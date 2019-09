CLARO Y DIRECTO

PENA AJENA LO DE XICO

RECUPERA SEDUMA

LA EDUCACION EN MATAMOROS ES PRIORITARIO :MALH

NO CABE DUDA QUE AL MAL TIEMPO BUENA CARA, así somos los mexicanos ante situaciones que nos afectan de alguna manera, y lo tomamos de una forma amena y hasta inventamos y nos mofamos para que sea menos la noticia adversa.

TAL ES EL CASO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, CD. VICTORIA, XICOTENCATL GONZALEZ URESTI quien aparece en una encuesta de funcionarios municipales a nivel nacional sobre la aceptación y repudio de sus gobernados, y aparece en esta lista en el número 100, o sea el el ultimo, y suponemos que no le toco otro dígito más grande, porque no lo hay.

ALGO DEBE DE HACER EL MANDATARUO ESTATAL ANTE ESTA TORTURA QUE TENEMOS DE ALCALDE, en días anteriores González Uresti monto la farsa de lo que según él fue su primer informe de labores y es fecha que todos nos preguntamos, cual Informe, si para eso tienes que haber realizado el trabajo que le corresponde como edil de esta ciudad, algo que no ha hecho.

EL TAN FAMOSO INFORME DE XICO FUE UNA LISTA DE ANÉCDOTAS PERSONALES Y DESEOS Y PLANES A FUTURO, como si estuviera por arrancar una campaña política, eso fue una burla más para los victorenses que son a final de cuentas los que en su momento le cobraran la factura y en esto va implícito el partido político que lo respalda si haber este tenido que ver en estos errores del alcalde.

¿LOS VICTORENSES LLAMARAN A CUENTAS A LOS REGIDORES QUIENES TIENEN CULPA TAMBIÉN POR NO CORREGIR A TIEMPO o lo que es lo mismo, hacer valer la obligación de su cargo, o ¿acaso no saben cuál es la función de un regidor? si no lo saben aquí les ilustramos el significado de tal cargo.

EL CABILDO ES EL ÓRGANO MÁXIMO DE AUTORIDAD EN EL MUNICIPIO, al que le corresponde la definición de las políticas de la Administración Pública, referente a leyes y reglamentos aplicables al Municipio. Está integrado por el Presidente Municipal, un Secretario del R. Ayuntamiento, 17 Regidores y 2 Síndicos

UN REGIDOR ES EL OFICIAL encargado del gobierno económico y político de las ciudades.

REGIDOR COMO SINÓNIMO DE ALCALDE , máxima autoridad en la administración de una localidad o de un municipio.

REGIDOR COMO SINÓNIMO DE CONCEJAL , encargado de la promoción del desarrollo de una localidad o de un municipio en un área concreta (obras públicas, educación, sanidad…).

Pero no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre

HABLANDO DE TEMAS MAS AMENOS desde este espacio le mandamos una sincera FELICITACION al GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por estar cumpliendo este martes un año más de vida.

RECUPERA SEDUMA ESPACIOS VERDES EN MUNICIPIOS

EL GOBIENO DEL ESTADO A TRAVES DE SEDUMA, VIENE LLEVANDO A CABO ACCIONES DE REMOZAMIENTO en varios municipios del estado, con el rescate de áreas verdes dentro del PROGRAMA INTEGRAL DEL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, así lo dio a conocer el secretario estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Gilberto Estrella Hernández, donde destacó los avances de mejorar la imagen urbana y la reconstrucción del tejido social.

LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEL PLAN UNIDOS POR TAMAULIPAS en lo que se refiere a camellones y áreas verdes centrales, ha beneficiado hasta el momento a los municipios de Victoria, Altamira, Madero, Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Valle Hermoso.

LLEVA MARIO LOPEZ IMPORTANTE INVERSION EDUCATIVA A COLONIA

EN UNA GIRA DE TRABAJO POR LA COLONIA 5 DE MARZO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, dio a conocer la instalación y la conformación del comité de contraloría social que será la responsable de vigilar la construcción de la escuela primaria que autorizó el Presidente López Obrador para este sector de la ciudad.

ESTA PRIMARIA atenderá niños de este sector, esta obra tan importante que tiene una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos, forma parte del paquete de obras que el gobierno de la república a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -Sedatu-.

