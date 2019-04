            < Políticos “fifí”, historia de una demanda

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En torno a la demanda interpuesta por la señora Yahleel Abdalá Carmona (Presidenta del PRI en Tamaulipas) contra el periodista Fernando Acuña Piñeiro de fecha 3 de abril, en la que reclama una indemnización a título de reparación moral, por comentarios publicados 29 días atrás, nos da oportunidad para reflexionar sobre los límites que tienen todas las libertades y ejercicios de los derechos, que no podemos perder de vista que nadie puede exponer a terceros al desprecio público o a la reprobación social sin librar una sanción, que va desde la disculpa pública hasta infracciones económicas o privación de la libertad.

En el caso que nos ocupa hay derechos por ambas partes, el de Yahleel a defender su integridad e imagen personal y el del periodista Acuña a expresar en el ejercicio de su profesión sus ideas.

Antes déjeme comentarle que el principal impedimento de las mujeres para hacer carrera política es la falta de dominio sobre sus emociones. Las féminas que hacen política terminan perdiendo terreno porque se enojan (hay excepciones), y entonces tienen dos actitudes o lloran o demandan, con cualquiera de las dos manifestaciones pierden compostura y fortaleza como figura pública”.

Como botón de muestra hay un episodio del pasado que vale la pena recordar, tal es el caso del capítulo que protagonizó la actual regidora y presidenta del PRI municipal de Nuevo Laredo Antonia Mónica García Velázquez. Resulta que siendo alcaldesa de ese municipio fronterizo en el sexenio de Manuel Cavazos Lerma, procedió legalmente contra el periódico El Mañana y la señora Ninfa de Anda propietaria del medio de comunicación fue a dar a la cárcel, pero no por mucho tiempo porque pagó la fianza.

Si la señora Ninfa no hubiera sacado la chequera tan rápido, y por lo menos hubiera pasado ahí una noche, la nota periodística le hubiera dado la vuelta al país.

Hoy vivimos en un mundo de libertades, en el que hasta los presidentes de México “aguantan” los memes, las críticas en el Facebook, los twitazos, etc. Basta recordar los que protagonizó Peña Nieto y hoy también los sufre López Obrador y más atrás Vicente Fox batió records en caricaturas

No hay político que no salga raspado, lo mismo reciben halagos o reconocimientos que señalamientos, algunos muy severos y no sólo de la prensa, también entre ellos mismos, pero utilizando la difusión de los medios de comunicación. Seguramente el Presidente López Obrador calificaría de políticos “fifi” a aquellos que fueran “delicaditos”. La realidad es que la política es para gente ruda, el que no quiera ver fantasmas más vale que no salga de noche.

2.- En el día a día el gobierno panista que preside Francisco García Cabeza de Vaca viene proporcionando satisfactores a las demandas sociales, acciones que se ven revaloradas ante la opinión pública dado que pese a los recortes al presupuesto estatal que rondan los dos mil millones de pesos, el Ejecutivo está enfrentando las más urgentes demandas.

Además García Cabeza de Vaca ha redoblado el paso porque el tiempo se agota al estar por entrar en vigor la veda electoral. En ese propósito de no frenar el desarrollo de Tamaulipas por el tema de los comicios, su esposa la Señora Mariana Gómez de G. Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas, en agenda por separado no escatima esfuerzos para cumplir con las metas que se ha trazado.

En esa agenda está la construcción del Centro de Autismo Tamaulipas (CATAM), que será el primer centro público escolarizado dedicado al autismo, es una obra de alto contenido social y ejemplo nacional, única en su género en el país. El Gobierno del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca invertirá 60 millones de pesos para levantar el edificio de dos plantas en una superficie de 4,719 metros cuadrados, infraestructura que permitirá la atención profesional para niños, adolescentes y público en general de uno y otro sexo.

La señora Mariana Gómez de G. Cabeza de Vaca propone al Jefe del Ejecutivo proyectos que demanda la población y el mandatario responde afirmativamente con acciones de su gobierno. En esas circunstancias es que el CATAM contará con aulas didácticas, áreas: médica, administrativa, de voluntariado, maestros, área lúdica y un amplio jardín terapéutico para el desarrollo de terapias de estimulación y de esparcimiento.

El Centro de Autismo Tamaulipas fue una demanda que el matrimonio García Cabeza de Vaca recogió durante la campaña electoral de 2016 y ésta como muchas otras obras serán una realidad antes de concluir su mandato.

Otra obra que está por iniciar en las próximas semanas son las del nuevo penal con una inversión de mil 700 MDP, instalaciones que tendrá espacios para internar a reos de otras municipios de la entidad. Esta edificación deberá concluirse en 2022.

El penal es una obra urgente, no sólo por el beneficio que perciban las personas ahí recluidas, sino porque estará en condiciones de se trata su rehabilitación y eso impacta en la sociedad. Además de que Usted recordará las balaceras y batallas campales que se escenificaron en el actual centro de readaptación de Tamatán, con el consiguiente riesgo para los vecinos. Fue necesaria la excarcelación de varios internos para hacer más controlable la institución actual.

En fin, el gobernador y su equipo marchan a paso “redoblado” para alcanzar sus metas.

3.- Retomando el tópico de la demanda de Yahleel, la realidad es que fue una gran error de la Presidenta del PRI formular esta demanda, porque el escrito periodístico había pasado desapercibido, ahora un gran número de personas ha buscado leer la columna Cuadrante Político titulada, “Ni las moscas se le pararon al PRI en su cumpleaños”.

Es cierto que el compañero se extralimitó en sus señalamientos con descripciones que estuvieron fuera de lugar, pero no somos nosotros quien calificará las dimensiones de la falta. El litigio que no sabemos si será rápido o lento, si favorecerá del todo a la señora Abdalá Carmona o de que dimensiones pueda ser la sanción del inculpado.

A nuestro ver, la mejor solución sería la de un intermediario que pacificara las cosas y que ambos (Yahleel y Fernando) pusieran de su parte para fumar la pipa de la paz. Una satisfacción amplia y precisa de la ágil pluma de Fernando Acuña puede ser satisfactoria para ella, y asunto concluido.

Quienes nos dedicamos al género de opinión nos deja un mensaje sobre la importancia de la forma; el fondo puede ser severo, riguroso, pero siempre cuidando el lenguaje y la manera de decir las cosas.

La cuestión es que, sea cual sea el veredicto de la autoridad, a estas alturas la señora Yahleel ya tiene la reprobación de la mayor parte de la clase política tricolor, desde expresidentes del CDE de ese partido hasta gente de su propio equipo.

Otros datos para cuestiones de interpretación: La demanda la realiza a título personal Yahleel Abdalá porque de ser el PRI tendría que ser un trámite del Comité Ejecutivo Nacional porque el Comité Ejecutivo Estatal no tiene personalidad jurídica para hacerlo. Sin embargo encabeza la lista de apoderados legales un funcionario priista, Alejandro Torres Mansur, quien es el titular del área jurídica del PRI y el domicilio que se proporciona para recibir notificaciones es el institucional, Boulevard Práxedis Balboa No. 1937 con C.P. 87000.

Los nombres siempre dicen mucho, los otros abogados acreditados para la ocasión, son Eduardo Félix Ramos, Sergio Adrián Lara Lara, Jorge Luis Pedraza Ahumada y Joel Armando Ruiz Ruiz, 5 litigantes que no sabemos si actuarán por amistad o porque son integrantes de un despacho y siguen la fórmula de D´Artagnan, uno para todos y todos para uno; además del notario que acredita las facultades de los litigantes es el Lic. Diego Armando Villanueva Morales con fíat 222.