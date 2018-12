NI A SOL NI A SOMBRA

Por Ramón Padilla Loo

Legisladora federal de la comisión de turismo:

PLAYAS DEL PACIFICO Y LAS DEL GOLFO DE MÉXICO EN UN FRANCO CONTRASTE

*Comisión de turismo: conocer y apoyar zonas turísticas del país

*Apoyar esas zonas para coadyuvar en una derrama económica

*Trabajar consecutivamente, para abatir el rezago en zona de playa

*Necesario atraer inversionistas, para detonar zonas turísticas

La diputada federal por el estado de Oaxaca, CARMEN BAUTISTA PELAÉZ quién proviene del distrito que abarca la zona turística de “PUERTO ESCONDIDO” en ese paradisiaco estado de la república mexicana, fue una más de los integrantes de la Comisión de Turismo de la XLIV legislatura del Congreso de la Unión que visitaron recientemente la ciudad de Madero y su zona de playa “MIRAMAR”. Lugar donde se efectuó la primera sesión itinerante de dicha comisión.

La cual, tiene como principal objetivo, conocer las zonas turísticas de todo el país. Para poder crear iniciativas de Ley y aprobarlas, con la finalidad de aterrizar los recursos necesarios y que sirvan para apoyar ese rubro y de esa manera coadyuvar en la cuarta transformación que ha emprendido el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de México.

Refirió la legisladora federal que, allá en su estado natal, se cuenta con una gran infraestructura turística, donde constantemente se actualizan, para motivar al turismo e incentivar los atractivos de esa reserva turística, con el objeto de estar a la vanguardia en ese rubro y ofrecer cada vez mejores y mayores expectativas que, capturen la atención del turismo local e internacional.

Al término de esa primera sesión itinerante sustentada en la zona de playa de ciudad Madero, se le preguntó a la diputada federal CARMEN BAUTISTA: ¿Cuál sería su opinión con respeto a está ciudad y su playa “MIRAMAR”?, y esto fue lo nos contestó: “Está playa es hermosísima y ya efectuamos un recorrido por la ciudad, acompañados por el alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION y de verdad hay que meterle ganas, hay que apoyar, está ciudad tiene que crecer, tenemos que echarle ganas a el asunto de turismo y pues, ustedes tienen aquí dos diputados federales que, junto con está gran comisión estamos en sintonía y que por supuesto vamos ha estar apoyándolos en los trabajos que se requieran para impulsar el turismo en está zona”.

Asimismo se le preguntó que allá en su estado: ¿Cuales son las zonas turísticas de esa región?, respondiendo que ellos, los oaxaqueños, cuentan con una serie de complejos turísticos que, son el principal atractivo tanto para el turismo internacional, como el local. Ya que, en HUATULCO, PUERTO ESCONDIDO, POCHUTLA, PINOTEPA NACIONAL son lugares muy visitados y que son muy afortunados al contar con la tercer playa a nivel mundial, conocida como “CICATELA” y que continúan de manera permanente, realizando una serie de nuevos proyectos a favor del turismo, ya que sé está trabajando de manera ardua y consecutiva, para lograr una mejor e increíble derrama económica, no solo para el estado, sino para todo el país mexicano.

Y ahora más que nunca, pues cuentan con el respaldo y el apoyo directo de nuestro Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quién está debidamente comprometido en que así sea, por lo que están preparados para salir adelante en todos los temas que sean necesarios para lograr los objetivos que, detonen la industria turística de allá.

Ya para finalizar la entrevista, le hicimos de su conocimiento que, aquí en Tamaulipas en las aguas del Golfo de México, tenemos también varias playas como son “MIRAMAR” en Madero, la “PESCA” en Soto la Marina, la “CARBONERA” en San Fernando y la de “BAGDAD” en Matamoros, pero, debido a la inseguridad que se vive en nuestro estado, sentimos que hace falta algo más para que el turismo tenga la confianza y seguridad para venir a disfrutar tranquilamente de nuestras playas. ¿Cual sería su opinión al respecto?: “Mira, no conozco mucho de esa situación, pues es la primera vez que vengo hasta aquí, está es la primera playa que conozco en esté estado y que aunque me parece interesante, también veo que necesita muchísima inversión, prácticamente son playas vírgenes que, para mi particular manera de ver, no sé le ha dado continuidad, desconozco el motivo, no me quiero adelantar, pero considero que no sé le ha invertido lo suficiente, por parte de los gobiernos anteriores y creo que ahí está el problema, afortunadamente tienen ahora en Madero un alcalde que, se está ocupando para que la derrama económica surja en esté municipio y pues vamos a tratar de apoyar como diputados federales a través de está comisión hasta donde más se pueda, pues aquí veo un rezago de muchísimos años y creo que es por eso que no existe derrama económica y es precisamente lo que al turismo no le atrae”.

Con esto último, nos dimos cuenta que por la respuesta que nos dio la legisladora federal, evitó sutilmente tocar el tema de la inseguridad que se vive en las carreteras y en las ciudades tamaulipecas, más aún en las zonas turísticas, y es entendible su postura, pues nadie quiere opinar, mucho menos hablar de ese escabroso tema que lacera no solo al turismo, sino a todo rubro que implique tratar de obtener una derrama económica en cualquier actividad que produzca dividendos, ya sea desde la prestación de servicios y sobre todo en el sector empresarial e industrial.