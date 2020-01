LETRAS PROHIBIDAS

¿Perfila AMLO reelección?

Clemente Zapata M.

Dijo que “estaba muerto”/

se dio el “milagro y vivió”;/

en dos mil seis compitió/

nunca cedió en su intento…

Hoy dice no a reelección/

AMLO ha fijado postura;/

dicen que “genio y figura”/

se adapta a la ocasión…

La mañana del 28 de febrero del 2003, a la sazón Jefe de Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) fijaba postura…

“A mí que me den por muerto”, dijo. Y agregó: “…Para las elecciones presidenciales del 2006; porque este tema causa mucha polémica y pone nerviosos a mis adversarios.”.

La historia está ahí para revisarla: AMLO compitió en el 2006 contra FELIPE CALDERÓN, ROBERTO MADRAZO, PATRICIA MERCADO y ROBERTO CAMPA.

El pasado nos narra que CALDERÓN “ganó” con apenas el 0.1 por ciento, por encima de LÓPEZ OBRADOR. Es decir que quienes “dieron por muerto” al tabasqueño se llevaron la sorpresa.

El once de septiembre del año pasado, el hoy presidente de México, rechazó las pretensiones de reelegirse. Aseguró que estampó su firma ante notario donde se comprometió a no perpetuarse.

Lo anterior se dio tras el planteamiento que hizo —un día antes— un diputado del Congreso de Tabasco, CHARLIE VALENTINO, de reformar la Constitución para la reelección de AMLO.

Vamos a elucubrar un poco; vamos a especular pues. Si AMLO piensa en la reelección tendría que modificar la Constitución (y tener mayoría legislativa), pero antes debe nulificar a los ex presidentes.

Si caminara por el sendero de la reelección, también abriría el camino a sus antecesores. Por eso es apremiante dar el primer paso y ese no es precisamente la modificación constitucional.

El primer paso es nulificar a los ex presidentes y lo ha hecho de forma “silenciosa”. ENRIQUE PEÑA NIETO fue quien primero recibió “coscorrón”; ya sabemos bien la historia de cómo lo hizo.

AMLO tiene la suerte a favor pues el caso de GENARO GARCÍA LUNA podría nulificar a tres ex presidentes y con una sola pedrada: FELIPE CALDERÓN, VICENTE FOX y, aunque sorprenda, a CARLOS SALINAS DE GORTARI… Punto y aparte ERNESTO ZEDILLO.

Recuerde: estamos elucubrando, especulando… El Gobierno de AMLO tiene demasiado interés en cooperar con su homólogo de Estados Unidos sobre el juicio de GARCÍA LUNA, ¿por qué…?

El Presidente, además, cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de SANTIAGO NIETO, quien también está investigando por evasión fiscal a VICENTE FOX y de paso a la “exvicepresidenta” MARTA SAHAGÚN DE FOX.

AMLO pidió un 28 de febrero del 2003 que “lo dieran por muerto” pero compitió en las presidenciales del 2006. Un once de septiembre rechazó la reelección, pero la historia del 2024 todavía no se narra.

Tardó 18 años en llegar al poder presidencial aunque pidió que lo “dieran por muerto”. Difícil creer que seis años sean suficientes… Repito: Son especulaciones… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Ya circulan los memes sobre el llamado coronavirus y Tamaulipas dio la nota nacional al presentar, en Reynosa, presuntamente el primer cuadro… La cosa es más seria para México de lo que podría verse si se toma en cuenta el desabasto de medicamentos, los problemas que el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar tiene, además de otras deficiencias… Aquí no se trata de partidos políticos y menos de sacarle jugo al asunto, la realidad es que nuestro país podría no estar preparado para una epidemia como la que se presentó hace diez años, con el llamado virus AH1N1 o “fiebre porcina”… El desabasto de medicamentos para los pacientes que padecen cáncer, sólo por citar un ejemplo, pone en relieve que una epidemia de un virus que no se conoce tendría resultados apocalípticos y aquí no se le puede pedir al médico o a la enfermera que salga a comprar la cura, pues no la hay contra el coronavirus… Los memes causan risa, ¡sí!, pero debemos ver con seriedad el panorama que podría presentarse… Lo bueno que las autoridades sanitarias tamaulipecas, de momento, han atendido y entendido bien que más vale exagerar que lamentar y por ello vale aplaudir esa postura al Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA…

~~EN LA UAT.- La Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, analiza abrir nuevas opciones a nivel licenciatura además de consolidar la infraestructura académica atendiendo los lineamientos que dicta el rector, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, de tener cada día más fuerte a la Máxima Casa de Estudio de la entidad. ¡Enhorabuena!

~~CLAN CANTUROSAS.- La diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional y una de las dos “coordinadoras” de su bancada en el Congreso estatal, CARMEN LILIA CANTUROSAS, puso en serio predicamento a su hermano CARLOS, el ex alcalde de Nuevo Laredo, al reconocer que tanto ella como él sí aspiran a ser candidatos a la gubernatura de Tamaulipas… Algunos vieron los comentarios de la dama como un “resbalón”; para otros (esos que presumen saber de todo) los comentarios de la Diputada llevan “jiribilla” y buscan abrir la puerta a la negociación con quienes dan el “Vo.Bo.” a la Auditoría Superior del Estado… Creo que las monedas de canje sería las cuentas públicas por operación política azul… ¿Será…?

ÁGORA

SON MENORES INOCENTES de apenas diez años de edad a los que les tocó una etapa en la vida del país muy difícil… A pesar de los esfuerzos de sus padres, los nacidos del 2009 a la fecha, han crecido conociendo el ruido de la metralla que algunos ya saben distinguir la denotación de un arma de fuego a la de un artificio pirotécnico… No dominan el arte del yoyo, el balero o los “positos” petroleros; ellos nacieron en la era del Internet, del Xbox, del playstation, del WhatsApp, de las redes sociales, de las video-llamadas… A su corta edad ya conocen la soledad física que produce la ausencia de sus padres por acudir a trabajar… Los más “agraciados” están bajo el cuidado de sus abuelos, tíos, padrinos u otro tutor; pero la mayoría pasa buena parte del día solos hasta la hora de salida de sus padres… Algo tenemos que hacer los padres de familia para que nuestros hijos tengan tiempo de calidad ya que es poco el que se le puede dar en estos días de vertiginoso trajín… Ojalá y no sea demasiado tarde el acercarte a tu hijo, no vaya a ser que cuando lo hagas sea para verlo más alto que tú y con las maletas en la puerta… Hasta mañana…