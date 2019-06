EL INFILTRADO…

Vamos con el humor: * El Sermón *

Y Dice Así: Llega el esposo de la misa y se dirige a su esposa con una sonrisa, la abraza, la carga, la zangolotea suavemente y baila con ella en el aire !!!,,, Sorprendida pero llena de felicidad, le pregunta: “Ay, Viejo… pos de qué se trató el sermón del cura hoy?… acaso de que los esposos deben ser más cariñosos con sus esposas??…””No vieja….el cura dijo que debemos cargar nuestra cruz con con júbilo y alegría”… ¡¡¡ El pobre Tipo estuvo en coma tres días!!! 🙂 🙂 🙂

“Parlamento Infantil 2019 en el Congreso del Estado”

El pasado 14 de junio del presente año, en el recinto legislativo se llevó a cabo un acto por demás extraordinario, Diputadas y Diputados por un día, donde los niños tomaron la máxima tribuna del Congreso del Estado de Tamaulipas, dieron su punto de vista sobre temas de seguridad, discriminación, educación, valores, y lo que esperan de sus gobernantes, el diputado por un día solicitó tanto a los padres de familia como a los diputados que se encontraban presentes, fortalecer los valores y el amor desde el hogar evitando así exista una falta de oportunidades para las próximas generaciones, pidieron que sus propuestas sean tomadas en cuenta en beneficio de toda la niñez Tamaulipeca. El Diputado Presidente del H. Congreso del Estado Glafiro Salinas Mendiola expresó su reconocimiento a los maestros y maestras, padres y madres, de las y los participantes, por su esfuerzo y dedicación en la formación de ciudadanos de bien, aseveró que dicho ejercicio sirve como referente para que las autoridades de los distintos Poderes conozcan cómo piensan las niñas y niños en temas de relevancia nacional y estatal, reconoció el apoyo fundamental de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y del Instituto Estatal Electoral (IETAM). Al finalizar la Sesión Ordinaria, se les hizo entrega un reconocimiento a cada Diputada y Diputado Infantil por su invaluable aportación para tener un mejor Tamaulipas.

¿A qué se refiere el concepto “tercer país seguro”?

Donald Trump asegura que dentro del acuerdo con México, se contempla la opción de que se convierta en un “tercer país seguro” si México no puede disminuir el flujo de migrantes centroamericanos que dirigen a EU, demanda que nuestro país ha rechazado durante mucho tiempo.

El concepto se resume en lo siguiente: cuando una persona decide abandonar su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitir a un “tercero” que considere que puede darle las mismas atenciones. La idea surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951, pero no basta con tener buena voluntad para ser considerado como tercer país seguro, pues existen ciertas condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría. La fundamental es el principio de “no devolución”, el cual garantiza que los solicitantes de asilo no sean retornados a su país de origen, además, deben asegurar el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación, el derecho a la reunificación familiar y que los solicitantes tengan un vínculo cercano con ese tercer país, la aplicación del concepto está sujeta a la premisa de que el solicitante va a ser admitido en el tercer país.

¡¡Las Consultas a mano alzada de AMLO!!

Ya se hizo costumbre que el Presidente López Obrador utilize las consultas amañadas, pues desde el inicio de su gobierno utiliza este sistema, el clásico diga si o no a la pregunta capciosa, que le hace al público presente en sus eventos y van varios temas que los resuelve de esa manera, que si el presidente se queda o no se queda, que si se cancela el aeropuerto de la ciudad de Mexico, que si se construye el tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucia entre otras consultas a mano alzada, pero el sábado pasado le hizo crisis cuando fue a Gómez Palacio, Durango y fue recibido en la Unidad Deportiva por habitantes y transportistas junto con el gobernador del estado José Rosas Aispuro cuando pleno evento que más bien parecía “un mitin político” le preguntó a la gente que si quería que se construyera el metrobús y dijo “Eso del Metrobús ya está el oficio de autorización, pero si la gente dice no ¡¡EL PUEBLO MANDA!! A ver que levanten la mano los que consideren que no hace falta lo del metrobús, la gente dijo que no”. Y de esa manera López Obrador ordeno la cancelación de la construcción del metrobús. La Coparmex de la Laguna lamentó que se haya dado ese anuncio sin que exista ningún argumento técnico del proyecto ni de la consulta, lo cual “solo contribuye al empobrecimiento y la división de la región en materia de movilidad”, además el gabinete de comunicación estratégica levantó una encuesta en la laguna luego de la cancelación de este proyecto qué iba a unir vialmente a las ciudades que están conurbadas en esta zona de Coahuila y Durango. La pregunta era si está de acuerdo o no con la construcción del metrobús y según el gabinete de comunicación estratégica el 57.8% está si esta acuerdo el 32% en desacuerdo el 4 % ni una ni otra el 3% no sabía y el 3.2 no se enteró.

