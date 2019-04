EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Peña: “Estoy motivado”; Lara: “¡Vamos a arrasar!”

El líder de los candidatos del PAN a diputados locales plurinominales, GERARDO PEÑA FLORES, se declaró ayer “muy motivado” por la respuesta de los tamaulipecos a las propuestas de su partido para la siguiente legislatura, en tanto que en una entrevista conjunta, ALBERTO LARA BAZALDÚA, candidato por el 7º distrito, anticipó: “¡vamos a arrasar el 2 de junio!”.

PEÑA FLORES refrendó que muchos tamaulipecos respaldan las propuestas de los candidatos de Acción Nacional, “porque son posibles, cumplibles y ejecutables; y no ocurrencias”, al señalar que en sus recorridos por los 22 distritos ha detectado una fuerte corriente de adhesión a los candidatos de Acción Nacional.

“Somos la propuesta correcta para el Congreso del Estado”, reiteró el ex secretario de Bienestar Social e indicó que juntas, las propuestas de Acción Nacional “integran el andamiaje legal y presupuestal para apuntalar las políticas públicas que están dando resultado a los tamaulipecos”.

Acompañado por ALBERTO LARA BAZALDÚA en una parte de los polígonos del 7º distrito, PEÑA FLORES precisó que “Con BETO LARA no hay excepción: mucha gente respalda sus propuestas porque es un hombre de altísimo sentido social, muy humano y de compromiso y eso envuelve todas las virtudes que las personas como los empleados de las maquiladoras, requieren del gran líder que esperan y necesitan que los represente en el Congreso”.

GERARDO calificó la integración de LARA BAZALDÚA a las filas del PAN como “Una suma muy importante: lo valoramos, lo apreciamos y lo arropamos. Desde hace muchos años coincidimos, tenemos la misma visión… Vamos a hacer un trabajo conjunto desde el Congreso para darle a los tamaulipecos, a los reynosenses lo que necesitan”.

Luego, en una clara referencia al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el candidato a diputado local por el sector poniente de Reynosa, calificó al mandatario como “el campeón de la política tamaulipeca. Un hombre que tiene todos los valores y sentimiento de apoyar a la gente”.

Y puntualizó:

“¡Vamos a arrasar el 2 de junio!”.

Y concretó:

“El gobernador ha hecho un excelente trabajo… esta elección es del PAN y del gobernador.

Y remataría:

“¡Si el mandatario de Tamaulipas es el Gobernador número 5 en el país, en Tamaulipas y en Reynosa es el número 1!”.

Por cierto, LARA BAZALDÚA, se comprometió a gestionar espacios suficientes y dignos para el desarrollo de los niños y jóvenes, y ofreció vigilar que los recursos de la educación se apliquen de forma correcta y transparente.

Así y ante la insistencia de madres y padres de familia de las colonias Satélite e Independencia, de promover la construcción de una Secundaria que también beneficie a los residentes de colonias aledañas, el candidato del Partido Acción Nacional refrendó que se mantendrá firme en su intención de impulsar la creación de ese nuevo plantel en la colonia Independencia.

ALBERTO LARA señaló que tocará las puertas necesarias para la creación de un nuevo plantel, “tanto en estas colonias como en algunas otras donde cada que empieza un nuevo ciclo escolar los papás sufren, al no encontrar los espacios cercanos para sus hijos”.

“Nuestro gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tiene más que claro que la educación es una prioridad, y confiamos en que esta y otras gestiones en el rubro educativo serán atendidas”, subrayó.

Esta misma mañana, a propósito, la candidata del Partido Acción Nacional a diputada por el 4º distrito, JUANITA SÁNCHEZ, almorzará con el gremio periodístico que cubre sus recorridos de proselitismo, en tanto que el resto de los abanderados albiazules ya programan encuentros con los periodistas para hablar de la evaluación de la problemática social en sus circunscripciones territoriales.

¡Ah!, por cierto, la Coordinación de la campaña de JAVIER GARZA FAZ, confirma que el candidato a diputado por el 5º distrito local, realizará hoy sábado 20 el candidato una intensa caminata en el tianguis de los muros a partir de las 5:00 de la tarde, acompañado de decenas de simpatizantes y periodistas.

Desde otra vertiente, por demás desafortunada la conducta política de la presidenta del CDE del PRI, YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, quien fiel a su carácter quedó en ridículo al pretender ridiculizar la decisión de un hombre cuya vida ha sido un ejemplo de sensatez y sentido común, como es el caso de ROBERTO GONZÁLEZ BARBA en Tampico, quien antes de obedecer los dictados de una aprendiz de política, prefirió dimitir al liderazgo priista y pasar a formar parte de las infanterías.

