Por: Ángel A. Guerra

Para mujeres, mi hija

Iban a ser las nueve de la noche.

Mi hija BLANCA LETICIA acababa de presentar su monólogo en el escenario teatral improvisado en el edificio del Sindicato de Agricultura, en ciudad Díaz Ordaz.

Recuerdo que una sorpresivo ¡aaahhhh! del auditorio formado por las mujeres del lugar, me cimbró.

Mi hija les habia arrancado ese ¡aaahhhh! de expectación.

BLANCA era apenas una adolescente estudiante del CBTIS, pero siempre había soñado con ser actriz, y esa tarde-noche, mi esposa me pidió que la acompañara a su presentación actoral.

“Claro”, dije.

Me fui con mi hija a la intersección de la cuchilla que se forma en el boulevard Hidalgo, en Reynosa, para abordar el viejo autobús del “Noreste”.

Ya en ese pueblo, caminamos seis, coho cuadras rumbo al Sindicato.

Cuando llegamos, sus compañeras del programa, cuyos padres las habían trasladado en sus automóviles, la esperaban.

Recuerdo que se enfundó en su vestuario; se sentó al centro del escenario de concreto y empezó su monólogo.

Yo la observé, ensimismado.

¿Alguna vez se ha sentido usted como que está y no está al mismo tiempo en un lugar?

Bueno, esa era mi sensación.

… Llegué a pensar incluso que no era yo quien estaba allí, viendo la actuación de mi hija, sino una especie de fantasma, que observaba la escena desde un plano diferente.

Mi hija terminó entre abrazos y aplausos.

Fuera del escenario, la apresuré:

“Vámonos, hijita”, le dije, “porque van a ser las nueve y está por salir la última corrida de autobuses del ’Noreste’ a Reynosa”.

“Además” –añadí— “en Reynosa está por correr la última ‘pesera’ a ‘Las Cumbres’ y no quiero que nos deje”.

Mi hija se despidió de sus amigas y emprendimos el retorno.

En el camino, bajo las estrellas de la noche, mi hija y yo conversamos de sus sueños.

Ya en el autobús, en la oscuridad de la unidad, charlamos, reímos y yo me atreví a hacerle un comentario, que a la postre resultó profético:

“Vas a ver” –le dije— que va a llegar el tiempo en que nos acordaremos de este día, y nos reiremos”.

Hoy, 20 años después de aquella presentación estudiantil en ciudad Díaz Ordaz, claro que nos acordamos.

Y nos reímos.

“Ay, papá” –me dice mi hija: “tú siempre acordándote de eso”.

Y claro que sí, porque años después de esa presentación, inmediatamente de que hizo su licenciatura en Ciencias de la Comunicación, a mi hija BLANCA LETICIA la siguió inquietando la actuación.

Y le buscó, y le buscó, hasta que halló lo que quería: la Escuela Nacional de Arte Teatral, del Instituto Nacional de Bellas Artes.

En la ciudad de México.

“Bueno”, le dije: “¿y qué se necesita para eso?”.

Ella se informó y me sumé a su sueño.

Se inscribió, presentó un larguísimo examen de admisión.

¡Y lo aprobó!

“¿Y ahora?”, le pregunté.

“¿Qué sigue?”.

…Pues buscar un departamento, rentarlo y estar semana tras semana cubriendo las necesidades de estancia.

Y a la cuarta semana de cada mes, ¡la renta!

Ya pasaron cuatro años de eso y mi hija BLANCA LETICIA, convertida en Licenciada en Actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral –¡la única mujer tamaulipeca que ingresó y egresó con promedio general de 9.2 [el 10 no existe, dicen los maestros, porque esa calificación les toca a ellos]–, ya trabaja en tres proyectos teatrales obtenidos vía beca, uno de ellos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Hoy, escribo este artículo a escondidas de ella, porque si la hubiera consultado para hacerlo, seguro me habría dicho:

“Ay, papá: ¡tú siempre acordándote de eso!”.

