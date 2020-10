SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PEDANTERIA, AMBICION Y SOBERBIA LO IDENTIFICAN

NO SE EQUIVOCO AMIGO LECTOR, se trata de RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ diputado local en la octava posición del grupo parlamentario de MORENA en Tamaulipas y que como nunca, es quien se gana más el título señalado y que se lo arrebató al funcionario federal HECTOR GARZA GONZALEZ quien se lo había ganado a pulso.

PERO ESTA VEZ, ha sido rebasado.

El diputado local de chiripa, y quien en todo momento no seguirá los pasos del altruismo ni de la ayuda comunitaria una vez que termine la decisión de las candidaturas a la presidencia municipal porque ese es el móvil que lo lleva a andar del tingo al tango en estos menesteres.

Veremos que es lo que le ha señalado al gobierno del estado en los últimos meses, veamos que saldo dio como informe de labores donde no se vio propuestas definidas para los tamaulipecos, no esta exacto en su labor como legislador además de que el señor duerme en el vecino país y no en Reynosa, que le puede importar lo que sucede en la ciudad como cada mañana lo esperan en las faldas del puente internacional de Reynosa Hidalgo en su camioneta suburban por cierto en clara muestra de prepotencia estacionado en lugares para discapacitados.

UN PERSONAJE que de empresario supuestamente participa en política en el partido de los pobres malinterpretando la política de trabajo del presidente LOPEZ OBRADOR.

Quien se benefició muchos años de los gobiernos neoliberales como el mismo lo cuenta teniendo amistades en gobiernos federales y codeándose con personajes de la elite política del Pan y PRI. Hasta trabajo con ellos cuando LOPEZ OBRADOR luchaba por una campaña limpia, RIGOBERTO RAMOS Estaba en el lado contrario asi de esas y ahora quiere curarse en salud.

ABRE OFICINA HUMBERTO PRIETO HERRERA A LA CIUDADANIA

MIENTRAS QUE HAY que destacar de un reynosense, este si abrió oficina desde el primer dia cuando fue diputado federal y de mayoría relativa como es HUMBERTO PRIETO HERRERA, y que hoy por hoy vuelve a dar apertura a una oficina de gestión social en pleno centro de la ciudad donde el joven político y no mentiroso como el primero invitó en dias pasados a una rueda de prensa para presentar el programa de trabajo social que estará reservado para la ciudadanía muy a aparte de su liderazgo y trabajo político que lleva en MORENA para el año venidero.

Dijo que atención dental, medicamento, consulta externa, donación de insumos en la lucha contra el dengue y la contingencia de salud que se vive asi como asesoría legal y defensa de los derechos humanos, es uno de los proyectos de trabajo que tiene la oficina de gestoría social del ex diputado HUMBERTO PRIETO HERRERA.

NUEVAS SUMAS AL PMC NACIONAL, PERO EN TAMAULIPAS UN LIDERAZGO EN DECADENCIA

IVONNE ORTEGA se integró al partido movimiento ciudadano donde estará haciendo equipo dentro de la dirección nacional al lado del senador DANTE DELGADO RANNAURO que en Tamaulipas no le está dando el Kilo su dirigente estatal GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ que cada vez esta mas lejos de la base de territorito.

PUES EN TAMAULIPAS el liderazgo decadente de este ex alcalde y ex senador panista que ahora ha detentado la dirección del PMC se encuentra en los tribunales con serios problemas en el ámbito electoral y ya andan pensando muy seriamente en el comité nacional darle la baja para dar paso asi a una nueva dirección del partido en Tamaulipas y mucho se escucha que el liderazgo puede recaer en manos de un luchador político del norte de la entidad y para mas señas es de Reynosa.

LIDERAZGOS QUE PERMANECEN EN BASE A LA GESTION

MIENTRAS QUE, EN LA IZQUIERDA política, el ingeniero ELIAS OROZCO SALAZAR, dirigente estatal de la UGOCM en Tamaulipas no deja de ser un gestor incansable en las tareas de obreros y campesinos asi como en la lucha social donde se ha distinguido ampliamente a pesar de los tiempos que ha vivido México.

El también ex diputado local no hay que perderlo de vista pues es un simpatizante fuerte del proyecto de nación del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

COPITZI VOLVERA A LAS ANDADAS EN EL CONGRESO

CUANDO DIGO que volverá a las andadas la licenciada COPITZI HERNANDEZ GARCIA en el congreso del estado es porque con mucha seguridad la diputada local titular de la primera posición del PRI en la bancada YAHLEEL ABDALA CARMONA, sacará licencia para ir en busca de la presidencia municipal de su Natal Nuevo Laredo.

Y es ahí donde COPI como le llaman las féminas del PRI y militantes indignados del mismo PRI cuando le agandallaron la dirigencia del ONMPRI en el estado volverá al congreso porque es la suplente como diputada local de YAHLEEL ABDALA.

Sus cálculos están hechos en otros casos de personajes que esperan volver al congreso como es el caso del decadente presidente estatal del PAN LUIS CANTU GALVAN para suplir a GERARDO PEÑA porque este último será el más mencionado con más posibilidades para ir por Reynosa.

COEP EN MATAMOROS

DIJE QUE SE prepara el COEP AC Matamoros para recibir a las delegaciones del los comités municipales del Consejo de Organización Estrategia Y participación asociación civil en este municipio como sede de la primera asamblea estatal ordinaria.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del organismo en el municipio sede ROMAN SALGADO GONZALEZ que en coordinación con s u directiva municipal preparan los por menores de la asamblea asi como los integrantes de la dirigencia estatal.

