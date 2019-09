Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Parteaguas

Por lo regular, llegar a la mitad del mes de septiembre de cada año, es algo así como un parteaguas para infinidad de cosas.

Las semanas que faltan del año se van más rápido, inician las acciones de planeación y programación para el año venidero y se revisan estrategias del desempeño que las personas y los artefactos tuvieron en los primeros nueve meses, con a la idea de reprogramas y de plano cambiar de estrategia.

Cierto es que, la mitad del mes son las fiestas patrias, por la celebración del Día de la Independencia y que, el puente que siempre se da a partir del día inhábil, ce muy bien a todos los ciudadanos, porque se agrega un día de descanso en la semana y eso cuenta mucho.

Después de la primera quincena de septiembre aparecen los recuerdos de los terremotos del día de 19 y queda más cerca el Informe del Gobernador, que, por cierto, ahora quieren pasarlo para el mes de marzo a fin de que pueda plasmarse en el documento aquellas acciones que se realizan en un año fiscal y no en un año de toma de protesta para el cargo del mandatario estatal.

También se visualiza a la vuelta de la esquina la celebración del dos de octubre, el día mundial de la Nutrición, la tradición de llevar banderas a las escuelas para conmemorar el día de los lábaros patrios de las naciones y en cuánto pasar octubre, ya está el Día de Muertos, que entraña otra gran celebración del pueblo de México.

Ya con la luz verde a todo lo que da, llegarán los festejos por el aniversario de la Revolución Mexicana, el inicio de diciembre, con los aguinaldos después del día 10 y las posadas a partir del día 12, mismas que, son la antesala de la Navidad y, en menos que canta un gallo, habrá que disfrutar el último día del 2019 y alistarse a recibir el año nuevo, que será 2020.

Por todo lo anterior, la mitad del mes de septiembre es el parteaguas de los tiempos infinidad de cosas y un momento a partir del cual, los habitantes de las ciudades de Tamaulipas aumentan la idea de ser felices y disfrutar más a la familia, porque cada evento a llevarse a cabo después del 15 de septiembre, está relacionado con el logro de los objetivos, pero, en caso de que se hayan quedado cortos, también es la fecha adecuada para dar un buen tirón y el último para alcanzar las metas.

También en un abrir y cerrar de ojos, se concretarán las Leyes de Ingresos del Estado y los municipios que, en este año, serán aprobadas por los nuevos diputados, esos que liderará desde la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el ex Secretario de Bien estar social y ex colaborador del dirigente del PAN en la entidad, Francisco Elizondo Salazar, Gerardo peña Flores.

Además, con las Leyes de ingresos aprobadas, para ante del 15 de diciembre tiene que votarse en el Congreso del Estado, el Presupuesto de Egresos del Estado que, habrá de ejercerse en el 2020 y que todo mundo espera supere en cantidad al que corre en este año.

Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, serán publicados en el Periódico Oficial de Tamaulipas, para que puedan estar listos a usarse en cuánto llegue el 2020.

Por cierto, antes del 15 de septiembre, se supone que todos los presidentes municipales de la entidad, rindieron sus informes sobre lo hecho en el primer año de su administración y que, cada evento fue sancionado por representantes del Poder Ejecutivo que fueron enviados por la Secretaria General de Gobierno en la cual despacha César Verástegui Ostos.

De este último comenzará a hablarse a partir de octubre de que, trae un proyecto político personal de gran nivel y aunque todo mundo imagina que será llegar con muchas canicas en la bolsa para la sucesión gubernamental, sus colaboradores cercanos lo niega, pero, se refieren al futuro como el gran proyecto.

Debe mencionarse porque también resonará a partir de septiembre. Sólo hay que aclarar que, un secretario General de Gobierno es difícil que se convierta en candidato a la sucesión, aunque nada de eso está escrito y al pensar en la Ley de Probabilidades, no puede negarse que pase.

Los otros

En la presidencia municipal de Victoria, no están de acuerdo con que llueva y menos que sea mucho, porque implicará invertir una buena lana en bacheo urgente de las calles debido a los estragos que deja el agua en los pavimentos.

El alcalde Xicoténcatl González Uresti, ya sabe como son sus gobernados, quienes, de inmediato se lanzan a las redes sociales para criticar las cosas que no se hacen y que enseñan la pobreza de las respuestas que esperan los ciudadanos.

La licenciada Blanca Valles Rodríguez es ya la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas por un período más.

Les ganó la partida a los detractores que aparecieron en escena hace unos, dos o casi tres años y, sin hacer mucho ruido, en forma simple echó por delante los estatutos de la organización, lanzó su candidatura y la base militante del sindicato le refrendó el respaldo, de manera que, trabaja par aun período más.

Entre las cosas que hará la dirigente para estar bien y al día con sus representados, será echar a volar la imaginación para manejar la dirigencia con proactividad y creatividad, según lo hizo saber una vez que rindió su protesta para un periodo más al frente del Sindicato.

Otra sugerencia ciudadana que cobra forma, pero, que requiere del aval de Diputados o Regidores de Victoria, es una cruzada a favor del alineamiento, uniformidad y retiro de obstáculos de las banquetas de todos los sectores de la ciudad, en virtud de que, las banquetas sirven para todo, menos para que los peatones puedan caminar sin riesgos.

Hay los ciudadanos quieren hacerle ver al alcalde Xicoténcatl González Uresti, que la situación no es sencilla y que, se requiere también de un reglamento a través del cual se declare que los vecinos que invadan las banquetas, no les den mantenimiento o bien que no las tengan, sean multados de acuerdo al criterio a definir por expertos urbanistas y de obras públicas.

Solo por mencionar una realidad, en una avenida de Victoria, la que sea, más de la mitad de las banquetas están desniveladas y el pésimo estado, situación que genera gran riesgo de lesiones a los peatones. También en cualquier calle se pueden identificar las más extrañas formas de invadir o bien obstaculizar las banquetas, desde un árbol, una casa para perro, macetas, venta de aguas frescas o puestos de tacos.