«HECHAS EN TAMAULIPAS»

COMPARTEN EXPERIENCIA

A propósito de mujeres, en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Capítulo Tamaulipas del Colectivo 50+1 invita a reflexionar acerca de la búsqueda de igualdad y no discriminación al género femenino, en el Foro «Hechas en Tamaulipas».

Este lunes 8 de marzo, a partir de las 5:00 de la tarde, el Colectivo transmitirá interesantes puntos de vista y experiencias de mujeres que han llegado a un lugar desde donde servir a sus congéneres, librando batallas en discriminación y desigualdad, luchando por representar a las mexicanas.

La transmisión del Foro se llevará a cabo por conexión a distancia a través de un Live en FACEBOOK.COM/50MAS1TAMAULIPAS/LIVE, donde la Alcaldesa de Reynosa acompañará a la Presidente del Colectivo 50+1MX, María Elena Orantes.

En este evento, que se celebra en el marco del Día Internacional de la Mujer, participan las tamaulipecas destacadas por su trayectoria y logros, abriendo camino a otras mujeres para que con mayor respeto a sus derechos y menos obstáculos accedan a los espacios que van conquistando.

DIF REYNOSA APOYA

A LOS ABUELITOS

De otro lado y con el propósito de entregar artículos de la canasta básica a los abuelitos de esta ciudad, el personal del Sistema DIF Reynosa visitó a dos grupos que albergan adultos mayores.

Los abuelitos que integran los grupos «Capullito de Rosas», de la Colonia Lucio Blanco y «Corazones de Oro», de la Colonia 14 de enero, fueron visitados por personal del DIF Reynosa.

Los beneficiados recibieron diversos artículos de la canasta básica, como aceite, harina, arroz, lentejas, frijol, atún, leche y sopa.

Personal del DIF Reynosa, acerca diversos beneficios y servicios a todos los sectores de la población, incluyendo a los adultos mayores, a quienes se les brindan apoyos a través de varios programas.

DIF AUXILIA REGISTRO DE

ABUELOS PARA VACUNA

Por cierto, personal del Sistema DIF Reynosa, entregó diversos apoyos a los abuelitos que acudieron al módulo de registro para la vacunación contra el COVID-19.

Los beneficiados recibieron productos de la canasta básica, cobijas y tomate.

Además, se entregó donación de cubos organizadores por parte del Club Rotario Reynosa y el beisbolista, JAIME GARCÍA.

Personal del Sistema DIF Reynosa, apoya a los abuelitos que no tienen internet o computadora a fin de que se registren para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

ALCALDE DE MATAMOROS

LIBERA TORTUGAS VERDES

En Matamoros, por cierto, en el marco del Día de la Familia, autoridades de los tres niveles de gobierno y asociaciones civiles, liberaron en el litoral del Puerto El Mezquital, a un total de 19 tortugas verdes que fueron rescatadas para su atención, tratamiento y recuperación, tras resultar afectadas con la onda gélida que trajo consigo el frente frío número 35 y algunas otras por sufrir daños con las redes de los pescadores.

El Presidente Municipal de Matamoros acompañado por su familia, encabezó el proceso de liberación de la especie silvestre, que tras haber sido resguardadas y atendidas fueron regresadas a su hábitat.

El rescate y atención de las tortugas verdes se dio en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Matamoros a través de la Secretaría de Turismo; del Gobierno del Estado, por medio de la Administración Portuaria Integral -API-; del gobierno federal a través de la Semarnat, así como también por la Asociación «Conibio Global A.C.»

JESÚS ELÍAS IBARRA RODRÍGUEZ, presidente de la citada Asociación que está integrada por biólogos dijo que trabajando en equipo entre los tres niveles de gobierno, se logró el rescate de la especie marina.

MARTHA LÓPEZ HERNÁNDEZ, encargada de despacho de asuntos de competencia en la Dirección de Areas de Protección de Flora y Fauna de la Laguna Madre y delta del Río Bravo en la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas destacó la importancia de que los ejemplares rescatados regresen a su hábitat.

