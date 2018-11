POR ESAS CALLES DE DIOS

# Pedro Luis Ramírez Perales, catapultará al SNTSS hacia la Excelencia.

# Los trabajadores sindicalizados del IMSS en Tamaulipas Sección 10, están de fiesta.

# miles sindicalizados satisfechos con la TOMA DE NOTA que le fue entregada a Pedro Luis

# Pedro Luis Ramírez Perales siempre se ha distinguido como un hombre de buenas costumbres que escucha, aglutina, que suma y siempre buscando el bien común de sus compañeros de trabajo de esta gran institución como es el IMSS; Pedro Luis ganó recientemente en una elección limpia la Secretaría General de la Sección 10 del SNTSS, representando a la Planilla Roja y en toda su campaña recorrió todos los centros de trabajo en Tamaulipas de esta gran institución y Pedro Luis, bien que lo sabe: a sus compañeros hay que hablarles de frente y siempre respetando a todos, sumó y aglutinó para convencer a las mayorías de los trabajadores y le ganó a varias planillas que se habían registrado… Ramírez Perales siempre se mantuvo firme en su campaña y jamás claudicó a sus ideales que como siempre se le ha identificado como un hombre de palabra y compromisos…

# Y es así como el pasado 16 fue entregada él toma de nota y el día 20 de este mes de noviembre el Dr. Ángel Olvera Valladares, Secretario del Interior y Propaganda del Comité Nacional hizo entrega de la toma de nota a Pedro Luis Ramírez Perales, que le da legalidad al pasado proceso electoral desarrollado conforme a la convocatoria emitida por la misma organización sindical de esta manera, con la entrega de toma de nota por parte de La Secretaría del Trabajo de Prevención Social refrendó la legalidad al Líder Pedro Luis, como secretario General de la Secc. 10 del SNTSS en Tamaulipas… miles de trabajadores serán bien representados, los miles de votos recibidos le otorgaron su confianza para que Pedro Luis lograra su triunfo y ya confirmado por las autoridades de la Secretaría del Trabajo como por el líder Nacional ha comentado que se guiara por los principios que enorgullecen a la organización sindical la Sección X de Tamaulipas será un líder de puertas abiertas para toda la base de trabajadores que se seguirá trabajando intensamente en la defensa de los derechos laborales y en la mejora de las condiciones de trabajo de cada uno de los agremiados a través de un diálogo franco y directo con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y comenta que la toma de nota derivada del cumplimiento del proceso, de elección establecido en los estatutos del sindicato compromete a los miembros elegidos para integrar un comité con mucha responsabilidad y gestión que pondera la unidad y el respeto con una invitación a que se trabaje de la mano para mejorar lo que se tenga que mejorar pero el proceso y los colores deben de quedar atrás. “El sindicato son todos los agremiados”, pide que se crea un frente común con el comité Ejecutivo Nacional y así mantener los logros sindicales ya establecidos

# Y pues así es como nace una nueva historia en el sindicalismo en Tamaulipas: el Líder Pedro Luis comienza una nueva etapa donde se topará con un nuevo gobierno federal que entrará en funciones a partir el Primero de diciembre donde se comenta que los sindicatos con representación a nivel nacional, los líderes tendrán que ponerse “bien pilas” ya que el nuevo gobierno entrará e intentarán aplicar un nuevo sistema de gobierno y el trato con los sindicatos es precisamente donde Pedro Luis Ramírez Perales, dar todo su capacidad para PODER PROTEGER Y MANTENER UNA SECCION X en Tamaulipas fuerte y unida para no retroceder nada de los logros que se ha conseguido y la unidad que logró el Líder Pedro Luis es para la defensa de toda la clase trabajadora, que son miles de miembros y por eso escribo esto: POR ESAS CALLES DE DIOS ve que Pedro Luis Ramírez Perales catapultará al SNTSS de la Sección No. X para que sus trabajadores, repito no retroceder nada y llegar a la Excelencia sindical…Es Cuanto