RELOJ POLÍTICO

POR JO*MAR

TIC TAC

PELIGRAN 5 MUNICIPIOS POR COVID 19 EN TAMAULIPAS.

REGIDORA DE MORENA QUITA COMPROBANTES A DAMNIFICADOS.

La Secretaria de Salud GLORIA MOLINA, afirmo que Tamaulipas muestra una tendencia a la baja en casos de COVID 19 con el cual 38 municipios pasan a la fase II de la reapertura.

En cambio cinco municipios que ocupa alta ocupación hospitalaria siguen en fase I; Matamoros, El Mante, Tampico, Madero y Altamira.

MOLINA, dijo que hasta el 14 de septiembre, Tamaulipas registra 27 mil 149 casos positivos de COVID 19 y dos mil 069 defunciones.

Dentro de los 38 municipios que pasan a la fase II esta Reynosa que de acuerdo comité estatal de salud en Tamaulipas poco a poco ira reactivando los negocios que permanecieron cerrados desde luego advertidos de que se deben mantener las medidas sanitarias para evitar rebrotes de la epidemia que desde hace más de seis meses estuvo en cuarentena y seguir sin bajar la guardia.

En otro orden de ideas, El Lic. MARCELO OLAN MENDOZA, presidente de la fundación que lleva su nombre y que se dedica a labor de ayuda a las gentes de escasos recursos acuso a la regidora de Morena CLAUDIA HERNANDEZ, que anteriormente era la sub delegada de bienestar social regional de usurpar funciones al recoger los comprobantes de afectación a mas de 100 familias damnificadas por el huracán Hanna.

El presidente de la fundación MARCELO OLAN y la organización sin energía por el bien de todos, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los algunos beneficios que dispersaran entre los campesinos y personas de las colonias, de la entrega de 30 toneladas de frijol y la instalación de tiendas comunitarias.

Resalto la denuncia que hizo acerca de la posible comisión del delito de usurpación funciones de parte de la edil de Morena CLAUDIA HERNANDEZ.

“Hemos acudido a diferentes sectores donde hemos observado la necesidad de las gentes afectadas por el huracán Hanna que los afecto en sus viviendas como las colonias Ernesto Zedillo, Azteca y otras que fueron censadas y les entregaron sus comprobantes de afectación de parte del gobierno federal a quienes la ex sub delegada federal y ahora regidora por conducto de los servidores de la nación están presionando a las personas para que entreguen los comprobantes de afectación con lo cual sin ellos no recibirán el apoyo del gobierno federal por los daños que causaron el fenómeno natural.

Las familias afectadas recibirán del gobierno federal desde cinco mil hasta 50 mil pesos de acuerdo a los daños que fueron valorados, pero sin el comprobante que tienen no les recibirán ningún apoyo todo por culpa de la regidora de morena que les a quitado el comprobante.

Externo el activista social que se analiza la posibilidad de interponer una denuncia penal por el presunto delito de usurpación de funciones, ya que la LIC CLAUDIA HERNANDEZ, es regidora y no esta cargo de la sub delegación de bienestar regional como era antes.

Inclusive se va a hacer la denuncia directamente a la secretaria de bienestar social federal en México, indico el MARCELO OLAN.

Cambio de tema, ante la apertura del proceso electoral el partido Movimiento social acudió ante las autoridades del IETAM para dejar constancia por escrito que su partido registrara candidatos.

Hasta la fecha son cuatro los partidos que han cumplido el requisito de inscribirse para participar en los comicios 202, PAN, MORENA, PT y MC, tienen permiso faltan 4 mas.

No lo dude que el dirigente de ese partido GUSTAVO CARDENAS, busque una diputación federal pluri para seguir dentro del presupuesto como lo ha hecho por años.

En otro orden, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, informo que el proyecto del Paquete económico 2021, refleja una disminución de 736 millones de pesos en participaciones federales para Tamaulipas que impactara negativamente en proyectos de construcción de vialidades, seguridad publica, empleo e inversión al campo Tamaulipeco, entre otros rubros.

Desde luego con el paquete económico aprobado por el gobierno federal con su llamado programa de austeridad muchos estados seran afectados entre ellos Tamaulipas, indico el mandatario estatal.

En otro tópico, como plañidera anda el diputado local de morena RIGO RAMOS ORDOÑES, por la sanción y multa que le aplico el IETAM por violación al código electoral de hacer actos anticipados de campaña, y envalentonado lanzo un reto que nadie ni nada lo retendrá de seguir haciendo de entrega a de apoyos en tiempos electorales.

Como es natural el estulto diputado se llamo

Víctima del gobierno estatal para frenarlo en su intensión de conseguir ser el abanderado rumbo a la presidencia municipal de Reynosa.

No que no quiere entender el obsesionado diputado que hay que respetar el código electoral si eso hace ahora que no hará después que tenga el poder.

Por último, el municipio de Reynosa que dirigir la DRA MAKI ORTIZ, dio a conocer que la ceremonia conmemorativa al 210 aniversario del inicio de la Intendencia de México no será celebrado en lugares públicos, en la plaza principal ni en recintos con acceso al público.

Con lo anterior se busca evitar las aglomeraciones de personas como era costumbre durante las fiestas patrias y evitar los contagios del COVID 19.

Lo mismo se hará a nivel Nacional y Estatal la ceremonia del Grito será en privado sin público y todos tendrán oportunidad de verlos desde su casa por las plataformas sociales o televisión.

Tic Tac nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

E MAIL [email protected]