LETRAS PROHIBIDAS

Pasan a SET por arco del triunfo

Clemente Zapata M.

Gratuita es la educación,/

en la SET eso aseguran;/

pero todos ya murmuran/

que es pura vacilación…

Sin cuota no hay escuela/

ése siempre es el cantar;/

cuento de nunca acabar/

y el dinero: vuela y vuela…

Una vez más las palabras del titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), MARIO GÓMEZ MONROY, se las llevó el viento. Otra predicación en el desierto, con eso de no condicionar la educación pública a las cuotas escolares.

Apenas el pasado viernes —siete de agosto—, la subsecretaria de Educación Básica, MAGDALENA MORENO ORTIZ, difundió un comunicado donde señalaba que la entrega de libros era gratuita y no debía condicionarse a ningún cobro de cuotas.

Pero varias escuelas, tanto de la Capital como de otros municipios de Tamaulipas, prácticamente se rieron, de forma cínica, de los dichos de GÓMEZ MONROY y de MORENO ORTIZ.

De forma descara, arbitraria, rayando en la extorsión, en algunas escuelas tamaulipecas los libros de texto no se entregaban sin presentar la ficha de depósito del pago de la “cooperación voluntaria” o el recibo de la Mesa Directiva.

Las redes sociales se inundaron de duros señalamientos, donde ponían el nombre de la escuela, el director (o directora) y hasta los encargados de la Mesa Directiva que quisieron hacer “chapuza” con la entrega de libros.

Otro año igual. La voracidad de los directores y directoras de los planteles educativos, escudándose cobardemente con la Mesa Directiva de Padres de Familia para exigir el descarado moche, se hizo presente y la Secretaría de Educación de Tamaulipas brilló por su ausencia.

Una vez más se evidencia que la SET es un cero a la izquierda, se la pasan por el arco del triunfo, pues directores y directoras con sus “actitudes extorsionadoras” demuestran que se ríen de las autoridades educativas de la entidad.

Hay algo que no se puede pasar por alto, por lo evidente: El titular de la SET, GÓMEZ MONROY, señaló que las escuelas no debían cobrar cuotas escolares porque no habría clases presenciales.

Sus dichos se dieron a conocer puntualmente a la Opinión Pública y a pesar de ello primarias, secundarias y hasta jardines de niños ignoraron sus comentarios.

En el colmo de la arbitrariedad, algunas mesas directivas de Padres de Familia amenazaron con “bloquear” la inscripción o reinscripción de quienes no paguen la cuota disfrazada de cooperación voluntaria.

La irritación en los padres de familia va en aumento. Hay quienes han pedido, vía redes sociales, que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, como máxima autoridad de Tamaulipas, intervenga y ponga orden al desorden con que arrancó la entrega de libros y hasta las inscripciones, ya que la SET fue ignorada.

No se puede ignorar que la entidad, en el rubro económico, está pasando por una situación muy grave, ya que se cuenta por miles el número de padres y madres de familia que perdieron el empleo y no pueden hacer frente al pago de cuotas.

A pesar de ello, salvo contados ejemplos donde algunos planteles bajaron sus cuotas y otros permitieron cubrirlas en parcialidades, la mayoría evidenció su descarada voracidad, nada distinto a lo que sucede año con año… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Tremendo golpe acaba de recibir tanto el ex gobernador de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES como lo que queda de su “clan”… No prosperó su solicitud de amparo para no ser extraditado a los Estados Unidos, ya que una corte federal del vecino país del norte lo reclama para enjuiciarlo por varios delitos… El golpe es devastador para los planes políticos/electorales que se perfilaban de cara al 2021 y hasta 2022, pues se comentaba, de boca en boca, que el exgobernador había acordado un “indulto” con la Cuarta Transformación a cambio de hacer operación política, comentario que pierde su sustento luego de este amargo resultado… ¡Ta’ gacho!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Por más gritos y sombrerazos que pueda haber e incluso con feroz rumorología a través de las redes sociales, lo cierto es que la hegemonía azul en la entidad no corre ningún riesgo al tener dos “gigantes de acero” que vigilarán que los procesos electorales venideros se desarrollen en una “santa paz azul cielo”… La Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, serán las “sabias consejeras” para quienes se quieran “orinar fuera de la bacinica”, porque si le apuestan al trabajo del Comité Directivo Estatal azul, todo se perdería… En la guerra, en el amor y en la política todo se vale… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ZOÉ ROBLEDO, muchos delegados le salieron “nueces vanas”, pues apenas llegaron a los estados y se tiraron hermosamente al suculento negociazo de exigir moches a cambio de contratos, en lugar de poner orden, que era su indicación principal… Llegaron con una voracidad que ruborizaría hasta al mismo Tesorero del Ayuntamiento de Victoria y eso ya es decir mucho… Cuentan que cuentan que el Director del IMSS ya fue alertado de la feroz rapacidad de sus “nuevos” delegados y por ello vienen cambios, aunque no se sabe todavía si Tamaulipas están en esos ajustes… ¡Chúpale pichón!

++CUENTAN QUE… Mucho celo y recelo despertó la visita que le hizo el dirigente nacional (en calidad de mientras) del Movimiento de Regeneración Nacional, ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, al presidente municipal de Madero, el moreno ADRIÁN OSEGUERA KERNION… Ese celo para muchos fue un feo “acalambre” pues sus mentes se llenaron de cochinas elucubraciones que podrían potenciar el “fuego amigo” en contra del Alcalde maderense… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Al interior del Partido Acción Nacional en Ciudad Victoria, mucha desilusión causó FERNANDO CAMPOS, pues a varios cuadros azules (y bastantitos) los dejó colgados de la brocha en sus anhelos político/electorales… Cuentan que dejó cuentas mochas (muy mochas) como director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (Itace) y los planes políticos que había, bajo el argumento de que era un “ahijado consentido”, resultaron más falso que el amor del Lobo Feroz por Caperucita… Los más desilusionados fueron los que ya le andaban organizado reuniones con la base azul ¡Qué-o-g-t!

++CUENTAN QUE… El alcalde de Ciudad Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, asegura a quien lo quiere escuchar que su reelección está más que amarrada, incluso asegurada… Hasta el momento nadie sabe si sus comentarios son para “salir al paso” de las críticas que recibe, una intentona para repartir atole con el dedo en la búsqueda de financiamiento o simplemente una cruda terrible producto de una larga borrachera, donde el exceso es el común denominador… Por extraño que parezca y suene, la versión de que tiene “amarrada” la reelección ya se la creyó el propio Alcalde… ¡Sacarrácatelas!

Nos leemos hasta mañana…

