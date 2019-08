T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“POLÍTICOS DERROTADOS, PRIVILEGIADOS CON CHAMBAS”

LO QUE me parece una incongruencia, porque en esencia, no tiene sentido político es que, “en el Gobierno Federal, del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se haya obrado por privilegiar con espacios públicos “o chambas”, a candidatos derrotados, postulados por MORENA, pues la mayoría de estos políticos que, fracasaron en su intento por agenciarse alcaldías, diputaciones federales y recientemente diputaciones locales, “son personajes de mala reputación política”.

ENTRE ESTOS, podemos mencionar a José Ramón Gómez Leal (a) el JR, quien quiso ser alcalde de Reynosa y fue vapuleado, pero además, tenemos en el escenario a un Heriberto “el Tico” Cantú de Nuevo Laredo que pretendió ser Diputado Federal y le asestaron tremendo revés, lo mismo sucedió con el ex priista y ex perredista Héctor Martín Garza González conocido bajo el mote “del guasón”, quien contendió para Gobernador aquí en Tamaulipas y como fue del dominio público, “fue objeto de humillante descalabro”.

LO MISMO sucedió en Mante con Javier Villarreal Terán, un reconocido priista que, fue Secretario de Turismo en el Gobierno del encarcelado ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, mismo que buscó ser alcalde por Morena en ciudad Mante y, naturalmente, “le fue como en feria”. Lo mismo sucedió en Tampico con José Luis Ornelas, que fue regidor con Magdalena Peraza e intentó ser Diputado por Morena y “le dieron tremenda tunda”. Pero eso no para ahí, porque hay mas ex tricolores y militantes de otros Partidos que, quisieron ser candidatos de Morena, para según ellos, verse favorecidos y “fueron arteramente derrotados”, haciendo un denigrante papel.

PODREMOS también mencionar a otros “traidores tricolores” como el riobravense ex alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldua, incluso “panistas mal agradecidos” y hasta “perredistas multi-quemados” como Jorge Osvaldo Valdés Vargas que, pensaron en “volver a probar las mieles del erario público” y vaya que a estos, “el tiro les salió por la culata”, porque, en Morena, “ni en cuenta los tomaron”, cuya posición fue mucho más penosa para “estos políticos de baja calidad moral”.

LO ANTERIOR, fue un tema altamente penoso, porque a unos de plano “los dejaron tendidos a ras de lona”, pero otros como Juan Diego, ya “tiene chamba” gracias al apoyo, del Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, quien para colmo de males, según lo aduce el mismo Guajardo que, “Monreal ya le ofreció hacerlo candidato a alcalde” para la siguiente ronda electoral”, cuya cuestión “será o no cierta”, pero gentes cercanas a Guajardo, “ya lo andan vaticinando y hasta presumiendo en Río Bravo”, donde por cierto, Juan Diego, dejó “al pueblo hecho garras”. Y por ello, el alcalde Carlos Ulivarri López, “ha tenido que emprender una tarea titánica”, para ir componiendo “todo el desastre que Guajardo le heredó”

A MI JUICIO, lo que se confirma en este escenario político, para el futuro electoral inmediato, es que MORENA, la verdad, “no tiene prospectos de buen peso”, y eso, por supuesto que lo habremos de ver. Porque quieran o no reconocerlo o admitirlo, los Morenos se verán obligados, nuevamente a aceptar “a políticos traidores del PRI, PAN, PRD y de otros partidos”, detalle por el cual “Morena, aunque lo nieguen sigue desmoronándose”, pues los hechos sobre este esencial particular “saltan a la vista de todo mundo”.

POR EJEMPLO, del ex panista reynosense José Ramón Gómez Leal “el JR”, se comenta que, su mala reputación como político, es porque “hay un ficha policiaca” en la ciudad de McAllen, Texas, por haber sido encarcelado, exhibiéndosele públicamente, porque su arresto en horas de la madrugada, fue por andar presuntamente “ebrio o intoxicado” manejando al parecer su auto, en compañía de “un amiguito de confianza”. Cuyo penoso tema fue del dominio público.

Y SI ANALIZAMOS meticulosamente la historia política de cada uno de los ex priistas, ex panistas, ex perredistas y demás políticos traidores, oportunistas y convenencieros que, “buscan cobijo en MORENA”, con esto, se confirmaría que, “Morena, volvería a participar con “candidatos ultra-mega-quemados”, cuya cuestión “iría, una vez más en contra de los ideales del propio partido”, creado por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tema por el que, esta aguda situación política de los Morenos, sin lugar a dudas, conducirá a “MORENA hacia el precipicio político”. Y sino “pal baile vamos”.

Y SI “LA ESPERANZA de México era MORENA”, como sin empacho alguno, lo manejaba el hoy mandatario mexicano Andrés Manuel en su campaña”, eso ya está siendo una historia sin rumbo u obsoleta, porque simplemente, muchísimas familias de bajos recursos económicos, no están siendo debidamente atendidas, porque infinidad de gentes pobres, se han venido quejando amargamente que, este nuevo Gobierno federal, “las está dejando a la deriva” o al olvido y si esto es así, como la misma, gente, ya lo vaticinan en muchas partes de la geografía nacional, esto naturalmente, viene a corroborar que, “Morena, no tendrá el exitoso futuro político que ellos esperaban”. Pues los hechos no mienten.

FINALMENTE, le diré que, mientras “Morena, no tenga políticos con buenos perfiles”, no avanzará, de eso no tengo la menor duda, porque si vemos su escenario político, desde un punto de vista neutral o equilibrado, todas las buenas intenciones que dijo AMLO, “tendría para el futuro del país”, esos buenos deseos. “no le están resultando”, porque simple y llanamente, en el organismo político del Presidente, “pululan los gandayas de otros partidos”, pero además no cuentan con las herramientas políticas necesarias para fortalecerse, como lo es una estructura política bien cimentada”, además de carecer de los reales ideales de servicio y ejemplo de ello, son las protestas y marchas de inconformidad e indignación de campesinos y agricultores que, “siguen sin recibir los beneficios prometidos”, por el mal llamadlo Gobierno de la Cuarta Transformación.

