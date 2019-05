EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Perredistas, al PAN: se suman a Alberto Lara

A dos semanas de concluir las campañas de proselitismo rumbo a la elección del 2 de junio, ex líderes y ex candidatos del Partido de la Revolución Democrática en Reynosa, anunciaron su decisión de sumarse a la candidatura de ALBERTO LARA BAZALDÚA, en tanto que los recorridos en territorio del abanderado del PAN por el 7º distrito, cada vez muestran con mayor énfasis su arrastre popular y su destino: el triunfo.

Solo en el recorrido del sábado en la colonia La Joya, uno de los sectores de mayor complejidad dentro de los polígonos de inseguridad y pobreza en Reynosa, el candidato del Partido Acción Nacional fue acompañado por 500 amigos y simpatizantes… y en la marcha siguió sumando adeptos.

LARA BAZALDÚA, quien se ha revelado como todo un fenómeno de popularidad política en Reynosa, recibió la adhesión y el respaldo de la estructura perredista, así como de ex candidatos del PRD a cargos de elección popular como ALEX PÉREZ SANTANA y RODRIGO SALDAÑA, quienes en un acto público anunciaron su decisión de sumarse a la candidatura del también secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Industria Maquiladora.

Este domingo, acompañado de unos 500 amigos y simpatizantes ALBERTO recorrió el sector de La Joya, donde fue bien recibido, sus propuestas escuchadas y respaldadas por los vecinos.

Como ya es una tradición, ALEJANDRO MAYNE, su suplente, lo acompañó demostrando así que ha jugado un papel sumamente importante en cada una de las actividades como las caminatas, dando muestra de que hay un sólido equipo que logrará el triunfo el próximo 2 de junio.

Y sin dudarlo las familias del Distrito 7, que son visitadas en sus hogares, están convencidas que el mejor candidato que tiene el Partido Acción Nacional y el de las mejores propuestas es ALBERTO LARA BAZALDÚA, quien ha demostrado que el Cambio Hacia Adelante es una realidad con las propuestas que impulsa, y por su genuino compromiso de legislar a favor de los trabajadores, de ser la voz de las familias del Distrito Siete en la máxima tribuna del Estado, el Congreso de Tamaulipas.

Aquí un paréntesis para compartirle que más de 200 mujeres de Río Bravo, convivieron durante el festejo del Día de las Madres realizado por la Fundación LUIS CARLOS ULIVARRI HERNÁNDEZ.

La cita fue en el salón Arcadia, donde las jefas de familia se congregaron para ser apapachadas por la señora ROSALVA LÓPEZ LÓPEZ, Presidenta de la Fundación, así como los voluntarios que hicieron posible este festejo en el que hubo música en vivo, concursos y regalos, compartiendo además el pan y la sal.

El ambiente fue tan ameno que algunas de las mamás asistentes se animaron a cantar, disfrutando al máximo de la fiesta.

En su mensaje a las madres de familia, la señora ROSALVA LÓPEZ LÓPEZ comentó:

“Felicito cariñosa y afectuosamente a todas las madrecitas que hoy nos acompañan y no nada más hoy, porque no nada más hoy somos madres, desde el momento en que Dios nos dio la oportunidad de tener en nuestro vientre un bebé, desde ese momento somos madres hasta el día en que Dios nos lo permita; espero que hayan disfrutado de este evento, hecho con y por amor para todas ustedes”.

Dentro de los premios, se otorgaron boletos para el concierto de JESÚS ADRIÁN ROMERO, evento que también organiza la fundación LUIS CARLOS ULIVARRI HERNÁNDEZ y que se llevará a cabo el próximo sábado 22 de junio en el gimnasio las liebres.

Vuelvo a Tampico para mencionar que diversas estructuras deportivas se pronunciaron a favor de MON MARÓN, Candidato del PAN a la Diputación Local por el distrito 21, luego de que éste les presentara sus propuestas legislativas orientadas a fortalecer el deporte amateur con mayor infraestructura, estímulos a nuevos talentos, respaldo en competencias regionales y nacionales; y mayor promoción deportiva en el municipio, entre otras.

