T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“PLAGADA DE CORRUPCIÓN” LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

PESE A QUE el Presidente de la República habló sin cortapisas de “meter a la cárcel” a su antecesor Enrique Peña Nieto, “por traición a la patria”, como lo mismo dijo haría con los caciques petroleros que, al paso del tiempo, han amasado “insultantes riquezas”, afectando a la clase trabajadora de Pemex, entre ellos Carlos Romero Deschamps y varios Secretarios Generales seccionales, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, repentinamente olvidó, el tema de los referidos millonarios saqueadores, los que de “ipso facto” (de hecho) ya no muestran preocupación, porque están convencidos que AMLO, “no actuará contra ellos”, detalle por el cual los líderes de las 36 Secciones Sindicales del STPRM, “se irán bien forrados de dinero mal habido”, obtenido gracias a las cuotas sindicales y a la explotación de los trabajadores petroleros eventuales o transitorios, pero eso al Presidente AMLO, por lo que vemos “no le importa en lo más mínimo” y los dejará ir sin aplicarles la ley, cuya cuestión es muy lamentable. Salvo que demuestre lo contrario.

CON LO ANTERIOR, se confirma que, el Gobierno de “la Cuarta Transformación” está plagado de corrupción e impunidad. Y ejemplo tangible de estos graves flagelos es la reciente nominación de REYNA MARÍA BASILIO ORTIZ, la que, a pesar de “haber sido inhabilitada por espacio de 15 años” y condenada a “pagar una deuda de 478 millones de pesos”, por haber aparecido como la responsable “en la línea 12 del metro” en los tiempos de MARCELO EBRARD como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, esta mujer, pese a los actos de corrupción en lo que estuvo implicada, “la suerte la persigue”, porque acaba de ser nominada como la encargada de “ADJUDICAR CONTRATOS EN PEMEX”, ¿CÓMO LA VEN?. Y por ello, también yo me pregunto: ¿Acaso esto no es corrupción?.

CON RESPECTO al ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, hasta hoy en día, “no se ha dicho si se actuará o no en contra de este archi-millonario cacique”, el que por más de dos décadas, fíjense bien, él y su familia, estuvieron disfrutando de “las bondades que da el poder político y sindical”, gracias a la marcada impunidad de la que venía gozando, por obra y gracia de sus amigos ex Presidentes de la República y quien ahora, pese a que dicen se amparó, por temor de ser encarcelado, eso no sucederá, porque el Presidente de la mal llamada “Cuarta Transformación” Andrés Manuel López Obrador, “no actuará en consecuencia” pese a su promesa de aplicar la ley a los corruptos. Y por ello, tengan la certeza de que, el sujeto de marras, se irá al exilio para vivir en paz, llevándose el dinero que obtuvo como Secretario general del STPRM.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, “Pemex era saqueado a raudales”, así lo han dicho los integrantes del Gobierno “de la Cuarta Transformación”. Porque incluso, el propio AMLO lo ha expresado, aludiendo que “corruptos” funcionarios de la máxima industria de México de los gobiernos pasados, “se estaban robando 800 pipas diarias de petróleo” y admite que, “ahora solo se roban alrededor de 40”, porque la corrupción aún sigue predominando en PEMEX. Y por ello, nos preguntamos: Porque se designó a una mujer con malos antecedentes, “como encargada de los contratos de Pemex”. Cuya nominación, la verdad, no concuerda con el interés del nuevo gobierno federal de combatir la corrupción y la impunidad ¿o no?. Decisión que, que a juicio de analistas políticos, “pone en tela de duda”, los preceptos de “no mentir, no robar y no traicionar”. Pero el nombramiento de Reyna María Basilio Ortiz, quebranta, el rubro de “no traicionar”.

ASÍ ES QUE, si el Presidente de la República, lejos de atender con atingencia y perseverancia los problemas que aquejan a México, “AMLO ESTARÍA CONVIRTIÉNDOSE EN MÁS DE LO MISMO” y que pena, porque él, fue quien se echó a cuestas dirigir los destinos del país por un mejor sendero o bien llegar a buen puerto, cuya cuestión, ya ha venido decepcionando a los mexicanos que creyeron y confiaron en el hoy Jefe del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, el que, habló sin tapujos ni cortapisas, contra los hacedores de los emblemas de la corrupción y la impunidad y ahora “él, está haciendo, exactamente lo mismo”, al permitir que se contrate, “a personajes, de mala nota en Pemex”. (Hombres o mujeres), como es el caso que hoy nos ocupa.

PARA FINALIZAR les comento que, los presuntos delincuentes que ya se van del STPRM, así como los nefastos “cabecillas” de las 36 Secciones Sindicales, como dije antes, se irán tranquilos y millonarios y “sin preocupaciones”, porque el actual Gobierno de la República, “dice mucho y no hace nada” contra los corruptos, razón por la que, tengan la certeza que “contra los caciques petroleros y malos funcionarios públicos de Pemex de los gobiernos Neoliberales, no se hará nada y sino pues “EL TIEMPO ES EL QUE OS DARÁ LA RAZÓN”. Y aunque se aduce que, EMILIO LOZOYA AUSTIN ex director de PEMEX, “ya anda a salto de mata”, eso sale sobrando, porque el Gobierno Federal, al no actuar judicialmente contra los corruptos “hace mucho ruido y pocas nueces”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx