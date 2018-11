CLARO Y DIRECTO

LA MUSICA ESTA DE LUTO EN TAMAULIPAS

ENTRE REGIDORES HAY NIVELES

PILLOS DISFRAZADOS DE POLITICOS TRATAN DE TOMAR POR ASALTO A MORENA

ENTREGARA ALCALDE DE MADERO CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA

EL AYUNTAMIENTO DE MADERO QUE ENCABEZA EL ALCALDE ADRIAN OSEGUERA KERNION HARA ENTREGA DE 3 CAMIONES DE BASURA ESTE LUNES EN PUNTO DE LAS 11 DE LA MAÑANA, con esto se actúa con prontitud y eficacia para atender este problema de la recolección de desechos en este municipio, estas unidades de fabricación nacional será un paso inicial de un total de 10 unidades que se están adquiriendo con recursos propios, resultado de la administración inicial y moderada que se está haciendo de los fondos municipales.

LAS RESTANTES UNIDADES SE LOGRARÁN ADQUIRIR ENTRANDO EL AÑO PARA CON ESTO ABATIR LA NECESIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO.

SE ACUERDA USTED DE AQUEL CONCURSO REALITY DE MUSICA EN UN CANAL DE TELEVISION NACIONAL HACE TIEMPO, DONDE UN GRUPO NORTEÑO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS PARTICIPO Y SE GANO AL PUBLICO NACIONAL CON SU PECULIAR ESTILO NORTEÑO DE MUSICA, me refiero a LOS NORTEÑOS DE RIO BRAVO, se caracterizaban por lo alegre de sus melodías acompañadas de un baile al estilo piporro, pues lamentablemente este fin de semana dos de sus integrantes ELIAS Y CUITLAHUAC, fueron privados de su libertad después de haber salido de una presentación, lamentablemente después fueron encontrados en un automóvil en el libramiento SUR DOS DE REYNOSA, POR EL PUENTE PHARR, ya sin vida estos dos jóvenes.

TAMAULIPAS SE ENCUENTRA CONSTERNADO E IMPOTENTE ANTE ESTE HECHO SANGRIENTO DE DOS JOVENES MUSICOS y también profesionistas, que su único delito era, el de alegrar a quienes los escuchaban, lamentablemente la inseguridad ha cobrado muchas vidas inocentes y se espera que en un futuro no muy lejano esto sea solo un recuerdo no grato, ya que todavía los tamaulipecos creen y añoran UN TAMAULIPAS TRANQUILO.

VERONICA BARRON, REGIDORA PRIMERA POR EL PAN EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL, HA SIDO SEÑALADA POR ALGUN INCOMODO COMPAÑERO DE ESA ADMINISTRACION, la señalan de ser una persona incoherente y de carácter recio, hasta rayar en lo prepotente, lo que no saben muchos es que esta MAESTRA ES CRISTIANA, y para los que ignoran lo que esto significa para quien lo profesa, es que todo aquel de RELIGION CRISTIANA, se destacan por ser personas que le huyen a los problemas y que al contrario, tratan de ayudar a todo aquel que se lo solicitan y muchas veces DAN HASTA LO QUE NO TIENEN.

QUIZAS A ESOS INCOMODOS QUE LES MOLESTA LA ACTITUD DE ESTA REGIDORA, ES QUE ESTAN AOSTUMBRADOS A TRABAJAR EN COMPLICIDAD Y CON VENTAJA, ANTEPONIENDO INTERESES MEZQUINOS DE TIPO PERSONAL.

UN DATO ADICIONAL A LO ANTERIOR, ES QUE LA MAESTRA CUENTA CON UNA SOLVENCIA ECONOMICA REGULAR, porque viene de una familia de trabajo, y que no necesita, como mencionan en chismes, andar peleando vales de gasolina ni otros privilegios con los que cuentan los regidores de la capital.

DEBERIAN DE PONERSE A TRABAJAR EN LAS COMISIONES QUE LES TOCARON, Y EN EQUIPO, EN VEZ DE ANDAR EN CHISMES Y DIRETES EN CONTRA DE UNO U OTRO REGIDOR, TRABAJO MATA GRILLA.

PILLOS DIZFRAZADOS DE POLITICOS TRATAN DE TOMAR POR ASALTO A MORENA

CREAN EL FRENTE AMPLIO DE APOYO PARA AMLO, este frente fue creado ante la incertidumbre en que se encuentra el PARTIDO MORENA, este grupo es instituido por izquierdistas ante un partido falto de trabajo, y además por la cercanía de las PROXIMAS ELECCIONES que se llevaran a cabo en el PROXIMO AÑO, QUE VENDRA A RENOVAR EL CONGRESO LOCAL.

ENTRE ESTOS PERSONAJES SE PUEDEN VER UN ARCOIRIS DE COLORES PARTIDISTAS Y DE PERSONAJES DE PASADO NO MUY ALENTADOR, y que, todos van en busca de una candidatura o puesto administrativo, YA QUE NO SABEN VIVIR FUERA DEL PRESUPUESTO.

NO CREO NI TANTITO QUE SEN TAMAULIPECOS preocupados por sus ciudadanos, ni preocupados porque les puedan llegar los programas sociales a las clases más necesitadas, LOS VEO CON UN HAMBRE DE PODER Y DE AMBICIONES QUE YA OTROS PARTIDOS NO LES BRINDARAN, porque son todos ellos como LAS PLAGAS que llegan, se instalan, y acaban a su paso con todo a su alcance, es una lástima que sigan las mismas mañas y vicios de estas rémoras.

NO QUE NO LOGRAN TODAVIA COMPRENDER ni entender es que los votantes ya saben para qué sirve la tarjeta de elector, Y QUE ADEMAS BUSCAN NUEVOS LIDERAZGOS JOVENES O SIN VICIOS, Y NO LOS MISMOS QUE TODA SU VIDA HAN ESTADO BRINCANDO DE PARTIDO EN PARTIDO, EN BUSCA SIEMPRE DE MEDRAR O MEJOR DICHO ROBAR TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE.

OJALÁ QUE LOS VERDADEROS LIDERES DE IZQUIERDA se den cuenta a tiempo y les den un portazo en las narices a todos estos oportunistas que ven en morena y en EL NUEVO GOBIERNO FEDERAL UNA OPORTUNIDAD DE SEGUIR ROBANDO.

VEO LAS MISMAS CARAS DE ANTAÑO, LOS MISMOS PILLOS QUE ANDAN MERODEANDO A LOS MORENISTAS, tratando de endulzar los oídos y tratando de engañar para enquistarse nuevamente, al no saber ni tener algún oficio que les permita seguir con un ESTILO DERROCHADOR DE VIDA QUE LES PERMITIÓ SIEMPRE ALGUNOS PARTIDOS POLITICOS.

edie0327@hotmail.com

www.infotam.info