RENOVARÁN CON

CONCRETO, CALLE ANÁHUAC

Con la repavimentación que iniciará el gobierno municipal en la calle Anáhuac, se beneficiarán más de mil 200 habitantes de la colonia Ferrocarrilera y zonas cercanas.

El secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDÓN, mencionó que esta obra es muy importante por ser una vía principal de la ciudad.

“En la Ferrocarrilera estamos por iniciar una repavimentación en la calle Anáhuac, entre Esteban Baca Calderón y Artículo 123, es una obra grande que trae una inversión de 5 millones 628 mil pesos”, informó.

Refirió que se espera inicien los trabajos esta semana, pues está por llegar el material y tubería.

Indicó que por el deterioro que presenta la calle, no era factible realizar solo bacheo, por lo que se hará una repavimentación con concreto hidráulico, en una superficie de tres mil 525 metros cuadrados.

JAIME RUIZ agregó que para este 2021, el Plan de Obra contempla un presupuesto de 179 millones 85 mil 680 pesos en 63 obras de repavimentación.

Recordó que es un compromiso del gobierno municipal cerrar su administración con mejoramiento de vialidades, así como red de agua potable y drenaje.

CHUCHO, ALTA CALIFICACIÓN

POR EFICIENTE MANEJO

En Tampico, entre tanto, derivado del eficiente manejo de los recursos financieros, la administración del Presidente CHUCHO NADER obtuvo la calificación AA-/M por parte de la Calificadora PCR Verum, la cual determinó que el buen manejo financiero, bajo nivel de endeudamiento respecto a sus ingresos disponibles; y a la buena y consistente generación de ingresos propios fueron determinantes para lograr la citada calificación.

En su comunicado, la Pacific Credit Rating Verum señaló que el Ayuntamiento de Tampico tiene en la generación de su ahorro interno una de sus principales fortalezas al registrar indicadores positivos durante el tiempo en que se realizó el análisis.

El informe detalló que la presente administración municipal ha trabajado en fortalecer su generación de ingresos propios, mediante el pago en línea, lo que ha favorecido en mejorar la recaudación municipal. Destacó además la serie de descuentos, promociones y facilidades de pago puestas en operación.

La calificadora detalló que para el presente ejercicio administrativo, el Gobierno de Chucho Nader prevé retomar la dinámica observada en el sector turismo y se prepara con mejoras en la infraestructura municipal, acondicionándola para hacerla más práctica y atractiva.

MELHEM: ‘FÓRMULA DEL PRI

CONSTRUIRÁ MEJORES OPCIONES”

En Río Bravo, entre tanto, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, afirmó que la fórmula de candidatos de su partido a presidente municipal; a la diputación federal por el distrito 03 y a la diputación local por el 08, “construirá mejores oportunidades”.

Ello ocurrió al asistir a la toma de protesta de la formula priista, durante cuya estancia el dirigente estatal destacó que en el PRI se trabaja en equipo, en unidad y en un ambiente de esperanza para recuperar en estas elecciones los espacios que perdió el Partido Revolucionario Institucional.

“Gran esperanza de un mejor futuro para Río Bravo es lo que integra la fórmula del PRI, y no hay duda que harán un gran equipo para construir juntos, un municipio con mejores oportunidades para las familias”, señaló.

MELHEM SALINAS asistió a este municipio de la frontera norte de Tamaulipas, para tomar protesta a ALFREDO HELIODORO CUELLAR CANTÚ, como candidato a presidente municipal; ISNELIA TREVIÑO SALINAS, a diputada local por el distrito electoral 08 y a MARTHA JIMÉNEZ SALINAS, a diputación federal, ambos distritos con cabecera en el municipio de Río Bravo.

Asistió también NORMA ELIZABETH PARRA MARTÍNEZ, Presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI; el Secretario General del CDM MIGUEL LABRANDA GARCÍA, además de simpatizantes, militantes y quienes integran el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, de la Red Jóvenes por México, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, del sector obrero y campesino, entre otros.

