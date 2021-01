EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

PARTOS

El parto político-electoral en Nuevo Laredo ha transcurrido sin complicaciones.

Yahleel Abdala Carmona dejó su partido político de siempre, el PRI, y se mudó al PAN.

No hubo ninguna complicación ya que los panistas de Nuevo Laredo saben lo que es la disciplina y le dieron la bienvenida.

Incluso hasta fue recibida en el seno del Comité Estatal del PAN con sede en Ciudad Victoria.

Y de las últimas versiones que ya se anidaron en los rincones políticos del suelo neolaredense.

Es que Yahleel Abdala sí va de candidata a presidenta municipal de Nuevo Laredo por el PAN en las elecciones de este año.

Y que Salvador (Chava) Rosas será nuevamente candidato a diputado federal para que tenga la posibilidad de reelegirse en dicho cargo.

Y que la esposa de Chava Rosa, la señora Rosalía Saldívar de Rosas sería la suplente de Yahleel Abdala en la planilla que se presentaría para contender por la alcaldía de Nuevo Laredo en las elecciones 2021.

Subrayo que son versiones no oficiales, pero que ya se anidaron en los rincones de la política neolaredense, a las que se agrega una más.

Que tiene que ver con Arturo Peña Treviño, quien es un excelente operador político- electoral y que siempre ha tenido una estrecha amistad con la expriísta y ahora panista.

Arturo Peña es un buen negociador, conciliador y que presuntamente ya anda trabajando con el proyecto de Yahleel Abdala, la panista, por lo que de ser cierta esta versión eso sería de gran ayuda para la candidatura panista a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, ya que Arturo Peña Treviño puede conciliar con los grupos políticos de la localidad.

En fin, que este parto no ha tenido ninguna complicación, que está siendo natural, y que las versiones que corren son meramente extraoficiales y hay que esperar a que el Partido Acción Nacional oficialice las candidaturas para las elecciones de este año.

Por otro lado, hay que mencionar que el parto de la candidatura panista a alcalde para Ciro Hernández Arteaga en el municipio de Altamira se ha ido complicando según versiones de los pasillos políticos.

Y es que, de acuerdo a esas expresiones, el panismo local y los grupos de poder en funciones no acaban de aceptar el nombre de Ciro Hernández (aunque vaya presuntamente puntero en las encuestas) debido a que este se dedicó a golpear a los panistas en el poder público local y no confían en él.

Y ahora les piden que lo apoyen y eso no los tiene contentos, además, trasciende que presuntamente ya Miguel Gómez Orta dijo que él no aceptará un premio de consolación y que presuntamente no aceptaría la reelección en su cargo de diputado local. Que termina su período y se va.

Estas versiones corren en los lugares de reunión de los políticos locales, e insisten que esta candidatura podría traer consigo el estigma que pesa en la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio.

Y es que este es acusado de violación y hay una denuncia legal en su contra en la fiscalía de ese estado y ya se abrió una seria investigación.

Por esta acusación es que al menos dos partidos políticos están pidiendo que le sea retirada la candidatura para no empoderar a un posible agresor de mujeres.

Por lo que hay que recordar que Ciro Hernández Arteaga tiene interpuestas dos demandas legales en su contra por presunto acoso sexual contra menores.

Evidentemente el ex diputado local y ahora aspirante a ser candidato a alcalde de Altamira niega los hechos, pero hay que recordar que estas denuncias son formales y no únicamente públicas.

Por supuesto que la autoridad competente tendrá que decidir, de acuerdo a las pruebas presentadas, si es culpable o no, pero por lo pronto ya le pusieron el cascabel al gato, y podría correr la misma suerte política que el caso de Félix Salgado Macedonio, sin que se pretenda decir que ambos casos son iguales. La historia es de pronóstico reservado.

MAQUIAVELITO

…El comité Estatal para la Seguridad en Salud de Tamaulipas, en la sesión del 7 de enero de 2021 determinó extender el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor hasta el 31 de marzo de este año como consecuencia del comportamiento y evolución del SARS-CoV2 en la entidad, toda vez que prevalecen los casos de contagio diarios en suelo tamaulipeco (MILENIO).

