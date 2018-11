CORRESPONDENCIA

¿Persecución laboral?

Por José Luis Castillo

Aunque la Doctora Gloria Molina Gamboa, aplica todos sus conocimientos y oficios para lograr una serie de premios y reconocimientos a los programas de la Secretaria de Salud de Tamaulipas y los sub secretarios, hacen cada quien lo que les corresponde, hay quien no ha entendido que lo mejor que se puede hacer es ponerse a trabajar y hacer las cosas de manera transparente y de cara a la sociedad.

No son pocas las quejas y las denuncias que se han dejado sentir con contra de uno o varios de los funcionarios de la dependencia en mención, sobre todo en lo que a nivel jurisdiccional se refiere y más aún cuando en materia de recursos humanos en donde existen claras muestras de que se trafica con plazas de confianza y en algunos casos hasta por unos cuantos pesos.

Antes le diré que en base a la información que se tenemos, no es una, sino dos bases las que ostenta una de las hijas de la administradora de la Jurisdicción Sanitaria Número I, una de ellas con código de confianza cuya precepción económica salarial es cercana a los 12 mil pesos, mientras que en un contrato de confianza gana no menos de 2 mil 600 pesos a la quincena en turnos los fines de semana en una UNEME, la cual ¿qué cree?, no abre los fines de semana y hay constancia.

Insisto, la doctora Gloria Molina, ha hecho de todo para mantener a la dependencia en los primeros lugares en el área de atención médica y prevención de enfermedades, no se diga en planes y proyectos de los diferentes programas aun cuando hay quien le falla en su actuar aunque hay que reconocerlo no le tiembla la mano para dar de baja a quien no realice las cosas como se debe.

Para nadie es desconocido la baja de Martín “N”, a quienes e le sorprendió vendiendo plazas de confianza en las oficinas de recursos humanos ahí en el 17, y cuyos trámites los hacía en conjunto con Saúl chofer de uno de los más latos funcionarios de la dependencia y quien hasta ahora desconoce que es nada más que su chofer quien se encargaba de conseguir los clientes para llevar a cabo estos negocios, que se hacían vía créditos FAMSA.

Por ello es que en breve se espera una buena sacudida ahí en las oficinas de la Secretaria de Salud sobre todo de quien se encarga de perseguir a los empleados para darlos de baja por cualquier motivo y luego ofertar esas mismas plazas al mejor postor, ¿nombres?.

Aunque hay que decirlo en la dependencia la verdad también hay gente valiosa y sobre todo, que tiene ganas de hacer bien las cosas.

2.-Pero y hablando de salud bien vale la pena comentar el trabajo que se realiza en el Centro de adicciones renacer de esta ciudad, donde ese atienden una buen cantidad de pacientes que enfrentan serios problemas con las adicciones y donde por cierto hace algunos días estuvo la primera dama Marina Gómez de García Cabeza de Vaca.

Pocos saben que la titular del sistema DIF Tamaulipas aporta y sostiene una casa hogar para atender a niños y adolescentes con problemas de adicciones con el fin de apoyarlos para que corrijan su camino y salgan de este mal que aqueja principalmente a la población infantil.

Y viene a colación lo anterior porque precisamente es en este centro de atención en donde se acaban de realizar algunos cambios que han sido para beneficio de los pacientes que ahí se atienden y mejor por el dinamismo que le inyectan por lo menos 80 trabajadores que ahí desempeñan sus actividades diarias.

El centro de atención de adicciones renacer acaba de lograr su acreditación, lo que significa que en breve contara con más recursos que le permitirá atender a más personas que necesiten eliminar las adicciones de las que son presa.

Por cierto de reconocerse el trabajo que de manera coordinada realizan los sub secretarios Horacio García Rojas Guerra, desde planeación a quien por cierto la primera dama ya le encargo un proyecto para hacer una inversión en ese lugar que antes era administrado por el DIF y ahora está en manos de la secretaria de salud.

Y vaya que el trabajo no ha sido fácil porque la anterior responsable de este lugar dejo un verdadero desastre que recompuso la nueva directora Roxana Cantú, con un equipo de trabajo y quien ha encontrado el apoyo desde el área de finanzas a cargo de Alejandro Aguilar Poegner y desde el área Médica, Alejandro García Barrientos, quienes simplemente se han dedicado a trabajar y a dar los resultados que la sociedad y el primer mandatario demandan, así de fácil.