MOVIMIENTO CIUDADANO CON SUS PROPIAS UÑAS QUE SE RASQUE

CABE MENCIONAR, que el trabajo a realizar de la organización será la programación del trabajo de desarrollo estatal que estarán concretando para el resto del 2020 y el año venidero donde esta asociación muchos planes positivos tienen en favor de la comunidad.

ABELARDO RUIZ, es el nuevo coordinador municipal del partido movimiento ciudadano en Matamoros, aun y cuando GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ trae al TRIFE detrás de el con resolutivos nada agradables, estuvo en la ciudad en mención para instalar al coordinador municipal que ya fue candidato a diputado local por el mismo partido y ahora seguramente pretenderá una nueva candidatura en el 2021.

ABELARDO RUIZ, ha sido síndico municipal anteriormente, exitoso empresario y no hay que perderlo de vista más sin embargo, será su trabajo el que hable por el y no creemos que la inyección de poder o apoyo que haga la dirigencia estatal de CARDENAS ya desgastada, desairada por la militancia del partido naranja.

Así es de que a echarle la carne al asador señor ABELARDO RUIZ porque de la dirigencia estatal poco podrá esperar y sino para muestras basta un botón como lo pusieron a GUSTAVO CARDENAS en la ciudad de Reynosa en dias pasados como palo de gallinero mas de una decena de dirigentes municipales del PMC encabezados por SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN aguerrido luchador político y social además filántropo.

EN NUEVO LAREDO SI SE AVANZA EN PAVIMENTO

Las y los vecinos de la calle Irlanda tendrán una vialidad con pavimento asfáltico, lo que hará más seguro y cómodo el tránsito vehicular

Por instrucción del presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR, vecinas y vecinos de la calle Irlanda, en la colonia Voluntad y Trabajo IV, podrán contar con una vialidad digna, pues el gobierno municipal realiza la pavimentación asfáltica, la cual lleva un avance del 70 por ciento.

El secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDON mencionó que son más de mil 100 metros cuadrados lo que se va a construir, en el tramo entre Río Eufrates y Río Nilo, lo cual beneficiará a 370 habitantes del sector.

“Llevamos un avance del 70 por ciento, ya se hizo todo lo de abajo con la base y filtros para que no se hagan baches, ahora se está tirando la carpeta asfáltica en las dos primeras cuadras”, informó.

Esta pavimentación es completa, pues incluye alumbrado, banquetas, guarniciones y señalización con inversión de dos millones 26 mil 898 pesos.

Indicó que trabajan de la mano del personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), por un brote de aguas negras que hay en este tramo.

“Lo que está pendiente es sanear la tercera cuadra porque hay un brote de aguas negras, por lo que estamos trabajando con COMAPA, una vez que ellos terminen, nosotros podremos acabar de tirar la carpeta”, afirmó.

Ruiz Rendón agregó que la obra avanza en tiempo y forma, por lo que esperan concluir y entregar la calle pavimentada a finales de octubre.

CONSTRUYEN EN MATAMOROS UN MEJOR DESTINO: MARIO LOPEZ

El Gobierno Municipal de Matamoros trabaja en la construcción del edificio que ocuparán los elementos de Protección Civil, así como también en la rehabilitación del antiguo inmueble que ocupa Bomberos, acciones en beneficio de aproximadamente 60 servidores públicos, dedicados a brindar auxilio a quien lo necesita.

El alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ explicó que Protección Civil carece de un edificio propio, por este motivo agregó, en esta administración municipal se da cumplimiento a resolver esta necesidad, a fin de que los elementos cuenten con espacios dignos para descanso, para ejercitarse, entre otros.

Y además de que nos permite dignificar la labor que desempeñan tanto los elementos de Protección Civil y Bomberos, estaremos dejando un patrimonio a los ciudadanos, agregó al destacar que ahora las corporaciones también cuentan con más equipo para brindar pronta respuesta al ciudadano que lo solicite.

El edificio de Protección Civil contará con planta baja que será habilitada para el estacionamiento de las unidades de esta corporación, entre ellas, las ambulancias y equipos de rescate.

En el primer nivel del edificio se consideran las siguientes áreas: para instructores e inspectores, con una capacidad de 12 personas; de descanso con capacidad para camas individuales y casilleros personales.

También contará con área de sanitarios para hombres y mujeres, así como un espacio para archivo; en tanto que el segundo nivel incluye área de oficinas administrativas; servicios sanitarios para hombres y mujeres.

La construcción de escaleras para que exista comunicación entre área de instructores y de descanso, así como una fachada con identidad para el edificio también son consideradas en el proyecto de construcción, todo con una inversión superior a 3.6 millones de pesos.

El Gobierno de Matamoros también trabaja en la rehabilitación del edificio de bomberos, el cual se encuentra totalmente deteriorado por la falta de mantenimiento por parte de anteriores administraciones municipales.

En la rehabilitación del inmueble se aplica una inversión de 1.8 millones de pesos y los trabajos contemplan la rehabilitación de oficinas, sanitarios, estacionamiento para las unidades de bomberos; áreas de comedor, pasillos y dormitorios con capacidad para 10 camas.

En algunos de los trabajos participa el Patronato de Bomberos, entre ellos, en la rehabilitación de baños, cocina y dormitorios.

