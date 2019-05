            < Polevnsky desafía a sabandijas, va por dirigencia

PRESENCIA

1.- La visita de Yeidckol Polevnsky a Tamaulipas no fue una jornada ni fácil, ni amable, ella sabía que tendría que enfrentar algunas manifestaciones de reclamo por un movimiento incentivado por quienes han hecho de estas tierras norteñas una arena de disputa que impactará negativamente contra Morena el 2 de junio. Aprovechó para respaldar a los que hacen equipo con su partido y a otros los ignoró muy al estilo de Carlos Salinas, “ni los veo ni los oigo”, no les prodigó ninguna mención o sea no los confirmó en su desempeño, siendo los 2 principales funcionarios del instituto político en la entidad fueron testigos de piedra.

Por otra parte más que incentivar a los candidatos y al voto a favor de su partido, la Presidenta en funciones de Morena vino a lanzar el guante a su principal detractor, Alejandro Rojas Díaz Durán a quien le dejó tres mensajes, el primero de ellos es que se subirá al ring de la competencia por la dirigencia nacional del partido; que no tiene interés en ir a ningún puesto en la función pública. Si lo dijo es porque trae el visto bueno de ya sabe Usted Quién y es obvio que desde adentro se facilitará su ratificación.

La política es de signos, se dice más con los actos que con las palabras y en otras ocasiones el mensaje verbal conlleva un trasfondo que no se logra encontrar en la lectura literal. En esas condiciones Yeidckol Polevnsky dejó mucho por interpretar y al mismo tiempo los jefes de plaza (de Madero y Matamoros) dejaron asentado con la movilización de gentes para asistir a escuchar a la dirigente de qué tamaño es su compromiso y como estarán actuando (como operadores) el día de la elección.

Porque no hay asistencia espontánea en estos casos, los interesados son los candidatos y los responsables como líderes de su comunidad los alcaldes, de tal manera que por eso Victoria tuvo el evento más deslucido como veremos más adelante.

Polevnsky fue pródiga en elogios para Américo Villarreal en esta capital, no, no lo tome Usted como destape anticipado a la gubernatura, de aquí al 2022 pueden ocurrir muchas cosas, lo que sucede es que el senador fue el encargado de conformar la lista de candidaturas de mayoría en los 22 distritos y avalarlo significa respaldar su trabajo de partido realizado en esa ocasión, mismo que ha generado cuestionamientos por parte del senador suplente de Ricardo Monreal.

Por eso durante la reunión con morenistas en esta capital, la Presienta de Morena dijo, Américo es una persona que no se dedica a grillas, que es muy responsable en sus encargos, tienen Ustedes en él un excelente senador.

También tuvo palabras de reconocimiento para el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Marco Cruz Martínez, como comprenderá se trata precisamente de su representante y era necesario avalarlo como autoridad ante el ambiente enrarecido por los constantes videos del suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán.

No hubo menciones para quienes legalmente son dirigentes en Tamaulipas, José Antonio Leal Doria y Enrique Torres Mendoza, dos elementos envueltos en los conflictos que han puesto en un mal escenario a Morena en los últimos tiempos, ambos estuvieron presentes en Victoria, pero fueron Américo y Marco Cruz quienes la acompañaron en el presídium en la zona sur y fronteriza y no el dirigente estatal.

Prosiguiendo con la reunión celebrada en el Salón Éufrates de un hotel de la avenida José Sulaimán de Cd. Victoria, no tuvieron acceso los inconformes con la asignación de candidaturas plurinominales y abordaron a Polevnsky a su arribo al punto

Ya instalada en el interior escuchó los mensajes de los candidatos, 3 mujeres y un hombre. El que llevó la porra más numerosa fue Javier Villarreal Terán candidato por el XVII Distrito; Irma Sáenz Lara y Nora Hilda de los Reyes abanderadas para los distritos XV y XIV de Victoria respectivamente y Mara Adela Asmeth Dávila Jiménez por el XIII con cabecera en San Fernando.

Ricardo Quintanilla Leal candidato por el XVI Distrito con cabecera en Xicoténcatl, anda tan desanimado que de plano no asistió y envío representante.

