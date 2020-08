Tiempo y Espacio.

PARTIDOS EN CRISIS.

Exhortan a no bajar la guardia por coronavirus.

El jueves, segundo informe de Enrique Rivas.

Por Jaime Luis Soto.

La crisis de identidad y rumbo que sufren los partidos políticos está en todo su apogeo al grado de que tienen que ser otros organismos los que decidan la renovación de sus dirigencias como así acaba de ocurrir con la determinación del Tribunal Electoral de que sea el INE el que, mediante una encuesta, defina quien será el nuevo dirigente de MORENA.

En el PRD le entraron al reciclaje y volvieron a elegir a JESÚS ZAMBRANO como nuevo dirigente nacional por un periodo de tres años cargo que ya había ocupado en el 2011. Siguen predominando las viejas tribus en el partido del sol azteca.

En el caso de MORENA, todo apunta a que el favorito para ganar la encuesta lo será MARIO DELGADO, actual coordinador de los diputados federales de ese partido en el Congreso de la Unión.

Aguas. La posible llegada de DELGADO a la dirigencia nacional del partido que fundara ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tendría fuertes repercusiones político-electorales en Tamaulipas pues muchos personajes que suspiran por candidaturas –incluyendo, en algunos casos, la reelección a alcaldías- podrían quedarse como el chinito, “nomas milando”.

Remember que hay quienes basaron sus esperanzas del 2021 en las y los otros contendientes por la presidencia de MORENA.

Incluso, antes de que se conociera el fallo del tribunal electoral, hubo quienes hicieron fuertes amarres con el todavía dirigente morenista ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR sin imaginar que estaban haciendo castillos en el aire.

Los dizque “espaldarazos” se volvieron humo…

Por lo pronto, el mismo RAMÍREZ CUÉLLAR acaba de revelar que se reunió con el Presidente del INE, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO. Pero de antemano, aclaró que hasta el momento no se sabe cómo se organizará la dichosa encuesta: Si telefónica, presencial o híbrida.

E ahí el meollo del asunto: Si llegara a ser presencial podría provocar reacciones negativas por todos lados por aquello de posibles contagios de coronavirus. Telefónica implicaría hacer llamadas donde no se sabría si la persona que conteste sea precisamente a quien se tiene que entrevistar pues no faltaría el gracioso que diga que sí es a quien se busca aunque no fuera cierto.

Son simples hipótesis, que nadie se alborote…

Pero el show se va a poner bueno pues todo mundo sabe que el INE ha sido señalado como un instituto que no ha cumplido con el reto de ganarse la confianza y la credibilidad del respetable público más cuando para el 2021 se quieren despachar con la cuchara grande con una propuesta presupuestal que rebasa los 20 mil 464 millones de pesos, ya con el redondeo.

Sin embargo, como dijera la Nana Goya: Pero esa, es otra historia…

NO BAJEMOS LA GUARDIA.

Y este fin de semana, la Secretaría de Salud federal ubicó a Tamaulipas en color amarillo que es el penúltimo del semáforo del coronavirus lo que significaría aumentar más actividades permitidas y espacios públicos.

Sin embargo, todo parece indicar que las autoridades de salud estatal posiblemente no relajen en exceso las medidas restrictivas pues los altos índices de contagio entre las y los tamaulipecos siguen y hay 24 mil 397 casos positivos de covid-19 y 1,814 defunciones de acuerdo con el último reporte antes de concluir esta colaboración.

Lamentablemente, muchas familias siguen de día de campo pues salen con jolgorio y en estampida hacia la calle y lo que es peor, sin guardar la sana distancia ni usar cubrebocas y gel antibacterial.

Si desde el centro del país se determinó poner a nuestro estado en semáforo amarillo no significa que el peligro ya casi esté pasando. Sigue vigente. Lo que se está viendo es que las noticias de nuevos casos positivos y defunciones ya no están llamando la atención de muchas personas como antes así ocurría.

Cuidado con mostrar indiferencia total ante lo que estamos padeciendo…

Y es que mire Usted que las redes sociales reportaron que este sábado y domingo las tiendas de autoservicio estuvieron saturadas de clientes quienes no respetaban la sana distancia y se aglomeraban como si no estuviéramos en pandemia.

La Secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA por enésima vez exhortó a la población a no bajar la guardia y subrayó la importancia de mantener las medidas de prevención en el hogar, la calle y centros de trabajo, como son lavarse las manos frecuentemente, utilizar cubrebocas, evitar saludar de mano, abrazo o beso, desinfectar objetos y superficies de uso común, utilizar el estornudo de etiqueta, principalmente.

Entendámoslo, caramba: Es por la salud de todas y de todos…

EL SEGUNDO INFORME DE ENRIQUE RIVAS.

En Nuevo Laredo, el Presidente Municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR informó que su Segundo Informe de Gobierno será a las 12 del mediodía del jueves 3 de septiembre, en la Sala de Cabildo “Niños Héroes de Chapultepec”, y se transmitirá en vivo a través redes sociales.

El alcalde dijo que también se brindará las facilidades a los medios de comunicación locales, para que puedan transmitir en radio y televisión y así la ciudadanía tenga acceso a este importante acontecimiento donde se informará el estado que guardan las finanzas públicas en el segundo de su administración, que abarca del 2018-2021, entre otros temas.

«Esta vez será diferente, no habrá el cúmulo de ciudadanos invitados, no se realizará como nos hubiera gustado, se hará en la sala de Cabildo, solamente estarán presentes síndicos, regidoras y regidores; haremos la transmisión a través de las diferentes plataformas digitales y medios de comunicación para dar cumplimiento», indicó.

Añadió que está a la espera de quién será el representante del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien atestigüe este informe y lo reciba por escrito para ser llevado a Ciudad Victoria, donde se encuentran los tres Poderes del Estado.

Destacó que en esta ocasión el protocolo que marca la pandemia por Coronavirus, los obliga a hacer este magno evento de manera privada, para evitar contagios de Covid-19.

RIVAS CUÉLLAR mencionó que se hará lo propio para que la ciudadanía en general esté enterada de los trabajos que se han y se están realizando por parte del gobierno municipal durante este difícil año 2020, el cual, dijo, ha sido de retos y que hoy más que nunca se debe dar parte a la población de la labor que se sigue realizando.

