            < Políticos del PRI y PAN en el cadalso de la 4ª T

1.- El Partido Acción Nacional tiene su mayor reto en las elecciones de 2021 en Reynosa, las dos principales piedras que lo obstaculizan, son por una parte la mala gestión de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez y por otra parte el activismo morenista de José Ramón (JR) Gómez Leal.

Maki, pese a ser figura antagónica al “cabecismo” gobierna bajo las siglas azules y sus positivos y negativos tendrá influencia en las urnas. La jefa edilicia construyó una imagen positiva mediática, pero en el terreno de los hechos hay un alto nivel de reprobación de los ciudadanos proveniente de la insatisfacción de los servicios.

La señora posa para la foto en incontables escenarios donde se le ve en actos institucionales y protagonizando acciones de gobierno, pero en la realidad son muchos los que tocan las puertas de la Presidencia Municipal sin recibir atención, ni siquiera ser escuchados.

Otro obstáculo para el PAN lo representa el Super-Delegado José Ramón Gómez Leal, virtual abanderado de Morena el año próximo. No hay que olvidar que fue candidato a la Presidencia Municipal en 2018 por el partido guinda obteniendo poco más de 100 mil votos, sólo que Maki reunió más de 150 mil sufragios.

JR ha sido constante en su activismo desde hace varios años y no ha dejado de hacer labor, y logró un avance sustancial antes de 2018 con sus propios recursos; a partir del nuevo sexenio federal, su papel de principal promotor de la política social del Gobierno de la 4ª T en Tamaulipas, se le ofreció un horizonte promocional más amplio.

A lo anterior agregue usted, que el PAN buscará la presidencia municipal llevando como candidato a Gerardo Flores Peña, quien ya probó por dos ocasiones el amargo sabor de la derrota, pero le apuesta a que “la tercera es la vencida”. El hombre es agradable, tiene trato “en campaña”, porque en el Congreso del Estado fue un tanto limitado, debió aprovechar ese magnífico escenario que le ofreció la presidencia de la Junta de Coordinación Política para proyectarse, incluso estatalmente.

RESULTADOS DE LA ENCUESTADORA VOZ PÚBLICA.- Por otra parte, Voz Pública, empresa dedicada a estudios de mercado y de opinión, con sede en Monterrey, Nuevo León, publicó los resultados de una encuesta sobre preferencias electorales para 2021 en varios municipios de Tamaulipas, entre ellos el de Reynosa.

La medición fue realizada cara cara, con un 99 % de confiabilidad y un margen de error del 5 % y en el primer cuadro comparativo, al que denomina “careo1” JR-Morena logra la puntuación más alta de 32.2 % y Gerardo Flores Peña-PAN obtuvo una aprobación de 26.7, como Usted puede apreciar la diferencia son 5.5 puntos y en tercer lugar quedó Aída Zulema Flores Peña-PRI con 7.4 %, un 9.9 % por otras opciones y 23.8 % no se han definido. Es un horizonte salvable para el PAN.

En el segundo careo JR-Morena sube 2.1 al calificar con 34.3, en 2º lugar queda el hijo de la alcaldesa Maki, Carlos Peña Ortiz-PAN con 29.5 % y Aída Zulema sube ligeramente 2.1 al alcanzar 9.5 % de aceptación.

Ahora, si comparamos al hijo de la alcaldesa, con el diputado Peña Flores, el primero supera por 2.8 % al segundo.

La conclusión de la encuesta es que pone en primer lugar de preferencias a JR, en 2º lugar al hijo de la alcaldesa y en 3º a Peña Flores,

Todo es salvable en este momento, pero no puede pasarse por alto que en esa relación comparativa, el coordinador del rebaño panista en el Congreso queda a 5.5 puntos porcentuales por debajo de JR Gómez Leal.

Estamos a seis meses de los comicios y sea cual sea la opción azul a la presidencia municipal reynosense, tendrá que hacer mucho trabajo de convencimiento en una ciudad muy numerosa, cuyo acelerado crecimiento demanda muchos satisfactores en servicios públicos, en educación, salud, vivienda, política de asentamientos humanos.

En estos tiempos no basta el saludo y la presencia, se requiere de compromisos, ofertas realizables a corto y mediano plazo, porque el 6 de junio del 2021 es la antesala de la elección para gobernador, estamos hablando de la joya de la corona por el alto número de votos que representa. Maki Ortiz logró poco más de la 5ª parte del número de sufragios que instaló en la gubernatura a Francisco García Cabeza de Vaca, quien obtuvo más de 721 mil.

En conclusión, para el PAN es de suma importancia cerrarle el paso a la oposición en este municipio por su importancia numérica en los comicios de 2022.

2.- Este martes trascendió en círculos del Palacio de Gobierno un ambiente de optimismo, esto debido a que se percibe confianza en torno a lograr, que den marcha atrás a la desaparición de los 109 fideicomisos federales, o por lo menos la mayor parte de ellos.

Usted sabe, que 10 gobernadores organizados en la Alianza Federalista, promovieron una controversia constitucional, que expone los perjuicios que provocarán en el bienestar social de un alto número de tamaulipecos, al cortar el suministro de apoyos y desaparecer programas de los que dependen la salud, educación, producción del campo, entre otros.

Hay confianza en obtener un fallo favorables como el que se logró en el tema de las energías, cuando el Gobierno de Tamaulipas logró revertir acuerdos que atentaban contra la inversión privada en ese ramo, con los consiguientes efectos negativos al ambiente y a la economía.

Y es que, el que no habla, Dios no lo oye. Estamos acostumbrados al sistema presidencialista de sumisión que operó en el país durante casi un siglo, claro que había diálogos y de alguna forma se matizaban los acuerdos. Hoy no queda más remedio que buscar los artificios legales, para obtener respuestas que respondan a la realidad, a la justicia y sobre todo que no atenten contra el bienestar social.

3.- Las últimas averiguaciones de la Fiscalía General de la República, mantienen con un pie en el cuello a distinguidos priistas precisamente cuando está en plena ebullición el ambiente electoral, lo mismo podemos decir de un par de panista involucrados en el incendio de la Guardería ABC, ¿Será casualidad?

La sorprendente detención del tampiqueño Sergio Salazar Salazar y de Carla Rochín Nieto (Guanajuato), quienes ya fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, su desaparición del escenario político cierra un círculo de influencia electoral y enciende un foco de alerta porque hay otros personajes que están en la línea de fuego y pueden ser llamados a cuentas. Esta es la punta de la hebra.

En cuanto al PRI la dirigencia nacional lanzó un comunicado para rechazar haber recibido recursos ilícitos en sus campañas políticas de 2012, 2015 y 2018, así lo denunció Rosario Robles, otra que está en el cadalso y tuvo que convertirse en testigo colaborador para salvar el pellejo.

En este caso Luis Videgaray señalado como ejecutor al dar orden de los suministros oficiales a campañas y desde luego Enrique Peña Nieto, beneficiario en su elección de 2012 y lo que se ordenó en 2015 y 2018 durante su sexenio en beneficio de las elecciones intermedias federales y la presidencial en beneficio de J. Antonio Meade.

Sin duda quieren cavar más honda la tumba del PRI, para asegurar que no resucite en 2021.

Interesante será ver el desenlace.