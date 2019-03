PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

< Piden a Rojas Díaz Durán renunciar al Senado

< ¿Solución o simulación en refugios?

< PRI desarrolla liderazgos femeninos

1.- Varios columnistas nacionales cuestionan en sus espacios la falta de transparencia en el desempeño de Alejandro Rojas Díaz Durán, debido a que cobra como coordinador de asesores de Morena en el Senado de la República y simultáneamente ha ejercido funciones “especiales” de orientación partidista.

Pero Además se consignan fotos y videos consumiendo alimentos y bebidas en restaurantes “fifís” de la ciudad de México e incluso en Tampico, donde grabó uno de sus polémicos mensajes en el restaurante “El Porvenir”, a donde sólo asiste la clase acomodada, la pregunta que se formulan es si las cuentas de consumo forman parte de los gastos de representación a cargo del Senado.

Por lo anterior senadores panistas examinan las circunstancias de que no ha renunciado a su puesto en la Cámara Alta y al mismo tiempo viaja a Tamaulipas en actos partidistas, son condiciones que no da un piso parejo rumbo a las elecciones y por eso proponen que renuncie al Senado.

En esa misma obscuridad de comportamiento resulta que la dirigencia nacional de Morena no reconoce a Rojas Díaz Durán como delegado, sin embargo hay conocimiento de que el colaborador de Ricardo Monreal, convenció a una decena de morenistas, para que interpusieran recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber quedado fuera de la lista de candidatos seleccionados para competir en los comicios locales.

La situación es muy clara, no se puede predicar y andar en la procesión de manera simultánea, de manera que debe de renunciar a cobrar como funcionario del Senado para tener libertad de ser activista en pleno proceso electoral.

2.- El tema de los refugios para mujeres víctimas de violencia será atendido por el Gobierno Federal bajo un nuevo esquema anunciado por la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el cual tomará como modelo para replicarlo en todo el país, al centro que opera en el municipio de General Escobedo, Nuevo León. Propuesta que funciona con recursos del ayuntamiento, gobiernos estatal y federación, iniciativa privada y gran participación de las (depuestas) sociedades civiles, de tal manera que no contraviene el propósito central de no aportar mayor presupuesto que el asignado para 2019 y aprobado en su momento por el Poder Legislativo.

Ayer el Grupo Imagen se dio a la tarea de entrevistar a la alcaldesa del municipio General Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, quien explicó que el refugio “Puerta Violeta”, donde se atienden a mujeres violentadas, depende del municipio y se sostiene con recursos de los organismos y sector público mencionado.

De la narrativa expuesta por la alcaldesa se desprende que han trabaja mucho el aspecto preventivo y con resultados exitosos luego de una tarea de varios años.

Solo que el municipio de Escobedo con alrededor de 300 mil habitantes tiene comunidades de 10, 20, 50 y 100 familias, cuya organización social es muy diferente a las de Guadalajara, Puebla, Zacateca, Coahuila o Tamaulipas, entre otras entidades. Además forma parte de la zona conurbada de Monterrey y en su área urbana hay desarrollo industrial y por tanto empleo.

El modelo “Puerta Violeta” es la solución que estudia la secretaria Sánchez Cordero para presentarla como propuesta. Por lo pronto se maneja la idea de que no quitará los recursos federales. Pero esos ya se cancelaron, no existen, no aparecen en el presupuesto de 2019; nos hubiera gustado escuchar que los refugios seguirán percibiendo lo mismo que en 2018, que se les restituirá el mismo presupuesto.

Esperemos que esto último suceda, porque López Obrador fue muy combativo contra los gobiernos de <simulación>, en esos términos se refirió en varias ocasiones a sus antecesores, sería lamentable repetir la historia.

3.- En pleno Día Internacional de la Mujer el Partido Tricolor de Tamaulipas se dará el lujo de tener la visita de la Presidenta nacional del OMNPRI (Organismo Nacional de Mujeres), Hilda Flores Escalera, una afortunada estancia de la exsenadora cuando en el horizonte nacional, ofrece la oportunidad para poner en la mesa de discusión la políticas públicas del nuevo gobierno federal que afectan directamente a la mujer.

Con el agregado de que Hilda Flores formó parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado y eso le da calidad a su opinión en este momento en que está en el debate la reorientación de los refugios para mujeres maltratadas, tema que comentaremos aparte.

Hilda Flores Escalera es como muchos auténticos priistas, de los que hoy están de pie fortaleciendo a su partido, animando a su militancia y en esas estará este día en Cd. Victoria. A las 11 de la mañana ofrecerá conferencia de prensa en el edificio del Instituto de Capacitación “Jesús Reyes Heroles” ubicado a un costado de la sede estatal de PRI en el boulevard Práxedis Balboa, Y posteriormente a las 11:30 inaugurará en el Casino Victorense el curso de capacitación “Vamos por las mujeres”, el Tricolor impulsa el desarrollo de liderazgos políticos en el sector femenino.