En Río Bravo, cuna política del dirigente estatal del PRI, los priistas están obligados a recuperar el Ayuntamiento y los distritos locales y federales, habida cuenta de que allí está localizado el centro de operaciones de la Familia MELHEM KURI, encabezada por el patriarca del clan, MOISÉS “Mussy” MELHEM KURI, quien en 1977, durante el segundo trienio del ex gobernador ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, fue presidente municipal.

MUSSI se desempeñó como jefe de la oficina Fiscal en Río Bravo durante el gobierno de Don MANUEL A. RAVIZE, y de allí ocupó la Alcaldía, luego del desastroso gobierno municipal de GILBERTO SILVA ESPINOSA, quien fue candidato a la presidencia municipal de Río Bravo pese a sus oscuros antecedentes por fraude en Matamoros.

MUSSI ocupó el Palacio municipal tres meses después de su elección, pues los parmistas (militantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM), encabezados por el activista social ROGELIO LÓPEZ OJODEAGUA, mantuvieron ocupado el edificio durante ese lapso, hasta que fueron desalojados en un intenso movimiento policíaco encabezado por el entonces Inspector de Policía, el ya fallecido ROBERTO HERNANDEZ RIVERA.

Pero aquello es historia, hoy ALFREDO CUÉLLAR CANTÚ, miembro de otra legendaria familia de genealogía con raíces muy profundas, está obligado a sacar adelante al PRI, para cuyo propósito cuenta con el apoyo incondicional de la familia MELHEM KURI, pues ALFREDO es yerno del ex tesorero municipal ZACARÍAS MELHEM KURI.

Ello, independientemente del respaldo de la familia VILLASEÑOR, de cuyo ex alcalde ROGELIO VILLASEÑOR, ALFREDO fue regidor.

No obstante, si el PAN registra como su candidato a la Alcaldía al ex líder perredista MIGUEL ANGEL ALMARAZ [pues la diputada ROXANA GÓMEZ no dio el ancho], es un hecho que los ‘guamazos’ estarán a la orden del día, pues MIGUEL ÁNGEL sigue contando con sus bases de operación en el área urbana, pero también en los ejidos.

Así que vaya haciendo sus cálculos.

ZERTUCHE, ESTOY LISTO

PARA LA CANDIDATURA”

A propósito de “polaca”, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, precandidato de la alianza “Juntos Hacemos Historia” (MORENA-PT), se reportó listo y en forma, luego de presentar solicitud de licencia en la Cámara de Diputados y que ésta le fue aceptada.

ARMANDO ratificó su separación del cargo de Diputado Federal por el Distrito 9, con el propósito de “estar en orden y en forma para cumplir con los requisitos a la aspiración que tenemos a ser nominados”.

Dijo que hay que esperar todavía unos días más, por la situación compleja que implica la serie de evaluaciones que ambos partidos tienen que hacer hacia el interior y posteriormente buscar el consenso.

“Los partidos deben ser un instrumento del pueblo para que se propongan los candidatos más idóneos-agregó-, los que verdadera y auténticamente representen el interés del pueblo; creo que es algo complejo porque es un formato de hacer política diferente a lo que tradicionalmente se había manejado: el famoso dedazo”.

Subrayó que existe mucha inquietud y desesperación de parte de algunos de los participantes en el proceso interno, sin embargo, esas son las nuevas reglas de la política.

“Propusimos un cambio y lo estamos haciendo”,-concluyó.

Ocho fueron los aspirantes que se registraron para buscar la candidatura de la alianza MORENA-PT a la Presidencia Municipal de Reynosa.

De entre los cuatro con mayor respaldo de la ciudadanía se sacará al abanderado de la coalición, mediante el consenso o la encuesta.