El abanderado panista estuvo en primer término con los agremiados a la Liga de Fútbol Colosio, donde sostuvo un diálogo con promotores, árbitros y jugadores, conociendo de cerca las demandas de este sector del deporte amateur.

“Es importante integrar el deporte en nuestra agenda de propuestas legislativas y desde el congreso de Tamaulipas impulsar acciones y gestiones para el mejoramiento de las practica de cualquier disciplina deportiva; desde las ligas o de manera recreativa dentro del sector amateur, vamos a estar muy cerca de ustedes, canalizando sus voces y resolviendo todas sus peticiones”, enfatizó MON MARÓN.

Asimismo el aspirante al Congreso del Estado se reunió en la colonia 2 de julio, con deportistas, entrenadores y promotores del vóleibol, quienes le refrendaron su respaldo para ser el próximo diputado local por la zona norte de Tampico.

“Escuchar la voz de un deportista, es tener un diagnóstico real de lo que se necesita y por ello estaremos apoyando como legislador al gobierno del estado y al municipio de Tampico para que cuenten con mayores recursos para el mejoramiento de la infraestructura deportiva y para que cuenten con mayor respaldo en la adquisición de material deportivo” dijo el candidato.

Mientras que en Nuevo Laredo, se advirtió que el frente No. 55 se mantendrá con características de estacionario en el noreste del país e interaccionará con un vórtice de núcleo frío, existiendo de un 30 a un 40% de posibilidades de potencial de chubascos con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica, posibles granizadas, así como rachas de viento que pueden superar los 50 km/h en los municipios de norte y noreste de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para hoy Lunes 13 y para mañana Martes 14 de Mayo.

Por indicaciones del Presidente Municipal CP ENRIQUE RIVAS CUELLAR se mantendrá el personal de la DPCyB a la expectativa de los llamados de auxilio de la ciudadanía que se puedan generar por este fenómeno Climatológico, por lo que existe el riesgo de caída de árboles, fallas en la energía eléctrica y encharcamientos en algunas áreas de la ciudad.

Hago aquí un paréntesis internacional para mencionar que los Secretario de Defensa PATRICK SHANAHAN y al Secretario de Seguridad Nacional Interino de los Estados Unidos KEVIN MCALEENAN, constaron las operaciones de seguridad actuales en el sur de Texas y en una reunión con funcionarios de la frontera discutieron el financiamiento.

Lo altos funcionarios estuvieron en McAllen, Texas, que hace frontera con Reynosa, Tamaulipas,

En la visita participó el congresista federal texano HENRY CUELLAR quien expresó que “”me complace haber podido reunirme con los secretarios interinos SHANAHAN y MCMEENAN para discutir la situación actual en nuestra frontera sur y la necesidad de más fondos necesarios para asegurar nuestras fronteras a través del personal y el equipo”.

“En este momento, debemos cuidar a las familias que están siendo detenidas y darles el debido proceso y el trato humano que cada individuo merece. También necesitamos fortalecer y modernizar nuestros puertos de entrada mediante el aumento de la tecnología de detección y la contratación de personal adicional”, agregó CUELLAR.

De otro lado, le comparto que en sus intensos recorridos por las colonias del distrito, el candidato de Acción Nacional JAVIER GARZA DE COSS, ha ido al encuentro con las familias, para escuchar sus ideas y proyectos, que generaran las iniciativas, en la próxima legislatura del congreso de Tamaulipas.

Tras terminar su día número 28 de campaña, concluyó una semana exitosa, en el planteamiento de sus propuestas, y aseguró que en cada recorrido encontró muy buenas ideas ciudadanas. Y del mismo modo, refrendó su compromiso de hacer de las palabras de familias, comerciantes, empresarios, propuestas serias y clara, que lleven consigo a mejorar a la ciudad en todos sus aspectos.

Al concluir su cuarta semana de trabajo, el abanderado del Sexto Distrito siguió firme en sus propuestas para mejorar la calidad de vida de los reynosenses; de igual forma, afirma, que como uno solo, como un gran equipo, se trabajara de la mano, de la alcaldesa MAKI ORTIZ, y del gobernador del estado, para que Reynosa cuente con más recurso, y se pueda seguir reconstruyendo la ciudad, como desde hace 2 años y medio se ha venido haciendo.

