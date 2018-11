SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PELEAN PRI NACIONAL: ULISES RUIZ

-SORPRENDEN DESIGNACIONES DE FUNCIONARIOS EN REYNOSA

-MOVIMIENTO POR MEXICO LLEGA A REYNOSA

ULISES RUIZ, ex gobernador de Oaxaca anda prendiéndole fuego al ambiente político dentro del PRI.

ESTO YA HABIA SUCEDIDO en el 2000 cuando el PRI perdió y después en el 2006 cuando en realidad se fue al piso pero en esta elección del 2018 se fue al sótano el Partido Revolucionario Institucional.

DONDE SE ENUENTRAN priístas como ELISEO CASTILLO, LUPITA FLORES DE SUAREZ, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ, ROBERTO GONZALEZ BARBA, JOSE ELIAS LEAL, LOS CAMORLINGA, entre muchos otros que se desgarraban las vestiduras para estar presidiendo un evento político de su partido ah y ALEJANDRO GUEVARA COBOS o que decir de tantos que crecieron con las mieles del poder como BLADIRMIR MARTINEZ RUIZ maquiavélico de la política o BALTAZAR HINOJOSA OCHOA último samurái de la política del pRI en el poder.

NOMBRE SI LAS cosas se hicieran fácil cualquiera las hiciera o no amigo lector cuando se da cuenta de la realidad la dirigente nacional del PRI CLAUDIA RUIZ MASSIEU que no está tan fácil como se la pintan con ex dirigentes como HUMBERTO VALDEZ RICHAUD fanfarrón, mentiroso y comodín de la política.

DIJIMOS HACE días que el partido movimiento ciudadano tendría candidatos propios con muchas posibilidades de no ir en coalición con el PAN como es el caso de Rio Bravo, Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros, entre otros municipios.

SIN EMBARGO, hay lugares donde no hay condiciones para que el partido en mención pueda tener sus propios contendientes porque no hay trabajo político realizado o bien se encuentran obstruyendo definitivamente el crecimiento de esta institución política que le ha puesto la muestra a varios partidos.

Asi es de que en breve les pasaremos nombres de probables personajes que pudieran surgir como candidatos a las diferentes diputaciones locales por los distritos tamaulipecos.

ASUME LA DIRIGENCIA estatal de la CNOP PEDRO LUIS CORONADO AYARZAGOITIA quien ha sido dirigente municipal de la CNOP, dirigente juvenil del PRI, consejero político estatal y local, así como diputado federal suplente y titular.

HACE algunas colaboraciones comentamos la desacertada renuncia obligada de la LIC. MARIA ELENA REYNOSO RIOS al frente de la Rectoría de la Universidad Politécnica en La zona ribereña.

El senador AMERICO VILLARREAL ANAYA como parte del senado, tuvo la oportunidad de reunirse esta semana con el secretario de Marina; Almirante VIDAL FRANCISCO SOBERON PEREZ asi como con quien será el próximo Secretario de Marina; Almirante JOSE RAFAEL OJEDA DURAN y la Comisión de Marina del Senado de la República con quien el tamaulipeco refrendó el compromiso de hacer un trabajo conjunto desde el senado de la República como lo dijo en campaña electoral al lado del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR una vez que asuma el poder ejecutivo a partir del mes de diciembre.

EN LO QUE RESPECTA A Nuevo Progreso donde debe existir un delegado municipal y que es municipio de Rio Bravo, se espera en cualquier momento se designe al titular de dicha posición para que lleve a cabo acciones de gobierno y obra pública, así como la representación del ayuntamiento de Rio Bravo.

Siendo esta una designación que debe aprobarse por el honorable cabildo municipal a propuesta de una terna en la que ya se barajan algunos nombres de prospectos al cargo.

JESUS MARIA MORENO IBARRA esta firme para la gerencia general de la COMAPA o al menos asi se escucha y entienden los acuerdos políticos que hiciera la presidente municipal MAKI ORTIZ DOMINGUEZ para ir en paz por la candidatura de unidad en su momento por acción nacional, hoy esperan la ratificación de esa designación.

Por cierto, no hay que perder de vista el trabajo político magisterial que estará realizando la maestra ERIKA AZUARA en Reynosa a partir de ya, pues tiene la encomienda por parte de la representante de MXM Movimiento Por México maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES de conducir los trabajos de operación y formación de dicho activismo pero de esto le comentamos mas a fondo en otra colaboración.

Y COMO LO SEÑALAMOS en este espacio, El Partido del Trabajo quedó acreditado ante el Ietam para poder participar en las elecciones del 2019 en donde se renovará el Congreso del Estado.

LOS REPRESENTANTES DEL IETAM MIGUEL CHAVEZ GARCIA y NOHEMI ARGUELLO SOSA, entregaron la Constancia de Acreditación al Partido del Trabajo (PT), para participar en el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019

ARCENIO ORTEGA representante del PT Tamaulipas y ex diputado local recibió dicha constancia en compañía de coordinadores de este instituto político por lo que ahora si a buscar candidatos.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación por su cumpleaños este 1 de noviembre a ELISEO CASTILLO TEJEDA, KARINA VAZQUEZ, CESAR VALDES, JESUS ANGEL TIJERINA, FELICITAS SALINAS, ARMANDO ROMERO Y JOSE ANGEL OLIVO… Y nos veremos.