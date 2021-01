CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Parece dictadura…

Con alrededor de 80 años la mujer contó la dulce experiencia que le llevó votar por primera vez, sería la época de los sesentas y, dice, todo era alegrías y no pleitos y descalificaciones como las de ahora.

“Era para elegir al presidente, parece que un tal Diaz Ordaz y fue bien bonito, cuando llegamos a donde según íbamos a votar estaban repartiendo cosas, pero cosas grandes no como ahora que nomás te dan una despensa pedorra, ya le entregaban a cada quien un paquetote, luego nos llevaron a almorzar menudo y barbacoa, casi había baile porque todos nos conocíamos”, comenta.

-¿Y por quién voto?, se le pregunta, “pues por nadie, cuando les preguntamos dónde íbamos a votar nomás nos dijeron que no nos preocupáramos, que ya los del gobierno tenían nuestros nombres y todo, que ya habíamos votado porque era un solo candidato, eso nos dijeron y nadie hizo problema, todos nos fuimos contentos para la casa, a las nueve ya se habían llevado hasta las cajas de los votos”.

Con todo y que parezca un dialogo surrealista la verdad es que se trata de una anécdota, de los tiempos en que el gobierno organizaba las elecciones, que tenía su propio padrón, el Secretario de Gobernación era el titular del organismo electoral y en esas circunstancias era que pasaba de todo sin que pasara nada.

La izquierda existía y era más radical a la de hoy, la derecha existía y era más radical a la de hoy pero todas se tenían que doblar ante el poderío y la ferocidad del gobierno en turno al cual le alcanzaba para poner candidato que, prácticamente, significaba era el heredero al trono, a veces hasta eran únicos, no le despistaban ni poquito y a quien se oponía lo mataban o lo desparecían por un tiempo.

La real competencia electoral, por lo menos en la disputa por la presidencia de la Republica comenzó hace poquitos años, quizá en 1988, con la elección de Carlos Salinas de Gortari que fue cuestionada por todos y, en la negociación para que no hubiese una revuelta social, se llegaron a esos acuerdos, los de construir un organismo autónomo, el Instituto Federal Electoral que ahora se llama Instituto Nacional Electoral o INE para que las elecciones fueran más creíbles, reales, transparentes.

La historia de cómo se ganó la autonomía en las universidades es igual de violenta, costó la vida de muchos jóvenes, verdaderas matazones como aquella del 68.

Igual para crear el Banco de México, el INEGI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y hasta la Fiscalía General de la República este país tuvo que pasar muchas crisis, bañarse de sangre o por lo menos de desprestigio y deshonra por lo que los políticos tuvieron que acceder a la creación de los mismos ya que de otra manera se les habría caído la patria a pedazos.

La pequeña historia viene a colación por el amago que hace el Presidente Andrés Manuel de desaparecer todos los organismos constitucionalmente autónomos con el argumento de que algunas Secretarias ya realizan las mismas funciones y se pueden hacer cargo de esas áreas para ahorrar muchos miles de millones de pesos.

La verdad es que, en todo caso, sería mejor desaparecer las funciones que se duplican en las secretarias y otorgarle personal y recursos a los organismos autónomos, de otra manera no se podrá garantizar una educación libre en las universidades, ni una medición real de la pobreza con el INEGI y el Ceneval, mucho menos se podrían controlar los vaivenes de la economía sin el Banco de México y otra vez regresaríamos a las épocas en las Fiscalía General era un ente que se dedicaba a aterrorizar a los enemigos del sistema y no a perseguir delincuentes, pertenezcan o no al mismo.

El Presidente acude nuevamente al dicho, como lo hizo para desaparecer los fideicomisos, de que todos esos organismos autónomos son corruptos y por lo tanto deben desaparecer, la verdad es que eso está fuera de la realidad, si quiere que se mejore la actividad y que sean más útiles y transparentes basta con permitir que las auditorias y la acción fiscalizadora a los mismos sea real, hasta severa, que no se les permita usar ni un solo centavo a sus titulares sin que lo justifiquen.

Vamos pues, ¿se imagina al gobierno otra vez organizando elecciones?, no nadamás eso, imagínelo gastando dinero a todo lo que da sin que haya ningún organismo externo que lo obligue a exhibir esos excesos, o endeudándose a diestra y siniestra para luego fabricar dinero que no valga nada con tal de seguir entregando dinero a quien le convenga para luego cosecharlos en votos.

Desaparecer los organismos autónomos representaría un serio retroceso a la nación, de más de 50 años, y, no solo eso, también le daría más credibilidad a los dichos de los opositores de Andrés Manuel en el sentido de que lo suyo ya no es gobierno sino que parece más una dictadura…

CREAN INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró el tercer Complejo Regional de Seguridad Pública Estatal en el municipio de Altamira, donde se comprometió a continuar actuando con firmeza, determinación y voluntad política para hacer frente a la criminalidad en Tamaulipas.

«Gracias al trabajo conjunto con las Mesas de Seguridad y los Sectores Productivos que han confiado en su Gobierno, al trabajo y la coordinación con el Ejército Mexicano, Marina Armada de México y Guardia Nacional, hoy en día ocupamos el lugar número 26 en incidencia delictiva, producto del esfuerzo y compromiso de dar resultados que exigen y demandan los tamaulipecos. Falta mucho por hacer pero no bajaremos la guardia, actuaremos con firmeza, determinación y sobre todo voluntad política para combatir el fenómeno de la criminalidad», aseguró el Gobernador de Tamaulipas.

El Complejo de Seguridad se suma a los de Reynosa y Nuevo Laredo, al existente en Ciudad Victoria y próximamente al de Matamoros; consolidando a Tamaulipas como uno de los estados más seguros del país.

«Hoy en día ya ven a Tamaulipas con otros ojos, ya no ven a Tamaulipas como el estado estado violento de siempre. Hoy somos el estado energético por excelencia, el estado fronterizo más importante del país, el estado que ha dado un importante viraje en materia de seguridad pública y que hoy en día genera la confianza que nos permite ser el tercer lugar en Inversión Extranjera Directa del país y eso no se da si no hay confianza, si no hay garantías y Estado de Derecho», dijo el mandatario.

Entre otras acciones llevadas a cabo en materia de seguridad pública, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha implementado la Policía Estatal de Proximidad, así como la Policía Estatal de Auxilio Carretero y las Estaciones TAM para resguardar las vías de comunicación del estado.

Puso en marcha el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), la ampliación de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, la construcción de un C5 en el municipio de Reynosa que operará más de 4 mil cámaras de videovigilancia a nivel estatal y periódicamente continúa dotando a la Policía Estatal de vehículos, equipamiento y armamento para fortalecer sus tareas.

El Complejo Regional de Seguridad Pública de Altamira requirió una inversión de 246 millones de pesos. Cuenta con dormitorios para albergar a 640 policías, comedor, área administrativa, plaza cívica, gasolinera, instalaciones deportivas y campo de infantería, fortaleciendo así la infraestructura de seguridad.

Además de bodega de munición y armamento táctico, área médica, enfermería, estacionamiento, caseta y torre de vigilancia.