Por cierto, comprometida con la defensa de las mujeres, JUANITA SÁNCHEZ, candidata del PAN a la diputación local por el Distrito 4, impulsará las acciones necesarias para prevenir y evitar la discriminación y cualquier tipo de violencia hacia la mujer.

“Sabemos que muchas veces en las empresas no les pagan el mismo salario a la mujer y al hombre, ahí hay mucha discriminación y no podemos permitir eso, claro que vamos a apoyar a las mujeres, también hay que trabajar muy fuerte en el tema de violencia contra la mujer; la mujer no se puede quedar callada cuando ha sido violentada, si se queda callada es por temor y porque las amenazan, no lo podemos permitir”, comentó.

Consciente de la situación que enfrentan las féminas, JUANITA SÁNCHEZ ha hecho uso de la máxima tribuna para exigir al Gobierno Federal que se endurezcan las penas a quienes cometen feminicidio y abuso contra menores a fin de que sean considerados delitos graves.

En otro tema, con el respaldo del Presidente del Congreso del Estado, Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, se realizó un curso para crear un grupo “semilla” de instructores y evaluadores internos, que durante tres días de actividades demostraron por medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño.

SALINAS MENDIOLA, reiteró que la Sexagésima Tercera Legislatura, seguirá impulsando el crecimiento laboral de las y los servidores públicos, lo que ha repercutido en lograr ser uno de los mejores Congresos de la historia.

De jueves a sábado, de la semana recién concluida, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), a través de la Consultoría en Educación y Certificación Laboral de Tampico S.C., encabezada por el Doctor JULIO ALVIZO LUNA, apoyó a más de 15 colaboradores y colaboradoras de este Poder, en su proceso de certificación, a fin de que, posteriormente, puedan impartir este curso y certificar a sus compañero, incluso a personal de otras dependencias.

Antes de que se me pase, deje decirle que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería e Investigación (ENEI), incorporará módulos de Desarrollo Personal y Derechos Humanos a los planes de estudio de seis nuevas especialidades en enfermería y anuncia que a partir del 6 de mayo abrirá 7 sedes más de esta escuela para pasar de 23 a 30 en el país.

Al conmemorar el Día Internacional de la Enfermería este 12 de mayo, el Director General del Instituto, LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA, destacó la labor estratégica de las y los 25 mil 700 trabajadores de este sector en los servicios de salud, reconoció su profesionalismo e incursión en campos de investigación, gerencia de servicios, gestión de calidad, su vocación asistencial, el impacto humano de sus tareas en el cuidado de los enfermos y su liderazgo como promotores de la cultura preventiva en la sociedad.

La Directora de la ENEI, MARÍA GUADALUPE JARA SALDAÑA, afirmó: “las enfermeras no podemos parar nuestros procesos de aprendizaje, todo el tiempo requerimos estudiar y actualizarnos porque los cambios demográficos y ambientales generan nuevos retos en salud como las enfermedades crónico-degenerativas y a su vez, los avances en la ciencia y la tecnología de la salud nos exigen desarrollar nuevas destrezas y habilidades en todos los niveles académicos de la profesión”.

Por último, la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), llevó a cabo una Jornada Científica por el Día Internacional de la Enfermería, para lo cual se organizaron distintas actividades dirigidas a estudiantes y docentes, en las instalaciones del plantel universitario ubicado en el Campus Consorcio de la Salud en esta capital.

La jornada se tituló: “La voz de la Enfermería desde el punto de vista de la Salud para Todos”, en acuerdo a la convocatoria del Consejo Internacional de Enfermería (CIE), que a nivel mundial encabeza con esta fecha la conmemoración del natalicio de Florence Nightingale (12 de mayo de 1820), precursora de la enfermería profesional moderna y del primer modelo conceptual de enfermería.

En la apertura del evento se resaltaron precisamente los valores más significativos, que hacen de la enfermería una de las profesiones más nobles del mundo; además de reconocer su labor profesional que se gesta día a día en el acompañamiento de procesos de tratamiento y curación de pacientes.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.