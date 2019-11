Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Partidos desmoronados

Cierto es que, ahora los partidos políticos están proceso de renovación, porque no tienen elecciones el año que viene y porque el trabajo realizado por los líderes actuales dio de sí y se hace necesario que, para el futuro otros tomen la batuta.

Los ciudadanos y el mismo tiempo electores ubicaron de forma perfecta a los que actuaron en procesos anteriores, sin embargo, no son ellos los más urgidos en el relevo partidario.

Más bien es asunto de la militancia de cada uno y aunque en algunos casos solo es cosa de grupos, situación esta última que puede identificarse en el Partido Movimiento Ciudadano, ya que, allí renovar la dirigencia equivale a sacar de la misma al exdiputado Federal Adolfo Cárdenas Gutiérrez.

El motivo es que, él representa a un grupo externo que usó el membrete de ese partido, cuándo tuvo discrepancias con los directivos del PAN, ya que, no quisieron respaldar sus aspiraciones políticas y se fue con su escoba a otro lado.

El grupo de seguidores del empresario matamorense avecindado en Victoria, generó muchos votos para el partido naranja ya que, junto con su esposa, la señora Mónica Dávila de Cárdenas lograron posiciones plurinominales, incluida la curul federal que dejó hace un año.

Haber logrado el tercer sitio en votación, es un hecho que antes de los Cárdenas Dávila en el Movimiento Ciudadano no se daba y después de ellos, mucho menos se dará, por ello, los que pretenden sacar al expriísta y expanista de la jugada, deberían de pensarlo dos veces, dado que, en el pecado llevarán la penitencia, puesto que, en las elecciones del 2021 y del 2022 que siguen en la entidad, existen muchas probabilidad de que se queden por debajo del nivel requerido para mantener el registro ante el INE y el IETAM.

Como en los otros partidos que están en proceso de renovación de las dirigencias en Tamaulipas, el PMC, ya tiene fecha en el calendario y un responsable para vigilar que el cambio de dirigentes sea conforme a la convocatoria, se trata de un individuo de nombre Daniel Palmillas Moreira, que presume entre otras cosas que viene a dar la puntilla política a Adolfo Cárdenas Gutiérrez, sin darse cuenta que, en realidad quitarlo de la dirigencia es dejar sin votos a su organización.

El asunto es que, ya la decisión está tomada y será el cinco de diciembre cuando la Coordinadora Ciudadana Nacional del referido partido, decida si se queda con la oficina el Diputado Federal Mario Alberto Ramos Tamez o dejan que sea Daniel Sosa Carpio que le entre a trabajar para las elecciones del 2021 en las cuales se elegirán los alcaldes de la entidad.

Además de Adolfo Cárdenas Gutiérrez, en el partido Movimiento Ciudadano, son dirigentes hasta este mes, Francisco Elizondo Salazar del PAN, quien este lunes se va, porque desde el viernes anterior tiene nombramiento como subsecretario de Planeación de la Secretaria de Educación de Tamaulipas.

También lo es la Diputada local plurinominal de Nuevo Laredo, Yahleel Abdalá Carmona en el PRI, pero, al comenzar la semana podría entregar la oficina de la dirigencia al nuevo delegado que el comité nacional envía para echar a andar el comité estatal, luego de los malos resultados obtenidos en la elección de junio anterior y cuya votación apenas les alcanzó para tres diputaciones plurinominales, la de ella y dos más.

Dicen las malas lenguas que los militantes ya no quieren que Abdalá Carmona vaya al PRI, porque tiene infinidad de líos con la gente, por demandas laborales y cosas por el estilo, de ahí que, el comité nacional espera que, Ricardo López Pescador, el delegado nuevo se haga cargo del asunto o en su caso que, el secretario general, José Benítez Rodríguez entre al quite.

También hasta este mes son dirigentes de comités estatales de partidos, Brasil Berlanga Montiel en el PRD, el exdiputado plurinominal, Arcenio Ortega Lozano del Partido del Trabajo, Enrique Torres Mendoza del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Gaviño Cárdenas del Partido Verde Ecologista de México y el ya mencionado Adolfo Cárdenas Gutiérrez en el Movimiento Ciudadano.

Por cierto, los dos últimos son parientes por lo Cárdenas, Gustavo Adolfo es primo hermano de la mamá de Gaviño Cárdenas, pues ella es hija de don Jaime Cárdenas González, hermano de don Jorge, padre de Adolfo y por tanto hermanos, de quien fuera gobernador priísta de la entidad don Enrique Cárdenas González, padre a la vez de Enrique Cárdenas del Avellano, anotado hace algunos meses para entrar al relevo de Abdalá Carmona en la dirigencia del PRI, pero alejado de la intención, porque agarró más vuelo la pretensión del exdiputado Federal Edgardo Melhem Salinas.

De los dirigentes actuales que tienen los partidos en Tamaulipas, el único que se queda es Gaviño Cárdenas, porque acaba de tomar las riendas del Verde Ecologista tras ser propuesto por los grupos de Victoria y Tampico ante el comité nacional, del que obtuvo la aprobación y respaldo para que se ponga a hacer talacha a favor de esa organización, cosa que urge, porque también anda por la calle de la amargura en asunto de votos y personas para tener de dónde echar mano a la hora de nombrar candidatos.

En el caso del partido Regeneración, las cosas están muy complicadas, ya que, mientras la dirigencia nacional no soluciones sus diferencias y concluya con la designación del nuevo líder o de plano la confirmación de la que está, en Tamaulipas las cosas no funcionarán bien y, la verdad es importante que, Enrique Torres Mendoza sea relevado, porque la expectativa partidista no corresponde a la que traen los funcionario de la administración federal, ya sea en las secretarías de estado o en las Delegaciones de la entidad.

Es más, hablan un lenguaje diferente, por eso no se entienden y mucho menos hacen las cosas en la misma dirección.

Sí se mantienen así, a pesar de ser el partido del gobierno federal, en Tamaulipas volverán a perder, así se trate de políticos calados quienes lleguen a buscar el voto de los ciudadanos ya sea en el 2021 o en el 2022.