la ley y no su hijo, pero si su hijo tiene pendientes, “por malos manejos financieros en el DIF Municipal”, donde al igual que su madre, “manejó muchos millones de pesos”, tengan la certeza que a los dos, “les podría ir como en feria”, de esto no hay ninguna duda, porque recuérdese que, “el que la hace la tiene que pagar” y aquí, ambos pueden estar en las mismas circunstancias financieras.

Y PARA CONCLUIR, les diré que si en los próximos días se confirma que Carlitos Peña Ortiz, será el Candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa, como es lo que se vaticina, a quiénes “no los calentaría ni el sol”, será a los Diputados Federal Armando Zertuche Zuani y al legislador local Rigoberto Ramos Ordoñez y, aquí surgiría el aquel viejo refrán que reza, que “unos son los que corretean la liebre y otro es el que la alcanza”, así es que, seguiremos muy al pendiente de este interesante tema, en donde “los Morenos para Morena, no cuentan”, porque los que cuentan “son los que taren conque$$$, para las apuestas”. Como la ven ¡SERÁ!

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]

Visits: 231 Today: 231 Total: 669206