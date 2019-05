            < Perfilan mayoría para el PAN en el Congreso

PRESENCIA

1.- De acuerdo a la encuesta de Buendía & Laredo publicada en El Heraldo de México y relativa a las preferencias electorales en Tamaulipas, el Partido Acción Nacional aventaja a Morena en 18 de los 22 distritos. El PRI no rivaliza en ningún distrito si bien darán la sorpresa figuras nuevas como la candidata de Madero que tentativamente puede lograr una votación decorosa lejos de la mala sombra del sindicato petrolero y en San Fernando donde el Tricolor figura con 19%, lo cual representa 4 puntos abajo del PAN y de Morena que empatan con 23%.

Morena lleva delantera en el 5º Distrito de Reynosa, 10 y 12 de Matamoros y empata con el PAN en el 13 de San Fernando y está un punto abajo del PAN en el 7º de Reynosa.

De los números que proporciona la medición de referencia podemos concretar que en 11 de los 22 distritos la ventaja para el PAN es prácticamente irreversible se trata de 8, 10, 11, 12, 16 y hasta 21 puntos porcentuales de ventaja, pero además hay 4 distritos donde el albiazul lleva 7 y 6 % a su favor, estaríamos hablando de 15 curules en el Congreso del Estado con lo cual ya tendría mayoría, más las que se generen por la vía plurinominal.

A lo anterior hay que agregar 3 distritos donde el PAN va arriba por 4 o 6 puntos, más otros 3 muy competidos, mientras que el 5o de Reynosa Morena presenta 3 puntos porcentuales arriba de Acción Nacional.

La encuesta de Buendía & Laredo fue realizada del 27 de abril al 9 de mayo y entre lo más destacado del sondeo figura el caso del distrito 15 con cabecera en Victoria donde Arturo Soto aventaja 2 a 1 a la candidata morenista Irma Sáenz Lara quienes aparecen con un 42 % y un 21% respectivamente.

2.- Por lo que respecta al Distrito 14, Pilar Gómez lleva la delantera con 12 puntos respecto al partido guinda, donde Nora Hilda de los Reyes obtiene 21 % y la albiazul 31%.

En el Distrito 17 de El Mante, Morena tiene puestas todas sus esperanzas en el ex priista Javier Villarreal, sin embargo el PAN le ventaja con 11 puntos, al contabilizar un 36 % contra 25% del Movimiento de Regeneración Nacional.

Hay que comentar que el margen de error de las encuesta es del 4 %, cuando la distancia es de más de 6 puntos porcentuales de ventaja no es factible un cambio de tendencia.

Este sondeo que favorece al PAN es congruente con lo que se palpa, una campaña intensiva de los candidatos azules, con propuestas razonadas y basadas en el conocimiento de las instituciones, los panistas saben que procede y que no procede, asimismo el respaldo de actos de administraciones municipales que mayoritariamente han venido cumpliendo su cometido.

Por eso nos parece congruente los resultados de este sondeo de Buendía & Laredo, al consignar entre otras cosas entre 7 y 10 puntos de ventaja del PAN sobre Morena en los distritos 1, 2, y 3 de Nuevo Laredo; una tendencia de 8% y 10% en los distritos 4 y 6, así como 3 % de desventaja en el 5 distrito, los tres corresponden a Reynosa. En el 7º de ese mismo municipio sólo hay un punto de ventaja para los azules, lo cual equivale a un empate.

Acción Nacional presenta ventaja sobre Morena en los distritos 8 de Rio Bravo y 9 de Valle Hermoso con 6 puntos y 3 puntos respectivamente. En Matamoros también la competencia es cerrada por 3 puntos de Morena sobre el PAN el Dto. 10 y en el Dto. 12 por 4 puntos.

En el Dto. 13 con cabecera en San Fernando ya comentamos que el PRI da color con 19 % cuatro puntos debajo de Morena y el PAN que lucen empatados con 23 puntos.

Pero en Dto.11 de Matamoros el PAN se impone con una diferencia de 12 puntos sobre el Movimiento de Regeneración Nacional.

3.- Lo que era una presunción, ahora fue confirmado por el Presidente de Morena en Tamaulipas, Enrique Torres Mendoza, efectivamente los candidatos fueron abandonados a su suerte, los recursos que debieron entregarles para que hicieran campaña serán utilizados el día de la elección. Falta ver que tan estricta es la autoridad electoral, porque hasta donde se sabe los suministros públicos están etiquetados para determinada actividad y no pueden transferirse a otra.

Las campañas concluyen el 29 de mayo y si el recurso no fue utilizado no puede transferirse a otra actividad como es la movilización de la estructura en el día de los comicios.

A eso se debe seguramente que los candidatos de Morena no han reportado gastos de campaña, indebidamente, porque aunque sea en gasolina, uniformes para ellos y su equipo deben de haber ejercido recursos de su bolsa o de particulares.

No es la primera vez que Morena toma decisiones que no se apegan a la ley y luego no las puede cumplir, es el caso del Instituto de Capacitación Política para el que el primer morenista del país ofreció proporcionarle el 50% de las prerrogativas tomando en cuenta los resultados de 2018, pero estas no se aplicarán sino hasta 2021.

Mientras tanto el caricaturista Rafael Barajas más conocido como “El Fisgón” se dolió de la falta de apoyo del partido porque el instituto bajo su dirección no ha recibido ni un peso.

Al respecto tampoco se ha hablado sobre el recorte del 50% a las prerrogativas, porque no le conviene en este momento a Morena aplicar el tijeretazo, será hasta el 2021 cuando podrá desarmar a todos los partidos adversarios que tendrán un financiamiento mínimo debido a la baja votación del año pasado y el partido en el poder tendrá suficiente con la mitad de los mil 500 millones que le corresponderán en esa ocasión.

El tema es que toman las decisiones sobre las rodillas, sin revisar leyes, reglamentos y demás instrumentos que rigen la vida institucional en general, porque no sólo se trata de los partidos, sino de muchas otras cuestiones del servicio público que han ido saliendo a la luz pública y otras que se palparán cuando se genere el problema.

Por lo pronto los 22 candidatos guinda demostraron que pueden hacer campaña sin recursos institucionales, con pocos spots porque así les tocó en suerte, pero también por eso muchos son invisibles ante los ciudadanos porque hay quienes no hicieron ninguna propaganda impresa para darse a conocer, en ese marco de circunstancias los resultados que obtengan serán muy interesantes para analizarlos desde esta perspectiva económica.