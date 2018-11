SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PODRIA REVISAR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SITUACION DE REYNOSA

-PMC BUSCA CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES: RODRIGUEZ

UNA MAS DEL ITEA Ribereña donde el trabajo del coordinador regional LUCIO CHAVEZ SALAS ha venido siendo muy propositivo para que avance esta institución se logren los objetivos en educación elemental y media en favor de los adultos y pues precisamente se entregaron mas certificados a los graduados de primaria y secundaria cumpliendo con las indicaciones del gobernador GARCIA CABEZA DE VACA.

En la capital de Tamaulipas le comento que en el congreso del estado agredió un sujeto al parecer empleado de seguridad a un compañero reportero de conocido portal informativo, CESAR CRUZ LOPEZ es quien recibió agresiones en el congreso del estado que preside GLAFIRO SALINAS MENDIOLA.

QUE LASTIMA que empleados no respeten a los representantes de los medios de comunicación, solo eso faltaba.

JOSE MARIA ALMAGUER director de panteones en el municipio de Reynosa ha venido desarrollando una importante labor en el ayuntamiento y teniendo una oportunidad de servir como pocos lo están demostrando en esta nueva administración, pues muchos elementos son los mismos y ya conocidos por sus antecedentes.

AHÍ VEMOS POR EJEMPLO EN INSPECCION Y VIGILANCIA a un sujeto NESTOR BAHENA que salió de COMAPA Reynosa donde laboraba en la gerencia técnica para asumir la dirección de en el ayuntamiento y que parece no está dando el ancho a la superioridad.

Y DE QUIEN CREE QUE ES HERMANO este tal NESTOR?, pues del sujeto inhabilitado por la secretaria de la función pública CESAR BAHENA quien manejaba el vehículo de la actual presidente municipal MAKI ORTIZ DOMINGUEZ en plena campaña electoral pero que hoy no puede ni debe ocupar ningún cargo dentro de la administración pública hasta el 2021 y mientras de alguna manera ha de vivir porque no sale de palacio municipal.

PARA ESTO la esposa de NESTOR BAHENA es la secretaria de gerencia general en COMAPA REYNOSA sabía usted?.

NO SI EL NEGOCIO ES REDONDO, sin tener el perfil suficiente para ocupar los sendos cargos de los que hoy hablamos esta familia se aprovecha del espacio político ganado por la doctora MAKI ORTIZ.

¿PARA TERMINAR que cree? Pues CESAR BAHENA es el esposo del actual segundo síndico municipal ZITA GUADARRAMA quien es empleada de la doctora MAKI desde hace ya tiempo atrás así que nuevamente todo queda en familia.

LOS PETROLEROS con la visita a Reynosa este sábado de LULA MARIA DE LOURDES DIAZ CRUZ candidata a secretaria general del sindicato petrolero asi como JESUS MUÑOZ al frente, se unieron como planillas contendientes en contra de la ganadora que encabezaba el grupo de MOISES BALDERAS diputado local priista y harán una marcha pacífica este sábado tanto trabajadores jubilados, pensionados, activos, transitorios que se ven afectados con los resultados de la planilla de este cacique petrolero sindical.

CAMINATA que partirá de la plaza de la colonia petrolera hasta el edificio del sindicato petrolero sección 36 para reclamar un proceso electoral sindical limpio y transparente.

JAIME ALBERTO ARREDONDO lo recordamos como ex director de la UAT RODHE y ex director de desarrollo social asi como ex funcionario estatal en el fondo Tamaulipas fue quien pudo ser un excelente dirigente del PRI municipal, pero según versiones hoy voltea hacia otros horizontes políticos en caso de animarse en el año venidero de buscar un posicionamiento político.

EDGAR GARZA HERNANDEZ ex regidor por el pan fue invitado por el coordinador del Partido movimiento ciudadano de Reynosa como aspirante a contender en el VI distrito electoral en el 2019 a lo que el actual regidor suplente dijo que valora la invitación hecha por SILVESTRE RODRIGUEZ.

MIENTRAS QUE EN RIO BRAVO no dudamos que en el partido MORENA empiecen a salir nuevos nombres de aspirantes a la diputación local por el VIII distrito electoral como ha surgido ya un nombre en días pasados y donde la dirigencia estatal a cargo de ENRIQUE TORRES MENDOZA se apresta a convocar a la sociedad civil para sumarse a este trabajo político que se avecina y encontrando a los elementos que den la lucha electoral en las urnas.

ENVIO NUESTRA felicitación este 16 de noviembre a JUAN ANTONIO MONTOYA ROBLES; GERARDO SANCHEZ GARZA; Diputada federal suplente ERIKA LARA y actual funcionaria municipal de Matamoros; DAVID ARRDONDO SALINAS, JONATHAN GONZALEZ… y nos veremos.