A propósito, Morena en Reynosa cerró la semana con un sin fin de rumores, pero como no encontramos fuentes confiables para corroborar la conjeturas, no les abrimos espacio en este comentario.

Previsiblemente, esta semana habrá novedades.

A los dos aspirantes firmes para la Alcaldía, se sumó un tercero, pero como no hay una fuente acreditada que dé soporte a los comentarios, no abonaremos aquí nosotros a los rumores.

Lo único que puede decirse es que se “apretó” más la competencia interna.

PES PRESENTARÁ A

SUS CANDIDATOS

Lo que nos recuerda que el presidente del Comité municipal del Partido Encuentro Solidario, CARLOS ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ, hará la presentación oficial de los candidatos de esos partidos a los cargos que se disputarán el 6 de junio.

El PES hizo una selección cuidadosa de sus candidatos, de modo que no resulten las mismas caras de siempre, pues se proponen postular candidatos jóvenes.

En el curso de esta semana, la dirigencia local del PES convocará para la presentación de sus “gallos”.

Esté pendiente.

APTIV EN MÉXICO

EMPODERA A LA MUJER

Poseedoras de nuevas perspectivas, talento y creatividad, las mujeres conforman el 53% de la fuerza laboral de Aptiv en México, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la diversidad.

Actualmente más de 37 mil 300 mujeres laboran en todo tipo de puestos en las 36 plantas de manufactura y 5 Centros de Ingeniería en México, contribuyendo en la creación de productos más seguros, más verdes y mejor conectados que hace realidad el futuro de la movilidad.

Desde Gerentes e Ingenieras de Producto, hasta las Operadoras de manufactura, las mujeres son piezas clave en el desarrollo nuestros productos y embajadoras de nuestros valores dentro y fuera de nuestras instalaciones, haciendo la diferencia en las comunidades donde operamos.

Ese es el caso de MARTHA HUERTA, quien durante los 32 años que ha trabajado en la planta Aptiv Matamoros en Tamaulipas, se ha dedicado a ayudar a sus compañeros operadores en todo tipo de vicisitudes.

Pero nuestras colaboradoras no sólo hacen la diferencia en el ámbito social, también en el laboral, incursionando en posiciones ocupados tradicionalmente por hombres.

Ejemplo de ello es MARÍA DE JESÚS OCHOA, Técnico de Mantenimiento en la planta Aptiv Río Bravo Eléctricos 4 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien coordina las acciones de conservación de las instalaciones de agua, luz y gas, hasta las condiciones de los muros y techos de los edificios de su planta.

Es precisamente este compromiso de empoderar a las mujeres incrementando su participación en la creación del cerebro y el sistema nervioso de la industria automotriz mundial, lo que le permite a Aptiv contar con talento como THELMA BRIONES, Ingeniero de Producto del Centro Técnico de Saltillo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Aptiv busca ser un aliado y un campeón del cambio a través de su cultura inclusiva, para marcar la diferencia para las mujeres del presente y las niñas del futuro. Todos #podemoshacerladiferencia

UAT IMPULSA CREACIÓN

DE UN BIODIGESTOR

Por último, con el propósito de aprovechar los desechos de bovinos, principalmente en sistemas de producción de leche, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORENO, estudiante de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), propuso el diseño de un nuevo modelo de biodigestor para convertir el estiércol en biogás.

El estudiante de la Maestría en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, explicó que el trabajo corresponde a su tesis “Diseño de un biodigestor para el aprovechamiento de estiércol bovino en software de simulación Superpro Designer”, que es dirigida por el Dr. RUBÉN SANTIAGO ADAME, mediante el cual pretende desarrollar un prototipo de bajo costo que coadyuve a generar energía a partir de desechos, que sin tratamiento, pueden ser un serio problema ambiental.

“Vamos a diseñar un biodigestor al estilo domo fijo de plástico. Lo que hicimos en la tesis fue diseñar el biodigestor, utilizamos una metodología confeccionada por Bernardo Campos Cuní, perteneciente al grupo de energía del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola”, indicó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

