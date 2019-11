PONE ORDEN PATIÑO CRUZ EN EL ITIFE

CLARO Y DIRECTO

HABLAR DE PROFESIONALISMO, DE SERIEDAD, DE HUMILDAD Y DE RESPONSABILIDAD, ES MENCIONAR AL FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL ENCARGADO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA EN TAMAULIPAS ITIFE, ME REFIERO AL ARQUITECTO JUAN PATIÑO CRUZ, quien a principios de agosto le fue encomendada esa labor por el GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, difícil por cierto de dirigir este instituto, y no porque no pueda hacerlo, sino que como se dice coloquialmente, se sacó la rifa del tigre, en el aspecto de que el ANTIGUO DIRECTOR, GERMAN PACHECO , QUIEN DESDE OCTUBRE DEL 2016 LLEGO A ESE INSTITUTO LO DEJO HECHO UNA BOLA DE HILO, ES DECIR SIN PUNTA NI FINAL.

JUAN PATIÑO CRUZ, ARQUITECTO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, SE DESEMPEÑÓ CON ÉXITO COMO DIRECTOR DE PLANEACIÓN EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, antes de llegar a la nueva encomienda, desde su llegada al ITIFE puso orden, algo que faltaba, y mucho en ese organismo, ya que el antiguo responsable solo se la paso de relaciones públicas en todo el estado.

A LA FECHA EL DIRECTOR PATIÑO CRUZ, YA TIENE UN PANORAMA Y UN PROGRAMA ESTABLECIDO DE AVANCE en lo que a obras por iniciar y obras por concluir, todo esto de acuerdo a la experiencia que le da su profesión.

ESTAMOS SEGUROS DE QUE, BAJO LA DIRECCIÓN DE PATIÑO CRUZ, ESE INSTITUTO DARA mucho de qué hablar en lo que se refiere al apoyo a las instituciones educativas en el estado.

NOMBRA EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA A LA NUEVA CONTRALORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CARMEN ZEPEDA HUERTA en sustitución de Mario Soria Landero, la funcionaria empezara su responsabilidad a partir de este día 20 de noviembre.

LICENCIADA EN ECONOMÍA POR LA UNAM, MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA y un doctorado en administración también de negocios por la universidad Anáhuac del sur, llega con una vasta experiencia, ya que ha ocupado diferentes puestos en los cuales su travesía ha sido exitosa.

