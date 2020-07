[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

POBREZA, DESEMPLEO E INSEGURIDAD, LOS PROBLEMAS; NO LOZOYA

El otrora candidato del PRI a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, dijo a todos los priístas que los problemas principales del país son la pandemia, el gran crecimiento de la pobreza, del desempleo y de la inseguridad pública, no el proceso en el que involucran al otrora director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, por lo que les pidió no distraerse con eso frente a las elecciones del 2021.

El pronunciamiento del ex gobernador de Sinaloa y ex secretario de estado fue hecho en el marco del foro “Líder”, en el que trató el tema de “Economía y Democracia en México, en el que pidió que se castigue al ex director de Pemex, pero a la vez llamó a los priístas a no irse con los “distractores” de los problemas, como los actos de corrupción que realizó Lozoya Austin, porque ese no es el problema fundamental del país.

A juicio de Labastida Ochoa, ex embajador de México en Portugal, los problemas principales del país son la pandemia y el gran crecimiento en la pobreza, desempleo, el continuo aumento de la inseguridad pública y la mega obra sin sentido. En el evento saludó a René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, a la senadora Beatriz Paredes Rangel y al ex líder nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones.

“Lo que importa es salir con los menores costos sociales de ésta crisis , generada por el COVID-19 y sentar las bases para que lo que estamos viviendo en problemas de salud, corrupción, desempleo, pobreza extrema, violencia se vaya mitigando y crecer de manera acelerada, justa y equitativa en el futuro”, remarcó.

Por cierto el ex senador panista Ernesto Cordero Arroyo, el ex candidato del PAN a la Presidencia de la República. Ricardo Anaya, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, negaron por separado haber recibido soborno por parte del ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, a cambio de aprobar la reforma energética en el 2013.

“Es totalmente falso que como senador de la república haya recibido beneficio alguno por la iniciativa que su Grupo Parlamentario presentó y debatió públicamente para que transitara como sucedió”, dijo Cabeza de Vaca, rechazando a través de un comunicado las insinuaciones en las cuales se le pretende atribuir conductas indebidas, con base en afirmaciones extraoficiales, en su trayectoria por el Senado donde participó como integrante de la Comisión de Energía.

Cordero Arroyo, que fuera presidente del Senado en la 62ava Legislatura, a través de Twitter dijo rechazar categóricamente las acusaciones en su contra que aparecen en diversos medios de comunicación las que dijo son falsas y sin sustento ni pruebas; sobre los señalamientos atribuídos a Emilio Lozoya dijo que “siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público”.

Por su parte Ricardo Anaya, que entre el 2013 y el 2014 fungió como presidente de la Cámara de Diputados, negó el viernes haber recibido soborno para la aprobación de las reformas del Pacto por México durante el sexenio pasado y aseveró que que dicha información es “absurda”, pues en el PAN buscaban impulsar desde hace años la reforma energética.

El ex candidato azul a la Presidencia acusó que la Administración de Andrés Manuel López Obrador rompió la promesa de “no usar justicia con fines políticos” y dijo que lo dicho por Lozoya Austin tiene como objetivo golpearlo en el marco del proceso electoral que está por iniciar.

Mientras que el gobierno del país construye el llamado Tren Maya y a la vez contempla reincorporar al México de hoy los trenes de los tiempos de la revolución, el gobierno de Japón a principios del mes puso en marcha un nuevo tren bala, el N700S, el que puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 360 kilómetros por hora, pero con 285 km como límite al transportar pasajeros, nos remarca la falta de visión del gobierno de la CT.

Durante la conferencia en seminario web organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la especialista en Desarrollo Humano, Capacitaciones Empresariales y Psicóloga Educativa, Esther Crisóstomo Cortés, al impartir la conferencia “El Poder de Comunicar, Aprender, Adaptarse y Crecer”, dijo que la docencia hoy más que nunca enfrenta difíciles retos ante la “nueva normalidad”.

En el tema desarrollado como parte del Seminario “Diálogo entre Pares”, organizado por la UAT, la expositora destacó el papel de la comunicación humana en el escenario educativo que está por venir.

Durante el evento realizado de manera virtual, que contó con la presencia del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, la psicóloga Esther Crisóstomo Cortes, habló del proceso que vive la educación en el país y de como de la noche a la mañana, el papel del docente ha cambiado radicalmente, obligando al profesional de la educación a ejercer habilidades que no acostumbraba.

“Como maestros no había nada como tener al alumno enfrente y vas viendo su cara y su reacción y es algo que te va motivando. Y hoy nos vemos solo nosotros a la cámara y eso es adaptarnos de cómo nos vamos a comunicar ahora a través de éstas novedades”, dijo.

Vaya tragedia que enfrentan los reynosenses al dejarles prácticamente inundada la Ciudad de Reynosa el primer huracán de la temporada 2020 en el Atlántico que bautizaron con el nombre de “Hanna”, por lo que estamos de acuerdo que las autoridades locales y del estado pidan a la Federación que este pujante municipio de la frontera norte del estado sea declarado zona de desastre.

Fuerón alrededor de 40 colonias inundadas de la parte baja de Reynosa, pero lo más trágico para nosotros es que se inundó el Hospital Materno Infantil, en donde el personal médicos y enfermeras tuvieron que cambiar de lugar a los enfermos en sus mismas camas donde están siendo atendidos, impactantes las fotos a decir verdad, afortunadamente hasta cerrar ésta columna no había reporte de víctimas. De la carretera Reynosa-Monterrey se cerró a la circulación de vehículos por estar inundada a lo largo de 45 kilómetros.

Por algo desde un día antes el Gobierno de Tamaulipas activó el Comité Estatal de Seguridad en Salud, fue muy atinada la decisión. El huracán que llegó a ser categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un total de cinco, al tocar tierra en Texas se degrado y volvió a Tormenta Tropical, esperándose fuertes lluvias de aquí al miércoles en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Vamos a ver cómo nos va, esperemos que bien.