A decir verdad, más que ROBERTO, fue YAHLEEL la que causó pena ajena con su arrogante carácter altanero, pues en lugar de permitir que don ROBERTO condujera la campaña del PRI en Tampico con todo el peso de su experiencia, pretendió arrodillarlo para que se sujetara a los dictados.

Y naturalmente, don ROBERTO arrojó el arpa.

Otra chifladuría de YAHLEEL se produjo con la denuncia contra el columnista FERNANDO ACUÑA, lo cual la mostró como intolerante a la crítica, pues otros -¡y otras!- personalidades del quehacer público y político, han asumido con prudencia institucional el ejercicio de la Libre Expresión, aún cuando los periodistas hayan bordeado, en sus casos, los linderos de lo constitucionalmente permisible.

En los dos casos, observamos residuos del egidismo, quien en su oportunidad echó a patadas de Tamaulipas a los principales cuadros del PRI y ahora -¿en función de qué?- nos percatamos que intenta crear una nueva “Clase Política”, con YAHALEEL como punta de lanza.

¿Es este el futuro del PRI?

¡Que contesten OSCAR LUEBBERT, MUÑOZ CANO y EDGAR MELHEM!

Antes de que se me pase, le confirmo que miles de automovilistas residentes de Nuevo León con destino a Tamaulipas, [quienes optaron por nuestros destinos turísticos en estos días de Semana Santa], congestionaron la carretera Monterey-Victoria, con destino a los sitios vacacionales del centro y sur de la entidad, provocando un intenso tráfico vehicular.

Antes de que se me pase, le comparto que durante sus recorridos por las colonias y zona rural de Matamoros, los abanderados de MORENA por los Distritos 9, 10, 11 y 12 palpan las necesidades de la ciudadanía, quien manifiesta el abandono en el que han estado muchos años; al respecto los candidatos asumen compromisos puntuales y afirman: “somos del pueblo y legislaremos para el pueblo”. El candidato a la diputación local por el Distrito 12, CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ, quien al momento ha recorrido varias colonias, entre ellas, la Revolución Verde, Las Fuentes, la Reforma, la Popular, entre otras, recibe peticiones, pero también innumerables muestras de apoyo.

Me he dado cuenta que pasan los años, y administraciones anteriores han informado de obras concluidas, pero que nunca fueron realizadas; esto demuestra que los diputados se hicieron “patos” y no investigaron porque hasta allá salpica la corrupción, afirmó.

Por eso CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ, al igual que ELIFA GÓMEZ, abanderado del Distrito 9; JOSÉ ANGEL FRÍAS, por el Distrito 10 y LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO por el Distrito 11, asumen el compromiso de legislar para el pueblo y acabar con tanta corrupción que ha lastimado a Tamaulipas y a Matamoros.

En otro tema, autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sostuvieron una reunión de trabajo con productores y exportadores de miel, en la que coincidieron en mantener una política de diálogo y acercamiento en beneficio de la sanidad de la producción apícola nacional.

El director en jefe del Senasica, FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA, y los representantes de la Asociación Mexicana de Exportadores de Miel de Abeja, A.C. (AMEMAAC), acordaron reforzar la producción y exportación de miel para lo cual fortalecerán la trazabilidad, la normatividad vigente y el correcto uso de agroquímicos.

En una reunión efectuada en las instalaciones de la dependencia, el funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) enfatizó que estas acciones responden al plan estratégico del Gobierno de México de avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, a través del fortalecimiento de las cadenas productivas del país.

“Queremos impulsar una política de diálogo y mayor acercamiento con los sectores productivos del país, y como autoridad escuchamos y atendemos las demandas de los productores”, recalcó.

Entre las primeras acciones a seguir, TRUJILLO ARRIAGA puso a disposición de la AMEMAAC los laboratorios del Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (Cenapa), que cuentan con la infraestructura necesaria para verificar la presencia de residuos tóxicos y contaminantes en productos cárnicos, miel, huevo y subproductos de origen animal.

Por último, con la participación de profesionistas, docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se desarrolló en el Campus Victoria el taller de escritura denominado “ApalabrArte”, que fue impartido por la Dirección de Difusión Cultural de la Secretaría de Extensión y Difusión.

La conclusión del programa y entrega de constancias a los participantes, se llevó a cabo en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) plantel sede de estas actividades.

En este marco se destacó la trascendencia de la palabra escrita, parafraseando al poeta español ANTONIO MACHADO, quien sostenía que con las palabras se pueden elaborar textos, pero también se puede pintar y hacer música.

En la ceremonia estuvo presente el instructor del taller, el Mtro. LUIS ÁNGEL GUERRERO y la Directora de Difusión Cultural de la UAT, JUANA ADELA TAMEZ HACES, quien hizo uso de la palabra para reconocer el trabajo del joven facilitador y de las personas que concluyeron el curso “ApalabrArte”.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.