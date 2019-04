AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Parásitos de la política y guerra sucia

Alistan celebración por el Día del Niño

Noé Ramos y su liderazgo a favor del PAN

La UAT y su aportación al sector productivo

Para quienes están en las altas esferas de la política, ganar o conservar el poder político implica una buena dosis de astucia, creatividad e inteligencia, no solo para obtener los votos que se requieren para construir mayorías electorales estables, sino, sobre todo, para derrotar a los adversarios.

Ciertamente, las campañas negativas, cuyo objetivo central es vencer a los opositores, se han convertido en prácticas privilegiadas de los partidos y candidatos que disputan un cargo de elección popular, a pesar de las restricciones normativas.

Este tipo de campañas adquieren el adjetivo de negativas porque se centran en hablar del adversario, generalmente en contra, en lugar de hablar sobre las fortalezas o propuestas propias.

En Tamaulipas, estamos inmersos en pleno proceso electoral para renovar en junio de este año el Congreso Local.

Es cierto, que a la fecha, muchos de los candidatos que buscan una curul, no levantan, sus proyectos no cuajan, y lo peor de todo, es que la gente no les cree nada de lo que dicen y prometen.

Son políticos pasados de quemados, pues están muy pero muy tostados porque anduvieron brincando de partido en partido, y eso se ha visto más en MORENA.

Es fecha que en MORENA aún andan de la greña, pues hubo quienes se quedaron como los chinitos nada más mirando, mientras otros vivillos o vivales les hicieron el pisa y corre con las candidaturas, tanto de mayoría relativa como las llamadas “pluris”.

Lo anterior desató una especie de “fuego amigo” o de “guerra sucia” entre supuestos verdaderos morenistas y ex priístas, una lucha interna de máscaras contra cabelleras y de dos a tres caídas sin límite de tiempo.

Y con todo eso y más, MORENA tiene la confianza de ganar varios Distritos locales en Tamaulipas, pero la realidad es que se contaminaron tanto que la mayoría de sus abanderados no están levantando.

Obvio que no son los únicos candidatos a los que la gente no les cree. La sociedad quisiera realmente creer en sus palabras, palabras que suenan bien, que endulzan los oídos y más cuando dicen que van a luchar por los ciudadanos, por los más vulnerables y así, pero muchos de ellos, están tan devaluados que darles el beneficio de la duda es demasiado. Su credibilidad es raquítica.

Algo que hay que reconocerles a los candidatos del PAN que buscan ser diputados locales, es sin duda alguna su gran valentía.

Se han topado en algunos de sus Distritos con fuertes reclamos en el sentido de que los actuales diputados locales que representaron los colores de ese partido, simplemente han pasado de noche y nunca más volvieron a pararse cuando menos para dar las gracias por el voto que obtuvieron en pasados procesos.

La mayoría de los ciudadanos creen que muchos de los actuales diputados locales cobraron sin trabajar No pueden quitarse el apodo de levantadedos.

Valientes sin duda los candidatos que se topan con este tipo de reclamos, ya que realmente lo que la sociedad debe saber es que no todas las personas son iguales que otras.

Existen ciudadanos ejemplares en esta contienda electoral, candidatos caracterizados por su trayectoria política, compromiso y trabajo de cerca con la sociedad.

Sin embargo, la mayoría son víctimas de una “guerra sucia” que se da principalmente en las llamadas redes sociales.

Estamos en un proceso electoral en el que la guerra sucia empezó. Donde conforme pase el tiempo es previsible que arrecie. Se advierte en las redes sociales, donde se difama, miente o desinforma, desde “usuarios fantasmas” conocidos como bots, cuentas falsas o hackers. Situación a la que tanto candidatos como ciudadanos inteligentes y operadores políticos tendrán que enfrentar con astucia y valentía.

