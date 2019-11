LA@RED

PARTIDOS Y ACTIVISTAS NO QUIEREN A ROSARIO PIEDRA IBARRA

Rubén Dueñas

La controvertida nominación de Rosario Piedra Ibarra, como titular de la CNDH, enfrenta un rechazo generalizado entre activistas de diferentes organizaciones civiles y partidos políticos adversarios de MORENA, más que nada por la falta de transparencia de su triunfo y la sospecha de que hubo dedazo en favor de su persona, muy al estilo del viejo PRI.

Entre los partidos que están en total desacuerdo con el nombramiento de la hija de la reconocida y respetada luchadora social, doña Rosario Ibarra de Piedra, están el PRI, PAN y PRD. Entre los activistas también inconformes están Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Diana Iris García de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, así como Itzel Checa del Colectivo CNDH Autónoma, los que coincidiéron en que la cercanía de la nueva Ombudsperson con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, MORENA, lanza señales negativas.

Por su parte el vicepresidente del Senado por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, ya dijo que “nosotros no reconocemos la presidencia de Rosario Piedra”, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su parte la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, apuntó que la relación entre la fracción y MORENA “está rota”, después de que los engañaron diciéndoles que iban a reponer la elección y dijo ya no tenerle confianza al senador Ricardo Monreal.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Angel Mancera, reveló que ya analizan imponer un recurso jurídico (amparo) en contra de la elección de Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Yo creo que lo que puede resultar procedente es el amparo, si creo que puede resultar procedente el amparo. Tendría que ser ante un juez de Distrito y solicitar, en su caso, la facultad de atracción por la relevancia y por la importancia, va a depender, obviamente, del número de amparos y que la SCJN haga la valoración si ejerce o no la facultad de atracción”, remarcó el senador y otrora jefe de gobierno del Distrito Federal.

Ramírez Marín, del tricolor, precisó que la postura del tricolor la sostendrá la bancada “hasta en tanto los recuentos que vamos a presentar resuelvan que efectivamente su nombramiento cumplió con los requisitos legales, que en nuestra opinión, dijo, no lo hizo”.

Por su parte el PAN anunció que acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como a la SCJN, por la violación de la Constitución en la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Es necesario que lo que pasó el martes se clarifique, no tuviéron las dos terceras partes que la Constitución establece, no les importó; es increíble ver las escenas entre gritos, pancartas y empujones, eso no se lo merecía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, remarcó la senadora Kenia López, la que hizo hincapié en que el objetivo de MORENA era imponer a quien quiere el presidente López Obrador, es decir Rosario Piedra Ibarra.

Javier Sicilia, no duda de su capacidad y de lo que ha significado en su lucha por los derechos humanos, “el problema es por la forma en que llegó al cargo : el proceso “viciado” genera desconfianza y la Ombusdsplerson de ser respetada por todo el país”. Por cierto Rosario Piedra Ibarra admite que no ha renunciado a su militancia en MORENA, pero asegura que mantendrá su autonomía y no se dejará influír por ninguna autoridad.

Supuestamente a propuesta de Ricardo Monreal se llevaría a cabo la tercera votación, después del fracaso de las dos primeras, pero, pero, pero no hubo de piña y la tercera votación se hizo de agua, ya que tendría que ser con nuevos candidatos, con lo que quedaría fuera de la jugada la favorita del abuelo.

Para nuestra sorpresa como periodistas y analistas políticos nos encontramos con que mientras Claudia Sheinbaum, que encabeza el Gobierno de la Ciudad de México, nombra huésped distinguido al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, el que asegura haber sido objeto de un Golpe de Estado, en Bolivia la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, la que se autoproclamó presidenta en una sesión del Parlamento y la avaló el Tribunal Constitucional, al ser entrevistada por la cadena de noticias CNN, dijo que sentía pena hacia los mexicanos, “porque de algo que nosotros queremos salir, ellos decidiéron entrar”, que chingona frase.

Frente al reportero de la CNN, Fernando del Rincón, apenas horas después de la proclamación, Jeanine Añez, dijo que Evo se fue a México “porque quiso, porque no se atrevía a responderle al país. Fue un acto cobarde”. Luego añadió que las elecciones del pasado 20 de octubre en las que fue reelecto Morales fuéron fraudulentas.

“Ojalá que México y los mexicanos, dijo, no pasen éstas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad. Solamente por querer reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas”, apuntó.

Por último dijo yo espero que México no pase por todo lo que hemos vivido nosotros durante todo éste tiempo, porque así son los socialistas, utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder y después engañan a la gente, cooptan instituciones, se termina la institucionalidad democrática, “pero la decisión de los mexicanos fue esa ; un socialista en el poder y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros lo estamos lamentando ahora”, remarcó.

