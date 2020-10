[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PIDE FMI A MEXICO POSPONER REFINERIA DOS BOCAS

Believe it or not, o aunque usted no lo crea, el Fondo Monetario internacional (FMI) le acaba de pedir al gobierno de México que encabeza el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, posponer los planes de la nueva refinería Dos Bocas, hasta que sea rentable hacerlo.

De acuerdo con sus estatutos es función del FMI el fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible, por lo que sin estar fuera de foco, éste organismo internacional advirtió que la estrategia comercial de PEMEX está desplazando recursos del gasto esencial en México, cuando el país necesita más apoyo fiscal en el corto plazo.

De acuerdo con la evaluación que el FMI entregó a las autoridades mexicanas, se pone de relieve que dadas las pérdidas cada vez mayores de la empresa petrolera, es aconsejable concentrar la producción solo en campos rentables.

Paralelamente surgió a México vender activos complementarios y frenar planes para aumentar la producción de refinación con pérdidas.

Para el organismo, la asociación con empresas privadas proporcionaría el capital y los conocimientos necesarios. Aseguran que los cambios en la estrategia comercial y reformas de gobierno se podrían considerar el apoyo fiscal que alivie las altas necesidades de financiamiento de PEMEX, apuntan.

Cabe señalar que en la revisión el Fondo Monetario Internacional consideró que hay margen para un mayor relajamiento de la política monetaria.

Como analistas políticos creemos que López Obrador ni siquiera va a prestar atención a ésta seria advertencia del FMI para que posponga la construcción de su gran sueño dorado, la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Ya que no traga a éstos organismos a los que culpa de imponer la política neoliberal, período en el que –dijo– México llegó a ser el cuarto país con más multimillonarios, mientras crecía la desigualdad.

Sí que caló hondo entre muchos el que los diputados de la Cámara Baja hayan aprobado en el general la desaparición de 109 fideicomisos, dictamen que pasara al Senado posiblemente hoy martes para la votación. “Me parece que es una catástrofe no solamente para el presente sino para el futuro de la ciencia en el país”, dijo la senadora Anaya (PRI), la desde hace unos días es titular de la Comisión. Por cierto miembros del CIDE y CINVESTAV también se manifestaron contra la extinción de los fideicomisos, organismos que incluso promoviéron un amparo.

Por cierto el astrofísico e investigador de la UNAM, José Franco, consideró que la aprobación del dictamen con el que se extinguirán 109 fideicomisos, entre ellos 65 dedicados a la ciencia y tecnología, “ES EJEMPLO DE QUE EL PAIS ESTA FRENTE A UN AUTORITARISMO EXTRAVAGANTE”, dijo.

“Se hizo todo lo que se pudo, pero esto fue cocinado desde presidencia. Los grupos parlamentarios de MORENA y del Partido Verde hicieron del capricho presidencial una realidad”, remarcó.

Dijo que el principal problema al que nos enfrentamos es que los discursos tanto de MORENA, de Presidencia y Hacienda, no tienen nada en común. El primero nos dice que esos recursos serán utilizados para salvar vidas porque el gobierno de México atraviesa por una situación muy difícil.

“Pero luego escuchas al presidente decir que lo que va a pasar es que son recursos que van a cambiar de bolsa para hacer una distribución más transparente, ¿Quién esta mintiendo? … ¿los dos?

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Marín, el que parece estar de florero, pidió valorar la permanencia de los fideicomisos públicos y mantener “con candados” aquellos que protegen a la sociedad; llamado que para nosotros cayó en el vacío.

Muy acertadamente dijo que algunos de los fideicomisos que hoy martes serán sometidos a la Cámara de Senadores han funcionado de manera “impecable” y apuntó que otros deberían permanecer como en el caso del Fondo de Desastres Naturales.

Por cierto el rector de la UAT, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, en el marco de la Reunión del Colegio de Directores, presentó los programas del Comité Académico Institucional, que ha sido creado recientemente para contribuír al fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En la reunión por videoconferencia, Suárez Fernández expuso a los directores de los 26 planteles de la UAT, la importancia de éste nuevo organismo institucional que tendrá funciones especializadas de apoyo, análisis y coordinación de procesos académicos que inciden en el desarrollo de la institución.

“El comité es un organismo que estará apoyando directamente la toma de decisiones académicas de la Universidad, en el aspecto del cumplimiento y seguimiento de los indicadores de organismos evaluadores”, remarcó.

Luego destacó que además de contar con un instrumento que facilitará la comunicación, los directores disponen de una plataforma electrónica que apoyará con mayor precisión el cumplimiento a procesos normativos y reglas de operación para programas externos, así como al cumplimiento de programas estratégicos asentados en el Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.

Como que el resentimiento que hay en contra del gobierno de López Obrador empieza a romper viejos moldes de reclamos y protestas, como lo deja ver el sentir del diputado local del PAN de Reynosa, Alberto Lara Bazaldúa, el que solito decidió no pagar sus impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el entendido de que ese dinero, sin intermediarios de por medio, se los va a entregar a familias en extrema necesidad, como dice López Obrador que lo hace.

“Tratando de entender la lógica económica del gobierno central, he decidido que a partir de hoy no pagaré los impuestos al SAT y se los entregaré a la gente más pobre y necesitada”, asentó el diputado panista en su cuenta Twitter. Agregó que ésta medida es para no tener intermediarios ni corrupción.

Dijo que su decisión está basada tras el anuncio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) donde se contará con nuevos recortes para áreas básicas en los estados, entre ellos Tamaulipas.

