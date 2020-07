POLITOLOGOS QUIEREN EVITAR QUE AMLO ACABE CON LA DEMOCRACIA

[email protected]

POLITÓLOGOS QUIEREN EVITAR QUE AMLO ACABE CON LA DEMOCRACIA

Rubén Dueñas

Destacados politólogos del país firmaron una carta en la que convocan a conformar una alianza ciudadana para evitar que AMLO acabe con la democracia en México y continúe esa política por las elecciones del 2021.

Entre los firmantes del histórico documento están los politólogos Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Agustín Basave, Macario Schettino, el activista Javier Sicilia y los escritores Enrique Serna y Angeles Mastretta, el científico Antonio Lazcano, la académica Soledad Loaeza, la ex priísta Beatríz Páges, el ex perredista Ricardo Pascoe, la historiadora Isabel Turrent, el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg, el poeta Gabriel Zaid y la crítica de cine, Fernanda Solórzano.

El desplegado “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia” en el periódico Reforma, señalan que en 20 meses el presidente Andrés Manuel López Obrador ha provocado la “asfixia” del pluralismo porque somete al poder legislativo, al tener Morena mayoría en el Congreso, y su gabinete.

Quienes firman la carta acusan a López Obrador de destruir y deteriorar la Administración Pública; de tomar decisiones unipersonales; desacreditar a institutos autónomos; despreciar a la ciencia, a las mujeres y a la cultura.

En el desplegado señalan que “invocando una supuesta cuarta transformación menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política”.

También mencionan que el manejo de la crisis de la pandemia del COVID-19 ha sido “una política de austeridad suicida”, ya que se ha negado a realizar un acuerdo para reactivar la economía y el empleo, además que ha sido aprovechada para “el control del poder”.

En el desplegado llaman a la unión de la ciudadanía, para que junto con los partidos de oposición se construya un bloque para buscar la pluralidad en las elecciones del 2021, cuando se elegirán 15 gobernadores, se renovará la Cámara de Diputados, además de alcaldes y congresos locales.

Como periodistas y analistas políticos el llamado de los politólogos nos parece serio, vamos a ver si lo hacen respetar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el lunes que a pesar de las diferencias que existen con los gobernadores de Guanajuato, Jalisco y Colima, dijo confiar en se presenten en las reuniones que encabezará en esos estados a partir de ayer miércoles, debido a que se tiene la obligación de trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de la población.

En la reunión que tuvo ayer miércoles López Obrador dejó ver a la legua su contento porque al evento asistió el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, y aprovecho el momento que ya se dejen “de estarse echando la culpa unos con otros”; conminó a Rodríguez Vallejo a trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad a la población de Guanajuato.

Estaban contentos porque aseguran que la fiesta se llevó a cabo en paz, lo que no saben es que por debajo de la mesa las patadas estaban de respeto. Fue un encuentro entre AMLO y el gobernador de Guanajuato, pero propiamente dicho no fumaron la pipa de la paz. Vamos a ver cómo le va en Jalisco y Colima. Por lo pronto ya dijo que en helicóptero no va a ninguna parte, aunque usted no lo crea, dijo que “se marea”. Ya son varios los helicópteros que se han desplomado en la sierra, a la mejor eso también influye en su sabia decisión.

El Gobierno de Sinaloa con la caída de las participaciones federales que suman 900 millones de pesos se vió obligado a contratar en ésta quincena un crédito a corto plazo para cumplir con el subsidio a la Universidad Autónoma de Sinaloa y el pago del personal jubilado y pensionado del sector educativo.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel reveló que en éste mes la reducción de las participaciones creció en 100 millones de pesos más, lo que lo colocó en una difícil situación, al grado de poner en riesgo el pago de la nómina de los burócratas estatales.

Calificó de patético lo que se está viviendo con la caída a nivel federal de las constribuciones por parte de los causantes y consumidores, por lo que los estados y municipios, resienten las reducciones que se están aplicando, a raja tabla.

La bancada del previno de más recortes de recursos a los estados, que deriven de la escasés de recaudación, como efecto de la pandemia del SARS-CoV-2, en la economía.

En su edición de ayer miércoles El Universal informa que los estados han recibido 18 mil 456 millones de pesos menos de recursos federalizados, a raíz de la emergencia sanitaria que se declaró al final del primer trimestre.

El coordinador del grupo panista, el senador Mauricio Kuri González, en conferencia de prensa virtual, dijo que el gobierno federal ha dejado en la indefensión a los estados, y en contraste aumento su deuda, de lo cual no ha informado debidamente al Congreso.

Pero también tenemos buenas noticias que comentar y una de ellas es que la Agencia Internacional Flitch Ratings, consideró a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dentro de las instituciones públicas de educación superior del país, sin impacto significativo ante la contingencia sanitaria por el Coronavirus.

Lo que reafirma a ésta casa de estudios en la calificación (AA (MEX) una de las más altas asignaciones de calidad crediticia que otorga Flitch Ratings a las universidades públicas mexicanas.

En su informe publicado el martes 14 de julio, Flitch Ratings dió a conocer los resultados de las recientes evaluaciones crediticias realizadas a tres universidades públicas que la Agencia califica en México: la UAT, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La agencia estima que los retos de éstas universidades derivados de la contingencia sanitaria, no implicarían cambios sustanciales en la percepción de riesgo crediticio en el corto o y mediano plazo.

Hacen también un reconocimiento a las universidades calificadas por el trabajo de continuar las clases y servicios de manera remota, sin afectar la oferta educativa.

Las universidades calificadas cuentan con una reputación destaca a nivel nacional que les permite contar con una infraestructura (servidores y conectividad) adecuada para continuar impartiendo clases en línea, “por lo que la agencia espera la continuidad en los servicios educativos y escolares sin interrupciones mayores”, indicó Fitch Ratings.

Resalta también los cambios que planean las universidades calificadas, como la aplicación de exámenes de nuevo ingreso e inscripciones, entre otros, que se llevarán a cabo de una manera remota y que mantendrán favorable el flujo de demandad estudiantil.