Las 3 asambleas morenistas tuvieron programas similares con la presencia de los candidatos regionales

En asistencia a los eventos, Victoria fue la plaza más pobre con 350 personas, la más generosa la de Matamoros donde se calculan 1,800 dado que se pudo contar alrededor de 40 autobuses que conservadoramente acarrearon a 40 gentes por unidad, estamos hablando de un aproximado de mil 600 elementos, más los que se movieron en unidades particulares. Son gastos que tendrán que reportar porque están a la vista.

En Madero participaron alrededor de 800 morenistas aunque estos se retiraron antes de que concluyera el programa.

El evento cuyo punto focal era animar y respaldar a los candidatos de los distritos en la zona de influencia de Victoria, Madero y Matamoros fue oportunidad para que Polevnsky respondiera de manera indirecta a los señalamientos de Alejandro Rojas Díaz Durán y su pandilla de sabandijas los mutó a perros pantorrilleros, dejando claro que ella lanzó el sacó y hubo quienes lo sintieron a la medida y se lo pusieron (se refería a las sabandijas), ahora habrá que ver quien se adjudica el de mordelón de chamorros.

Abordó el tema de las sabandijas a pregunta de la militancia en la reunión de esta capital, y fue oportunidad para responder de manera indirecta a su detractor oficial, Alejandro Rojas Díaz Durán. A quien por cierto lo calificó de “chiquito” por su bajo número de seguidores comparado con los de ella, por eso prefiere no contestarle en el twitter. Pero mejor cambiemos de tema.

EL LEGADO DE GARZA EN DEFENSORÍA PÚBLICA- Usted ya debe estar enterado(a) que la Lic. María del Rosario Garza Hinojosa es la nueva Directora General del Registro Civil de Tamaulipas, por tanto coordinadora de la red de dependencias del ramo esparcidas a lo largo y ancho del estado. Los resultados obtenidos en su anterior encargo son garantía de que asumirá con la misma responsabilidad y entusiasmo la nueva encomienda.

Ella venía desempeñándose desde el inicio de la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca como Directora del Instituto de Defensoría Pública del Estado, cabe mencionar que durante los dos años y 6 meses al frente de esa importante dependencia, puso en marcha varias iniciativas que transformaron el servicio al que le imprimió un sentido más humano, con mayor visión social y propició el crecimiento en número de atenciones que reclamó más personal y gestionó un mayor número de defensores de oficio.

Uno de los renglones que antes prácticamente no se atendía era el de los adultos mayores, quienes ante su vulnerabilidad requieren del apoyo institucional para defender sus derechos. Muchos de ellos abandonados por sus hijos no reciben asistencia médica y alimentaria, y es a través de la defensoría que logran el cumplimiento de lo que es obligación de sus descendientes directos.

Incluso hay casos en que existe de por medio una propiedad heredada, en cuyo caso puede procederse a la revocación de donación por ingratitud al no cumplir con proporcionar alimentos y atención médica al adulto mayor, algo que siempre ha existido en la ley pero que no es muy conocido y que ahora con la pérdida de valores toma importancia.

La circunstancia es que Garza Hinojosa hizo una mejor planeación de la atención de los usuarios, examinó la problemática desde el punto de vista social, por ejemplo antes de la administración estatal actual sólo se atendía a solicitantes con ingresos menores a los 5,500 pesos, cantidad que la inflación ha desgastado y gestionó modificarla hasta los 9 mil pesos de ingresos.

Desde luego con estos dos puntos, la atención a adultos mayores y la modificación del tope de ingresos para poder ser atendido de forma gratuita por un defensor público se incrementó el número de servicios y requirió más abogados. De 6 que tenían se incrementó a 10 en Victoria, una plaza con mayor demanda debido al nivel socioeconómico de la ciudad, eso no ocurre en la zona sur y en la frontera también es menor que en Victoria y mayor que Tampico-Madero-Altamira.

Con estos antecedentes, podemos esperar los mejores resultados en la gestión de María del Rosario Garza Hinojosa que se estrena ahora en la coordinación de la red de oficialías del Registro Civil de Tamaulipas.