Por Guadalupe E. González

PASAPORTE A LA IMPUNIDAD A LÍDER PETROLERO

X.-Presidente: ¿Por qué a Romero Deschamps, lo dan por despedido y no enjuiciado?

X.-Suave decisión AMLO; es claro síntoma de la complicidad, ¿Acaso esto no es corrupción?

UNA VEZ MAS queda comprobado que, en el Gobierno Central o de “la mal llamada” Cuarta Transformación, “solo hay corrupción”, en los casos que a su juicio señale y soslaye el Presidente Andrés Manuel y nadie más, este proceder de López Obrador, al verlo con crudeza y equilibrio político, es una fatal incongruencia, la que por cierto, ya viene provocando clara inconformidad e indignación “entre los sufridos trabajadores petroleros”, no privilegiados y transitorios de la máxima Industria del país.

PORQUE NADIE olvida que por espacio de 3 décadas, los petroleros de a pie, fueron esquilmados, humillados, ofendidos y “pisoteados en sus derechos laborales”, por el reconocido ex líder y cacique petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps, a cuyo potencial delincuente sindical de PEMEX, el Presidente AMLO “lo anunció, solo como despedido del sindicato petrolero y no enjuiciado”, a pesar del oscuro pasado sindical que marca la historia, en la que este perverso “delincuente de cuello blanco” a costillas de los petroleros, “amasó una enorme fortuna”.

Y A PESAR DE ELLO, el Gobierno DE LA 4-T, (donde blasfeman no comulgar con la corrupción, ni la impunidad), no ha mostrado el más mínimo interés por aplicarle todo el rigor de la ley al señalado cacique sindical petrolero, quien por muchos años “abusó de su gran poder sindical y político, que tuvo en sus manos”, gracias a los trabajadores petroleros, al grado de que, Carlos Romero Deschamps, junto a sus hijos, anduvieron disfrutando de paraísos turísticos en la Unión Americana, Sudamérica, Europa y en muchas partes del mundo.

A TAL GRADO que, el venal y peligroso Secretario General del STPRM Carlos Romero Deschamps, haciendo uso y gala del dinero de “los pisoteados trabajadores petroleros”, adquirió yates, carros de lujo de la marca Ferrari con valores millonarios en dólares y euros y entre otras cosas, la familia Romero-Deschamps como “se les exhibió en las redes sociales”, también compraban ropa y calzado de marca, además de relojes rolex, joyería adiamantada de muy alto valor, habiendo adquirido “suites de muy altos costos” en sectores exclusivos.

Y A PESAR de ser señalados como corruptos o delincuentes de muy alta envergadura en el ámbito político del pasado Carlos Antonio Romero Deschamps y sus hijos, “el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador”, por la dócil forma de actuar hacia Carlos Romero y sus gente, se ha convertido “en un presunto cómplice del cacique de Pemex”, tema que López Obrador, está obligado a explicar con lujo de detalle, porque si en el Gobierno de la 4-T, se pregona a raudales que no se comulga con la corrupción, entonces, todo mundo se pegunta, “porque quieren pasar por alto la acción penal”, contra el también ex Diputado Federal y ex Senador de la República, a cuyos espacios públicos, Romero Deschamps, llegó por apoyo de los perversos y corruptos gobiernos neoliberales y conservadores del pasado, a los que, el mismo AMLO ha criticado hasta el cansancio. ¿Verdad?

Y SI EL PRESIDENTE López Obrador, con claro encono “acaba de anunciar la renuncia” del ultra-mega-bandidazo de siete suelas Carlos Antonio Romero Deschamps como trabajador de PEMEX, esto como dije al principio “representa un pasaporte a la impunidad”. Porque, aunque no lo queramos pensar o suponer, la actitud del mandatario mexicano, “ha dejado mucho que desear”, porque si él, “se considera el enemigo número uno de la corrupción”, su actuación hacia el cacique, “fue algo así como de privilegio, protección y respaldo” al explotador de los trabajadores petroleros de la República Mexicana.

ADEMÁS, les diré que si el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, “no mueve ni un solo dedo” en contra del mega millonario ex líder petrolero, eso irremediablemente, conduce a pensar que, “tal vez el astuto de Carlos Antonio Romero Deschamps, “pudo haber sostenido” un probable acuerdo con el Presidente, detalle que, obviamente a nadie le consta, pero tampoco se descarta esa posibilidad, porque recordemos que, “en política todo es posible” y más cuando hay intereses económicos millonarios de por medio, así es que, sobre la marcha, iremos viendo que actuación tendrá la 4-T contra el cacique sindical petrolero, del que, dicen, “ya se anda salvando”, porque seguramente, “agarró buen padrino”. ¿Será?.

PARA finalizar quiero decirles que, “también debería obrarse en la 4-T, contra “el cacique de los trabajadores Mineros” del estado de Coahuila Senador NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, porque, “EL NAPO”, después de andar presuntamente prófugo de la ley, regresó tranquilamente. Y si fue ungido como Senador de la República (de lista nacional), es porque seguramente, Gómez Urrutia, “también tiene un buen padrino”. Y por este motivo: Alguien dijo por ahí, ¿sería el padrino?, el Senador Ricardo Monreal Ávila.

[email protected]