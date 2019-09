CORRESPONDENCIA

Patadas de ahogado…

Por José Luis Castillo

Aunque el Doctor Armando Trejo, no tiene, ni nunca tuvo la posibilidad de aspirar siquiera a ser tomado en cuenta en el proceso de selección de las planillas para competir por la Dirigencia Estatal del SUTSPET, seguirá insistiendo en hacer ruido al liderazgo de quien seguramente estará al frente de esta organización sindical por un periodo más.

Si otra cosa no sucede, este 13 de septiembre la Señora Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, rendirá ante sus agremiados un informe de las actividades gestiones y logros que se han realizado en su última gestión, posteriormente a ello por ahí de las 12 del medio día estará instalando el Congreso que seguramente dará el apoyo a su planilla para que los represente unos años más.

Los delegados sindicales saben del trabajo de la líder del SUTSPET, saben que las cosas se han hecho como se debe siempre en la garantía de los derechos de los trabajadores y la certeza laboral de acuerdo a los tiempos que se viven.

Blanca, mostró su institucionalidad, demostró a propios y extraños como se debe trabajar con cada administración aunque para algunos las cosas no son bien vistas, pero como dice ella, el SUTSPET, tiene como patrón al Gobierno estatal y es con esa administración con la que debe hacer acuerdos laborales y porque no hasta políticos, siempre y cuando el trabajador también salga ganando.

El caso es que, dos de los suspirantes se quedaran con las ganas unos años más, porque ni la base, ni los delegados a este Congreso los quieren, por un lado al médico que se ha caracterizado por el conflicto, el divisionismo y el enfrentamiento; por otro una enfermera que hasta ahora se sabe que es y donde tiene su lugar de adscripción, porque siempre ha estado comisionada.

A pesar de la guerra sucia que Trejo, ha iniciado a través de las redes sociales en contra de Blanca Valles, la verdad es que no creemos que pueda cambiar la forma de pensar y decidir de los burócratas estatales que quieren respuesta y certidumbre a sus demandas, no un líder peleonero y pero con antecedentes penales por negligencia médica que no tenga ni siquiera capacidad, ni moral para dirigir a los dignos y honorables trabajadores del estado, simplemente son “patadas de ahogado”.

Ojala alguien haga entrar en razón al galeno, obtiene más tomando acuerdos, no tratando de echar a perder una reelección que es eminente porque los trabajadores quieren paz y tranquilidad para ellos y sus familias en estos tiempos que se viven en el Estado y en el País, no alguien que solo llegue a complicar las cosas y a llenarse los bolsillos de dinero, así de fácil.

2.-Dialogo, civilidad y consenso, con los partidos de oposición para construir en favor de Tamaulipas ofreció el diputado y próximo presidente de la Junta de Coordinación Política Gerardo Peña Flores, quien desde ahora rechaza las confrontaciones con el resto de los legisladores que integran la sexagésima Cuarta Legislatura.

Peña Flores y su equipo ha dado inicio a las actividades propias de la transición que se realiza con motivo de cambio en las jefaturas y las titularidades de área en el poder legislativo aunque se habla de la calidad humana del nuevo pastor congresal, el próximo Presidente de la Junta de Coordinación Política está muy atento a burlar a los aduladores, si esos que se quieren quedar.

El trabajo parlamentario y de acción en el Congreso del Estado, requiere de conocimiento y estrategia, de trabajar con todos y hacer de todo para sacar adelante el trabajo legislativo, hay que hacer un trabajo de equipo y hacia afuera, todos somos Tamaulipas y eso lo entiende bien Gerardo Peña y su gente.

“Nosotros estamos desde luego a favor del dialogo y los consensos, nosotros respetamos a la oposición cuando la oposición obviamente tiene sus bases y principios fundamentales y cuando en función de ese hacen sus planteamientos”, así de claro.

Se habla de una serie de cambios dentro de la estructura del legislativo y todos son buenos, más aún la llegada de una damita experimentada en cuestión de imagen y estrategia de comunicación que llega a recomponer y ser útil a su jefe Gerardo Peña y al poder legislativo siendo un verdadero puente entre los medios y el reynosense, en hora buena.

