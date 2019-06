[email protected]

PINTAN A CABEZA DE VACA COMO POSIBLE PARA LA GRANDE

Desde tiempo atrás se empezó especular que el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pintaba para llegar a ser candidato del PAN a la Presidencia de la República en las elecciones presidenciales del 2024.

Con el triunfo arrollador que obtuvo el Partido Acción Nacional con sus candidatos durante las elecciones de diputados locales que se desarrollaron en Tamaulipas el domingo 2 de junio, en la que su partido se llevó 21 de las 22 diputaciones en juego, es indudable que como político el mandatario estatal salió fortalecido, lo que propició que muchos lo vean como presidenciable, entre ellos el diputado local y ex dirigente municipal del PAN en Matamoros, Ramiro Salazar Rodríguez.

Es cierto que de lejos todavía se ven muy distantes las elecciones presidenciales del 2024 y más partiendo de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador apenas va en el primer año de su gobierno, pero de cerca caemos en cuenta de que Cabeza de Vaca y anda en la mitad de su mandato, el que arrancó en 2016 y concluye el 2022, que es para nosotros el punto medio para empezar a levantar el vuelo.

Como analistas políticos creemos que el hoy gobernador del estado por su trayectoria en su carrera como político tiene los merecimientos para que su partido, el Acción Nacional, lo tome en cuenta en la elección del candidato que en su momento habrá de postular éste instituto político para contender en las elecciones del 2024 por la presidencia de la república.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido entre otras cosas diputado federal del 2000 al 2003; alcalde de Reynosa del 2005 al 2007; diputado local del 2008 al 2010, Senador , del 2012 al 2016 y en el mismo 2016 asumió el cargo de gobernador de Tamaulipas. Graduó como Administrador de Empresas en la Houston Baptist University y tiene Maestría en Comercio Internacional por la Universidad de Monterrey, por lo que creemos que su experiencia para gobernar sería su mejor aportación como candidato del PAN.

No sabemos a ciencia cierta –y nos apena decirlo– cuantos tamaulipecos han llegado a ser Presidente de la República; del único que sabemos es el licenciado Emilio Portes Gil, que ocupó el cargo de 1928 a 1930, por cierto nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Otro que despegó el vuelo en esa misma dirección siendo gobernador de Tamaulipas, fué Tomás Yárrington Ruvalcaba, de Matamoros por cierto, pero no se le hizo y no fue por falta de ganas o de canicas; simple y sencillamente en el Distrito Federal no lo dejaron llegar los mismos grupos de su partido.

Hoy frente a un gobierno supuestamente de Izquierda –que en opinión de muchos amenaza con perpetuarse en el poder– le deseamos mucha suerte al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, si es que decide entrarle a la pelea por “la grande”, para orgullo de los tamaulipecos.

Será de chía o será de horchata, pero como que “las fuerzas” vivas del centro del país aún no han acabado de aceptar la remodelación del aeropuerto de Santa Lucía, porque en muy poco tiempo no resolverá el problema de la saturación de vuelos y todavía sueñan con que el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco se haga realidad para que ponga en alto el nombre de México.

Todo empezó, supuestamente, por el reclamo de un particular, el que presentó el recurso de queja en donde sostiene que al aeropuerto de Santa Lucía viola sus derechos a un ambiente santo.

Frente a ese reclamo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México sorprendió con la decisión de ordenar frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, uno de los más grandes proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al reclamo de Juan Ramón Morena Mitre, que es el director de la textilera Novalan, S.A. de C.V., se sumaron el colectivo #No más derroches, integrado por Causa Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C., la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia, por lo que creemos que el gran proyecto de López Obrador aún no está en firme.

Por cierto López Obrador aceptó respetar la decisión del juez y esperar a que se emita el dictámen del impacto ambiental para comenzar con la construcción del aeropuerto Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y los permisos ambientales para garantizar que no afectará el medioambiente. Pero no se quedó con las ganas de decir en la mañanera que la construcción de Santa Lucía “molesta mucho a los corruptos”, que según él ya tenían amarado el negocio.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sacó la cabeza para defender a su jefe y como tal dijo que la SCT no parará la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, porque no ha iniciado todavía. Es parte de su chamba.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción la cancelación injustificada del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco ha constado cientos de miles de pesos a los mexicanos, la desaparición de 46 mil empleos directos y la pérdida de certeza jurídica y confianza de las empresas nacionales e internacionales para seguir invirtiendo en nuestro país.

De la aplicación de los aranceles del 5% a todos los productos nacionales que se exportan hacia el mercado de Estados Unidos, como que diversas cámaras comerciales del país están hechas a la idea de que el gobierno de Donald Trump lo va a aplicar a partir del próximo lunes, 10 de junio, pero creen que eso podría ser por unas semanas, pero sin llegar a subir al 10% ó hasta el 25%, como se planteó la semana pasada. Esperemos que así sea.

De buena fuente nos enteramos que los alumnos de la Facultad de Enfermería –Nuevo Laredo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tuviéron una destacada participación en la 8ava Reunión Nacional de Grupos de Estudiantes de Enfermería en Contra de las Adicciones (GREECA) la que fuera organizada por la Universidad Veracruzana (UV).

Durante el evento que tuvo como sede la ciudad de Veracruz, los jóvenes de Enfermería-Nuevo Laredo apoyaron con gran entusiasmo a su compañera Laura Carolina Abrego Soto, estudiante del Séptimo Semestre, la que participó en el concurso Miss GREECA Nacional 2019, donde obtuvo el título de Miss GREECA Sustentabilidad, representando con gran orgullo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Con el apoyo de sus maestros y asesores, los alumnos de la UAT participaron en las actividades organizadas en el encuentro que reunió a grupos de alrededor de 30 universidades de todo el país, en cuyo marco inaugural se presentó una conferencia magistral por la presidenta nacional de GREECA, Dra. María Magdalena Alonso Castillo.

La directora de la Facultad, Nohemí Selene Alarcón Luna, atendiendo las políticas del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, los jóvenes GREECA dieron a conocer en el 8avo Encuentro Nacional, el resultado de los programas que desarrollan en Nuevo Laredo para la promoción de la salud y la prevención de adicciones en la población infantil y juvenil. Bien.

