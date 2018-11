EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

PEOR QUE COPPEL

Los del gobierno federal están terminando su sexenio con una actitud peor que Coppel.

Como canes con rabia andan persiguiendo a “peligrosos delincuentes” que han cometido faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque cometieron delitos fiscales y hasta responsabilidades penales de acuerdo a las reglas de operación del Programa para Adultos Mayores que aplica la delegación federal de Sedesol en Tamaulipas.

Aquí les pongo el ejemplo y exhibo el oficio enviado por Sedesol Federal, aunque le tapé el nombre de a quien están buscando. Se trata de un delincuente tan peligroso que le hizo un enorme daño a la Tesorería Federal (TESOFE) porque cobró recursos públicos no devengados.

Así dice el oficio que tengo en mi poder y la mera verdad a mi ya me dio miedo por la rigurosidad y honestidad de la actitud celosa para proteger los dineros públicos de Sedesol Federal que encabeza en Tamaulipas la delegada Ma. de Lourdes Montemayor.

Y es que este “delincuente peligrosísimo” que dicen causó daño al presupuesto federal porque después de que el señor MANUEL se muriera, siguió cobrando por dos bimestres el dinero de esa pensión ya que el fallecido era beneficiario del Programa Pensión para Adulto Mayo.

¿Y de cuánto fue el daño a la Tesorería Federal? Fue de 2 mil 320 pesos de dos bimestres cobrados después del fallecimiento de Don MANUEL.

Sí, el gobierno mandó un requerimiento legal de pago a los familiares de Don MANUEL para que paguen este descalabro a las finanzas públicas.

Pero no vaya usted a creer que ahí para todo esto, no que va. Resulta que tan sólo en Matamoros hay 50 casos de estos, en Valle Hermoso 8 y en Ciudad Victoria no se diga. Pero el asunto pega a varios municipios y los de Sedesol Federal andan pero que los de Coppel, corriendo atrás de esos “grandes delincuentes” y amenazándolos de meterlos a la cárcel si no devuelven ese dinero.

¡Así anduvieran tras el crimen organizado! Pero no, ahí les da cus cus ¿verdad? Hayque decir que este operativo de cobro lo encabeza José Ives Soberón Tijerina que es el jurídico de la delegación federal de Sedesol en Tamaulipas.

Además, mientras se da esta persecución del gobierno federal de Enrique Peña Nieto a través de Sedesol, trascienden presuntas historias de grandes y exóticos viajes al extranjero (por ejemplo a Japón) de la delegada Ma. de Lourdes Flores Montemayor.

En caso de que las historias de esos viajes fueran ciertas (que todos a su alrededor dicen que sí) la comparación en sus gastos y los poco más de 2 mil pesos (en algunos casos sería un poquito más) por los que persiguen a beneficiarios, pues es sencillamente para dar risa.

Se bien que nadie debe quedarse con un centavo del presupuesto público sin haberlo devengado, pero la óptica social en nuestros días marca que esos 2 mil pesos no son nada comparables con las mansiones, ranchos, yates, camionetas de lujo, aviones privados, departamentos de lujo en Nueva York, etc., que muchos funcionarios federales tienen después de su paso por los gobiernos de cualquiera de los 3 niveles.

Por lo que desde aquí se les podría hacer una atenta solicitud a los del gobierno federal actual para que aprovechen las últimas horas de su gobierno para detener a grandes empresarios que son evasores de impuestos, traficantes de todo tipo de mercancías ilegales, y que no se envalentonen con los que menos tienen.

MAQUIAVELITO

…Luis Torre Aliyán, Síndico Segundo del ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, apuntó.

“Es el pasado el que nos tiene reprobados en transparencia, sí. Pero la buena intención del alcalde (Xicoténcatl González Uresti) por revertirlo no será suficiente si los responsables administrativos no hacen lo conducente para que la página de transparencia esté a la altura de lo que merece Cd. Victoria”.

Y este Francotirador agregaría que no tan solo es necesaria la buena voluntad del alcalde Xicoténcatl González, también es necesario que se ponga a trabajar en serio y deje a un lado su frenesí por mover las caderas.