Esperemos que la guerra sucia y la manipulación a la hora de la elección en nuestro querido Tamaulipas, no sea determinante, sino más bien la conciencia ciudadana y el criterio político, porque como les digo, en este proceso hay personas valiosas, candidatos y candidatas de gran trayectoria, de palabra y de compromisos que no deben ni merecen ser juzgadas, satanizadas o linchadas políticamente hablando por los errores de otros parásitos de la política que cuando tuvieron la oportunidad de servir, se caracterizaron por servirse sólo para ellos con la cuchara más grande y sin importarles la situación del ciudadano que en algún mal momento les solicitó apoyo. Esos vividores de la política están plenamente identificados y los electores los conocen muy bien.

DEL ARCHIVERO…

NOÉ RAMOS FERRETIZ, conoce muy bien las entrañas de las campañas políticas, conoce las estrategias electorales. Tiene en su equipo de trabajo a lideresas de comunidades rurales y de colonias que han participado en anteriores procesos electorales a favor del Partido Acción Nacional que han concluido en sendos triunfos.

Desde hace tiempo, RAMOS FERRETIZ ha venido sumando voluntades y a operadores políticos a su equipo de trabajo. Se la jugaron con el ahora gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Después llevaron a la alcaldía del Mante al Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, y más adelante participaron activamente a favor del ahora diputado federal VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, así como también de ahora alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

Su equipo de trabajo se ha distribuido en diversos sectores de la ciudad, se han sumado a la campaña de la candidata a la diputación local por este Distrito 17 Mante- González, SONIA MAYORGA LÓPEZ, y a la fecha se ve y se siente ese respaldo.

Hace algunas semanas, las colonias y comunidades rurales, donde RAMOS FERRETIZ tiene liderazgos se le sumaron a la candidata del PAN, y después mostró músculo político en un evento privado.

Bueno, ya tiene trabajo político- territorial y presencia en todo el Municipio. No hay que perder de vista a NOÉ RAMOS para cuando se vuelva a jugar la casona de Hidalgo y Juárez.

Por cierto, otra fortaleza para SONIA MAYORGA LÓPEZ es su compañera de fórmula, la candidata suplente a la diputación local INÉS DUARTE RUIZ, quien viene realizando intensa campaña en el vecino municipio de González, donde también cuenta con el respaldo de liderazgos locales, así como de destacados operadores políticos que le han dado triunfos al Partido Acción Nacional.

Pasando a otros asuntos, le comentamos que el Ayuntamiento de El Mante que encabeza MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS y su esposa CORAL FENTANES MAYORGA, presidenta del DIF Mante, preparan el festejo para la celebración del Día del Niño.

Hasta donde sabemos, primeramente se desarrollará este próximo 30 de abril un festival con show de payasos, donde habrá dulces, brincolines y muchas sorpresas en los terrenos de la feria.

Para el 1 de mayo, se tiene programada la misma actividad, pero a efectuarse en la plaza principal en el poblazo Los Aztecas, en la llamada zona temporalera de El Mante.

Este viernes por otro lado, el comité organizador de la Feria de El Mante 2019, está invitando al público en general para que asistan a la presentación de las candidatas a Reyna de la Feria, evento que se efectuará a partir de las 17:00 horas en el teatro Julián Carrillo.

Y no hay que olvidar que a partir del 3 de mayo al día 12 de ese mismo mes se estará efectuando la Feria del Mante 2019, donde ya todo va quedando listo para esta gran fiesta del pueblo.

Ya por último, y para finalizar, le damos a conocer que investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan un proyecto para detectar las enfermedades que pudieran estar afectando la reproducción de cabras en la región del altiplano tamaulipeco.

La Dra. IVONNE CEBALLOS OLVERA, investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), explicó que participan expertos en microbiología y biología molecular como el Dr. JORGE ALVA PÉREZ, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Describió que el proyecto es consecución de otros trabajos que se han hecho a través del Cuerpo Académico Mejoramiento, Biotecnología y Sistemas de Alimentación en la UAT.

“El proyecto es apoyado por SAGARPA-CONACYT y empezó el año pasado; en la primera parte fue la recolección y procesamiento de las muestras para enviarlas a la UNAM, donde ellos van a hacer el diagnóstico”, indicó.

