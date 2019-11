DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA………

¡!!!!PODRIA MEXICO CONVERTIRSE EN UN PAIS SOCIALISTA EN EL CORTO TIEMPO!!!

¡!!COMO ANDA LA POPULARIDAD DE AMLO ¡!!!

México bajo la amenaza socialista es un artículo escrito por ARMANDO REGIL VELASCO, pero es un tema que ya ha sido comentado en muchos cafés con gente intelectual que observa con los ojos del mundo y no con lo que pasa alrededor de Matamoros.

Para evitar que México sea socialista, los mexicanos tenemos que estar conscientes de las amenazas que nos acechan. La ignorancia, la apatía o el estado de negación son los peores enemigos cuando las señales son tan claras.

En días pasados, el Foro de São Paulo celebró su edición XXV en Caracas reafirmando la lucha de la izquierda socialista y su determinación de extender la revolución bolivariana para construir la “patria grande” que soñaron FIDEL CASTRO Y HUGO CHAVEZ, que es una América Latina socialista.

En julio del 2018, unos días después de las elecciones en México, una delegación de Morena viajó a Cuba a la edición XXIV del Foro de São Paulo para firmar su adhesión total al bloque socialista de América. En un artículo publicado por el Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano explica las tres etapas en las que, en coordinación con el Foro de São Paulo, el gobierno planea convertir a México en un bastión del socialismo del siglo XXI.

En la primera etapa (2019–2020), el gobierno de México busca crear la guardia militar, someter a los poderes legislativo y judicial bajo un solo poder, modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto, desmitificar las religiones introduciendo elementos que confundan con sectas esotéricas, controlar los medios y aumentar la propaganda para impulsar el culto al líder, impulsar una agenda “progresista” (relativizando todos los valores) y grandes proyectos “símbolo” que acaparen la atención del “poder comunista”; reformar la educación para la igualdad, el adoctrinamiento y la lucha de clases y expandir el “ejército de leales” al partido (con todo tipo de apoyos y dádivas).

En la segunda etapa (2021–2022), se buscará reforzar la lucha por los pobres con la bandera contra la corrupción y el neoliberalismo, el control total de internet, paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario, mapear a los empresarios para marginarlos y que huyan del país, lograr más y más gente leal al gobierno, fortalecer la estructura paralela para controlar a gobernadores en los estados, mecanismo de control del dinero vía tecnología y control de bancos.

En la tercera etapa (2023–2024), se buscará hacer expropiaciones masivas, repartir viviendas, terrenos y empresas a nombre del partido, escarmiento a las clases económicas altas, cambiar la Constitución para la reelección a juicio del pueblo y dejar medios de producción en manos del estado. Puede parecer exagerado pero varias de estas decisiones ya se tomaron. No podemos ignorar el tamaño de la amenaza. No hay hechos aislados ni casualidades. Aún estamos a tiempo de impedir y revertir el daño que quieren hacer a este gran país. No permitamos que México sea uno más en la lista de países socialistas fracasados.

México necesita que sus partidos políticos tengan verdaderas ideologías y no solo sean “copias” del PRI.

En un país hay diferentes formas de pensar, liberales, socialistas, libertarios, comunistas, capitalistas, conservadores, etc. Y deben existir partidos que cubran esta ideología.

Pero en México, todos los partidos, aunque se denominan de cierta ideología, no la siguen. Esto hace que un priista pueda saltar del PRI al PAN y así.

El PRI era un partido centro izquierda, ahora solo es la copia del PAN.

MORENA ahora solo es el PRI viejo, pero el PRD también lo es, habiendo partidos “repetidos” nuevamente.

El Partido Verde, de ecologista y liberal no tiene nada. ¿Cómo un partido así exige pena de muerte? ¿Son entonces conservadores?

Y así podría seguir con todos los partidos. Son casi lo que se denomina en inglés “big tent”, es decir, aceptan ideologías de todos lados solo con el fin de ganar la contienda electoral.

El socialismo y su 2da fase el comunismo, ha sido un gran fracaso en todos los países donde fue implementado. El resultado siempre ha sido el mismo, genocidios, represión, empobrecimiento del pueblo, falta de libertad, destrucción de la República, autoritarismo, militarización (el socialismo y el comunismo no se sostiene si no es por medio de las fuerzas armadas), creación de castas sociales reducidas y muy ricas que someten a la mayoría empobrecida…

Solo lee un poco de historia y te darás cuenta que el socialismo y su 2da fase el comunismo no es solución para nada. Ahora lo que no se comprende es porqué habiendo tantos antecedentes del desastre causado por este sistema político, hay tantas personas que todavía lo apoyan y quieren imponerlo.

Lo que México necesita es un proceso de “formalización” con esto me refiero a que muchas de sus instituciones solo están ocupando cuantiosos recursos sin estar cumpliendo su función y las personas participan en la economía de manera también informal. Casi nadie paga impuestos, casi ningún trabajo cumple con la legislación laboral vigente, casi nadie está suscrito como debería ser a la seguridad social e incluso el transporte público es en su mayoría parte de la economía informal (micro buseros, taxis pirata, etc.).

En realidad creo que importa poco si es es socialismo, neoliberalismo o el sistema que se les ocurra si todos nada más están pensando en cómo brincarse la ley nada va a funcionar. Así que por lo pronto yo sería menos ambicioso en cuanto a construir “utopías” y me enfocaría en crear los mecanismos para hacer que todo sea más armonioso, quizás fomentar el uso de pagos electrónicos incluso para productos que se compran en la calle, motivar a las personas y a las empresas registrarse y pagar sus impuestos, etc.

Seguramente el socialismo puede fracasar también en México también, después de haber fallado en tantos otros lugares durante tanto tiempo.

El problema de nuestros países no es cambiar el sistema o decir que el capitalismo no sirve, sino reforzar las instituciones que es lo que hacen desarrollados a los países. Sin corrupción cualquier sistema funciona, el tema es que siempre hay alguien que mete la mano en la lata, más en Latinoamérica.

La popularidad de AMLO ha dejado de ser el tema prioritario para los mexicanos importaba mucho si subía o bajaba su estatus de marketing y se ha dejado de encuestar sobre lo anterior; ahora pasamos de las loqueras a las locuras y en este tenor se mantiene el país.

Además como evaluar al PEJECITO después de traer a EVO MORALES a México; fue una buena o mala decisión, que atañe al país su asilo, lo cierto es que nuestro Presidente está más ocupado en temas internacionales que de lo que debe ocuparse en este espacio geográfico.

