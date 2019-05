T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“PERRO PANTORRILLERO”, ¿POR USURPADOR, PODRÍA IR A LA CÁRCEL?

EL RECONOCIDO “merolico de barrio” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, a su muy peculiar estilo de “comadre de mercado”, ayer subió a las redes sociales un nuevo video, para llamarse ofendido porque la dirigente nacional de MORENA, YEIDCKOL POLEVNSAKY, con gran valor moral, lo tildó de Perro pantorrillero”, con quien dijo “no confrontaría, ni lo tomaría en cuenta” porque simplemente “no se aprovecharía de un enemigo tan pequeño”, cuyo señalamiento fue candente y preciso, porque “el ayudante del Senador Ricardo Monreal”, mal hace “al usurpar funciones partidistas” y eso, desde el punto de vista jurídico, “es un delito que lo podría llevar a cárcel”, de cuya acción penal, no podría salvarse, ni siendo “lacayo de Monreal” y eso, ténganlo por seguro.

LO ERRÓNEO del caso es que, Rojas Díaz Durán, desde hace meses, lejos de obrar con sensatez y equilibrio político, “ha obrado por agenciarse comisiones de Morena, no autorizadas”, cuya actividad, repito, lo ha llevado a ejercer el delito de usurpación de funciones y pese a que él lo sabe, no le importó, pasar por alto a la dirigencia nacional y venir a Tamaulipas a dividir más el partido Morena, cuya cuestión ha sido evidente, motivo por el cual en definitiva, “el perro pantorrillero”, se encuentra ante muy grave adversidad legal, porque “no está descartado” que, si sigue haciendo lo que no debe hacer”, podría ser llamado a los tribunales.

AYER desde Guadalajara, donde “anda el perro pantorrillero”, Alejandro Rojas, de quien se dijo está sometido a un proceso de expulsión en el partido Morena, dolido por lo que, de manera tajante y sin cortapisas, expresó la líder respecto a su persona, “el petulante sujeto de marras”, esbozó, acusando a Yeidckol Polevnsky de que, ésta, ha venido generalizando la inconformidad entre la militancia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, lo cual a juicio de los genuinos morenos, eso es una vil mentira “del can”, cuya cuestión quedó probado aquí en Tamaulipas, porque los ciudadanos presentes en los eventos que Yeidckol presidió, fue ovacionada de manera prolongada, cuando le atribuyó el adjetivo calificativo a Díaz Durán.

VARIOS militantes de Morena, ayer me hicieron saber que, lo dicho aquí en Teclazos de que, si Ricardo Monreal, “tiene tantita vergüenza”, ya no deberá mandar a Tamaulipas a hacer un mal papel “al mercenario de su carga maletas”, pero además, cuando venga Alejandro Rojas, si es que insiste Monreal, no solo de apoderarse de Morena, sino también “justificarse con los ex priistas” a los que, mediante engaños le bajaron 5 millones de pesos “por piocha” a cambio de candidaturas de ese partido, el mentado de Rojas, deberá presentar “un oficio de comisión” del CEN de Morena, para ejecutar acciones partidistas, “pero de no traerlo y mostrarlo”, entonces “será cuando, el jurídico de Morena, tendrá que actuar judicialmente contra “el Minino-Pantorrillero”.

USTED se preguntará y con justa razón: ¿Porque Alejandro Rojas, viene y acusa a quien se le da la gana y hace lo que quiere a nombre de MORENA?. Esta interrogante es porque “son muy fuertes los intereses económicos adquiridos por el Senador Monreal, porque éste “PADRINO de Napoleón Gómez Urrutia”, antes de iniciar la campaña para Diputados locales en esta entidad, obró por consumar “ultra mega negocios millonarios”, al cobrar “cinco millones” a cada uno de los ex priistas que ustedes deberán recordar, “haciendo fila” en la casa estatal de Morena en ciudad Victoria, “para pre-inscribirse como candidatos a legisladores por Morena”, pero como YEIDCKOL de inmediato intervino y frenó de tajo los actos mercenarios del Senador, “el tiro a Monreal, le salió por la culata”, como lo publicamos oportunamente.

LO IRRISORIO del tema es que, “el perro pantorrillero”, Alejandro Rojas aduce que, “Morena está pasmada, porque según él, “no tiene liderazgo”, cuyo dicho del ardido y fracasado mandadero del Senador, es porque no ha logrado lo que, seguramente, acordó con su jefe político Monreal Ávila. Y lo peor del caso para ellos, es que “tendrán que vomitar” los millones de pesos que, presuntamente, ya tienen en la bolsa, esa es la cruda realidad, a grado tal de que entre la misma militancia de Morena, es lo que se comenta.

LAS FOTOS no mienten y para muestra un botón: porque en las gráficas aparecen los ex panistas, ex priistas y hasta ex perredistas que, creyendo que, “con una lana” agarrarían hueso de nuevo por medio de Morena se fueron “como gato a bofe” pero, “solo fueron engañados y extorsionados”, porque mucha gente del partido de AMLO, señala que, “de esto, el Senador Ricardo Monreal, sabe mucho” y seguramente, nunca se lo dijo al Presidente López Obrador, porque el mandatario mexicano, “a ningún precio”, hubiera aceptado esta clase de negocios que, “van de la mano” con los nefastos emblemas de “la corrupción y la impunidad y, Monreal y Rojas Díaz Durán, lo saben. Y aun así el truculento “Perro Pantorrillero” dijo que, Yeidckol, “lo ofendió peor que Paquita la del Barrio”, con cuya expresión, “Rojas, demuestra su obvia ínfima calidad moral”. Porque él, ha ofendido más a Yeidckol, al andar usurpando funciones del partido que, ella a nivel nacional dirige.

PARA CONCLUIR, les diré que este tan sonado caso que, ha causado revuelo político a nivel nacional, “pone por los suelos a Morena”, en cuyo partido, la verdad, “andan como perros y gatos”, dándose con todo, confirmándose la obvia división que hay en este organismo Político, donde, “la líder nacional Yeidckol Polevnsky, busca poner las cosas en orden, pero a Monreal Ávila y a su lacayo Alejandro Rojas, “les interesa más hacer dinero”, sin que les importe que los millones de pesos, vengan manchados por la corrupción y la impunidad, ¿cómo la ven?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

