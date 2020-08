T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¿PODRÁ MAS MONREAL QUE SALINAS PLIEGO?

POR LA fenomenal disputa que se traen en MORENA, por la Candidatura a Gobernador de ese partido en Tamaulipas, sin objeción alguna, “tendrán que verse las caras” el polémico y truculento Senador zacatecano RICARDO MONREAL ÁVILA y el cotizado empresario mexicano RICARDO SALINAS PLIEGO, porque el titular parlamentario de Morena en el Senado es quien, sostiene y presume que junto al Presidente AMLO, “lanzarán como candidato a gobernador”, al porteño empresario Rodolfo González Valderrama, actual director de CRT y por su parte, Salinas Pliego, dada su cercana relación con el Presidente López Obrador, aducen “lanzaría para la misma posición” a su ahijado político” Manuel Garza Jr., hijo del ex alcalde de Reynosa Manuel Garza González.

LA DISPUTA a la que hacemos referencia, por una parte, se antoja ultra mega interesante y por la otra, nada de buen peso, ni de muy alto metraje político, porque de los dos mencionados, como probables abanderados de Morena al Gobierno de Tamaulipas, “no taren algo concreto conque ganar” y aunque ambos si son de aquí, tienen en contra que, desde jóvenes se fueron a chambear en posiciones políticas en otros estados de la República y por ello, aquí en Tamaulipas, ni González Valderrama, ni Garza González “Junior”, tienen peso político como para dar la batalla y hacerle mella a cualquiera de los adversarios, a los que en su momento vayan a tener que enfrentarse.

LO CLARO en este engranaje político, es que, los Morenos, por “sentirse y verse desmoronados en Tamaulipas”, porque siguen careciendo de una sólida estructura política, solo le apuestan a que son gentes del equipo de Andrés Manuel López Obrador, pero aún con esa etiqueta, difícilmente podrían triunfar, primero porque en esta entidad, “Morena para nada predomina” y menos porque continúan a la greña y con “los terribles golpes bajos” entre la gente del Senador Ricardo Monreal y el de Yeidckol Polevnsky, la ex dirigente, cuyos grupos continúan confrontados, para agenciase la Presidencia Nacional de este partido, el que más que fortalecerse, continúa en decaída. Aunque los pobres ilusos “no quieran ver la verdad” de lo que ocurre al interior de Morena.

Y SI BIEN es cierto que, en la disputa por la candidatura a Gobernador de Tamaulipas para el 2022, en Morena, no se vislumbra, ni releja la esencia que pueda llevarlos a un triunfo seguro y arrollador, como sucedió en el 2018, cuando muchos candidatos a Diputados y Senadores, ganaron sin tener peso político, “gracias al efecto AMLO”, como en el año 2000, otros “por el efecto Fox”, también triunfaron, pero para la siguiente ronda electoral, no pasará nada, porque, Rodolfo González Valderrama y Manuel Garza González “el Junior”, no tienen la identidad, ni el impacto político indispensable, para lograr una victoria indiscutible, porque ambos para los tamaulipecos, “son unos perfectos desconocidos”.

Y LO TRISTE en el escenario interno de Morena, es que, se han quedado a medio camino, los pobres ilusos también aspirantes de Morena al Gobierno de Tamaulipas Dr. Américo Villareal Anaya “el mala paga” y el reynosense “hacedor de cocinas integrales”, carpintero Héctor Martín Garza González, éste muy bien identificado bajo el mote de “el Guasón”.

PERO COMO “el dueto Guasón-Anaya”, ambos de excesivo bajo perfil, por “no traer nada en la mochila” como se aduce en el argot político, han tenido que entrar de emergentes el tampiqueño Rodolfo González Valderrama y el reynosense Manuel Garza González “Junior”, los que si bien no cuentan con identidad en el Estado, si tienen la suerte de “contar con muy buenos padrinos”, mejores que los del Guasón González y el del galeno Villarreal Anaya.

HAY QUE señalar que, mientras Morena, “no ordene las fichas en su ajedrez político” aquí en Tamaulipas, tengan la certeza que, “seguirá siendo un partido de medio pelo”, lo que fue confirmado en la pasada elección de Diputados Locales, en cuyo evento, MORENA, “solo obtuvo una Diputada de mayoría relativa” y el resto de sus abanderados fueron “terriblemente atropellados por la ola azul”.

FINALMENTE, les diré el tema de Morena en Tamaulipas, solo llama la atención por la fuerte disputa que ya sostienen “el cotizado empresario mexicano” Ricardo Salinas Pliego quien de último momento, ha surgido como “el padrino” del reynosense Manuel “Meme” Garza González y en la contra parte, el ultra mega quemado senador Ricardo Monreal Ávila, quien por obviedad, hará uso de toda su influencia y comadrazgo con el Presidente López Obrador, para que, “su ahijado” Rodolfo González Valderrama, sea el ungido candidato a Gobernador en la entidad tamaulipeca.

SIN EMBARGO, no deberán perder de vista a HOMERO DÍAZ RODRÍGUEZ, quien de ultima hora, pude surgir como “el tercero en discordia” por parte del grupo Salinas Pliego, por ser gente de toda la confianza del reconocido empresario, pero en fin veremos que habrá de suceder en este escenario Moreno, para la elección de Tamaulipas en el 2022.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]