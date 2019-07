PIDE MEXICO A ESTADOS UNIDOS FRENAR ELTRAFICO DE ARMAS

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PIDE MEXICO A ESTADOS UNIDOS FRENAR EL TRAFICO DE ARMAS

No creemos que ésta sea la primera vez en que los gobiernos de Estados Unidos y México hayan contemplado la creación de una comisión binacional para frenar el tráfico ilegal de armas a nuestro país, pero en lo que sería para nosotros un nuevo intento parece ser que hay la voluntad política por parte de ambos gobiernos para llegar a un acuerdo enfocado a poner fín al ancestral problema.

Es la impresión que nos da el simple hecho de que en la reunión que acaban de sostener en la Ciudad de México el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón y el Secretario de Estado Michael R. Pompeo, el tema fuera abordado sin figurar incluso en la agenda del día de ninguno de los dos altos funcionarios.

Según lo deja ver el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el que puso el tema en la mesa fue el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón, al que el mandatario estatal agradeció haber tomado en cuenta la preocupación del gobierno de Tamaulipas, “por el grave problema del tráfico de armas a nuestro país”.

En la reunión que tuviéron Mike Pompeo y Marcelo Ebrard, en la que se abordaron diversos temas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, fue planteada la conformación de un grupo binacional para frenar el tráfico ilegal de armas que entran en San Diego-Tijuana. El Paso-Ciudad Juárez. Laredo-Nuevo Laredo. Mc Allen-Reynosa y Brownsville-Matamoros, cinco puntos estratégicos para frenar éste tipo de trasiego vinculado a los índices de inseguridad en México.

“Estamos listos para colaborar en la solución al problema”, remarcó en su mensaje el gobernador de los tamaulipecos.

Cabe recordar que el pasado 23 de mayo en el marco de la ceremonia de la destrucción de armas que se llevó cabo en la Zona Militar de Reynosa, el gobernador Cabeza de Vaca dijo que “se pide respeto a la soberanía y se pide reciprocidad, ya que se trabaja para contrarrestar el flujo de migrantes y droga que no llegue del otro lado y no pedimos que se actúe en consecuencia con los que están traficando armas del otro lado de la frontera, que es algo que le compete a Estados Unidos y su gobierno”.

“Nosotros pondremos nuestra parte y se está poniendo más tecnología para evitar que éstas armas lleguen”, dijo por último el mandatario estatal.

No se anduvo por las ramas la senadora y ex gobernadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, para pedirle a la titular de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se defina con claridad si como funcionaria del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador está de acuerdo en que se haya ampliado el gobierno de Baja California de dos a cinco años, ya que días atrás dejó ver que como ex ministra de la SCJN tiene una opinión, pero como funcionaria de la Cuarta Transformación tiene otra.

La legisladora del tricolor aseguró que no se permitirá que se realicen artilugios para modificar el marco del Derecho establecido. “Por eso llamo a la responsable de la política interna del país a pronunciarse de manera oficial y dejar clara su posición en éste caso”, afirmó Paredes Rangel a través de un comunicado.

Añadió que las expresiones del subsecretario de la SEGOB, Ricardo Peralta, quien a título personal se manifestó a favor de la ampliación del mandato, son una muestra de “una absoluta desinformación”, lo que incluso le mereció un desmentido por parte de Sánchez Cordero.

El PAN por su parte advierte que con la presentación de las primeras acciones legales para revertir la ampliación del mandato de 2 a 5 años en Baja California, parte de los municipios de Tijuana y Mexicali, es como inicia su defensa del Estado de Derecho.

“De ésta manera se busca obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ilegal reforma a la Constitución de Baja California, a fin de que no sea violentado el Estado de Derecho y se respete el voto de los ciudadanos en las urnas, que solo eligiéron al mandatario estatal por dos años y no por cinco”, asienta el Acción Nacional en un comunicado.

Con Banorte nos desayunamos con la mala noticia de que la actividad económica en México, según el área de análisis de éste prestigiado banco, se esta desacelerando más de lo anticipado , con lo que redujo su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2019 de 1.5% a 0.8% y para el 2020 del 2.1% al 1.4%. Lo que a decir verdad no nos desalienta porque ya sabemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene otros datos”, como siempre dice cuando no está de acuerdo con lo que dicen de su gobierno.

Banorte que es uno de los tres o cinco bancos más fuertes e importantes del país, establece que la economía mexicana enfrenta desafíos adicionales, incluyendo la suspensión de obras de construcción en la Ciudad de México y menor inversión a la anticipada, según nosotros, para mejores señas.

Integrantes del Frente Auténtico del Campo marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México donde llevarán a cabo en plantón indefinido hasta conseguir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos señores entre otras cosas están reclamando mayor transparencia en el manejo y entrega de los recursos al campo puesto que, denunciaron, se han mantenido prácticas clientelares para la distribución de éstos recursos o apoyos.

Los productores de 23 estados que con sus tractores y camiones bloquearon carreteras en días pasados, al retirarse de Palacio Nacional adelantaron que regresarían el miércoles de ésta semana, o sea mañana, por lo que creemos que los del Frente llevan otra misión, como el mojarles la pólvora. Ya veremos que pasa, si es que pasa, porque aquí matan gente y no pasa nada.

No sabemos quién está detrás del tinglado pero hay interés en desempolvar el expediente del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, hecho que ocurrieron en la ciudad de Nuevo Laredo el 13 de enero del 2018. Supuestamente el 31 de julio el juzgado que conoce del caso emitirá su veredicto.

Apenas nos enteraron de la existencia de otro gallo para a dirigencia estatal del PRI, se trata de Tomás Gloria Requena, el que ya fue diputado federal y alcalde del municipio de San Fernando, cenecista por cierto. Supuestamente tiene el apoyo del alto mando de la CNC, porque ya salió la línea a los comités estatales y municipales, pidiéndoles su apoyo. Apuéstele.

Nos están reportando que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la entrega de dos nuevas aulas a la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), cuya infraestructura fortalecerá el crecimiento y servicios educativos en la zona norte del estado.

El director de la UAMVH, Fernando Villanueva Pineda, recibió oficialmente los nuevos espacios físicos por parte de la Dirección de Construcción y Conservación, dependiente de la Secretaria de Administración de la UAT.

En la ceremonia destacaron que la obra de construcción entregada corresponde a dos aulas habilitadas de 173,54 m2, mismas que serán destinadas al programa de estudios de bachillerato que ofrece está unidad académica.

Villanueva Pineda destacó el respaldo del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, para fortalecer el crecimiento de ésta institución, que actualmente cuenta con alrededor de740 alumnos de bachillerato, además de impulsar la Licenciatura de Mercadotecnia y Administración, y la Licenciatura en Tecnología Educativa, y en la modalidad de en línea, la Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje. Y vamos por más.

