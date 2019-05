EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Todo por todo

Un analista interno del Partido Acción Nacional hizo ayer una observación muy puntual y objetiva de la realidad política de Tamaulipas, de cara a la elección local del 2 de junio: “la consulta ciudadana nos favorece”, dictaminó.

“A pesar de que no se ha cacareado suficientemente la obra pública de los gobiernos panistas”, añadió, con intención autocrítica.

Y la referencia nos llevó al análisis integral de las obras del Gobierno del Estado, pero también de los municipios gobernados por alcaldes postulados por Acción Nacional, o por coaliciones donde el PAN fue a la cabeza.

Y en efecto, de cara a los comicios que vienen -en los que a pesar de lo que se diga, el PAN marcha indiscutiblemente a la cabeza-, quizá faltó difusión estatal a las faraónicas obras de vialidad construidas por el gobierno del Estado en Reynosa, Tampico o Nuevo Laredo; ¿y qué decir de los centros de convivencia familiar erigidos en sitios estratégicos de los polígonos de pobreza extrema, y complejísima problemática de inseguridad?

Desde nuestro ángulo de visión, es menester estar en contacto físico con la realidad -es decir, recorrer el Estado, como lo hace este espacio cotidianamente-, para externar opiniones válidas, sustentadas en la opinión ciudadana, en lo que dice el hombre de la calle, el ama de casa que diariamente se queja por el disparo de precios en el mercado.

Por ese andar cotidiano por caminos y veredas de la entidad, sabemos de cierto que la valoración que ubica al gobernador de Tamaulipas en el 5º sitio entre los mejores gobernadores del país, es una apreciación cierta y justa, porque las políticas públicas que impulsa el mandatario tamaulipeco a través de su Gabinete gubernamental, y las de su esposa al frente del DIF-Tamaulipas, han llegado con generosa amplitud a todos los rincones de la geografía estatal.

Y eso, naturalmente, genera votos.

Aquí y en China.

Pero esta valoración resultaría injusta, si se excluye el efecto político del trabajo material de los principales alcaldes panistas de Tamaulipas, quienes diariamente llevan el ritmo de actividad que les impone el gobernador desde su oficina Ejecutiva.

Quizá la veda electoral prohíba citar nombres, pero lo que hacen diariamente los alcaldes de Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Altamira, San Fernando, Río Bravo, Mante, etcétera, también generará votos.

Hemos recorrido esos municipios y hemos testificado la intensa comunicación ciudadana de los alcaldes con sus comunidades, a través de obras públicas o bien, como lo hemos visto más cotidianamente en Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, a través de un contacto directo, sin intermediarios oficiosos ni burocratismos de ningún tipo.

Como era antes.

Y eso, genera votos.

Aquí y en China.

TODO POR TODO

También sabemos por agudezas del oficio, que ésta fue la selección interna de candidatos más intensa, meticulosa, cuidadosa y exhaustiva del PAN en el Tamaulipas de las últimas décadas.

Y aunque aquí ya lo hemos dicho, queremos repetirlo:

En la elección del 2 de junio se está jugando el Todo-Por-Todo.

Conocemos al Gobernador de Tamaulipas, y sabemos de cierto que Esta-Es-Su-Elección, porque la retención de la Mayoría Legislativa no solo le permitirá gobernar sin zozobras el resto de su mandato, sino que servirá también para ir acomodando sus fichas Frente-A-Su-Propia-Sucesión.

De ahí que la prioridad del Aquí-Y-Ahora, es ganar el 2 de junio.

No-Hay-Ninguna-Otra-Tarea en el Equipo gubernamental.

Del lado contrario también, por supuesto.

Y-No-Hablamos del PRI, naturalmente.

Sino de Morena.

Específicamente, de la facción de izquierda radical que encabeza el ex gobernador de Zacatecas, RICARDO MONREAL ÁVILA y su mozo de estoques, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.

Ese febril activismo de MONREAL en los asuntos internos del Partido del Presidente LÓPEZ OBRADOR, proyecta su hambre de poder y revela también su deseo de verse, ya, con el pecho cruzado por la banda presidencial.

Y eso lo percibe con su fino olfato político, el propio ANDRÉS MANUEL.

Pero lo dejan meterse a fondo y agitar la esfera política de los tamaulipecos, a través de las cada vez más rijosas declaraciones de su empleado doméstico ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien utiliza las redes para meter violencia verbal al proceso electoral de los tamaulipecos, como si no fuera suficiente para nosotros oír cotidianamente los disparos de pistolas, ametralladoras, bazucas y hasta granadas de fragmentación.

Si ANDRÉS MANUEL quiere para los mexicanos el [peace and love] que diariamente les envía a sus adversarios los ‘conservadores’ -besos y abrazos verbales de por medio-, entonces debe ordenarle a su Secretaria de Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO, que venga a cerrarle el pico al ‘portavoz’ de MONREAL en Tamaulipas, porque acá ya nos tiene hartos.

AMLO debe instruir para que los militantes de su partido busquen el voto en territorio, No-Agitando-La-Conciencia-Social con pronunciamientos exóticos y amenazas contra funcionarios tamaulipecos.

En una palabra, Deben-Ordenarle a ROJAS DÍAZ DURÁN que mida el calibre de sus acusaciones, porque independientemente del cauce legal para reducirlo al orden, existe instancias para llamarlo a cuentas y obligarlo a responder ante la ley por las ligerezas de su lengua viperina.

Es decir: Morena quiere también la Mayoría-Del-Congreso tamaulipeco para construir desde ahí la Plataforma-Política rumbo al 2022.

MONREAL quiere el Congreso tamaulipeco para ir construyendo desde ahí su proyecto de convertirse en el Sucesor-De-AMLO en la Presidencia de la república.

De ahí nuestra tesis del Todo-Por-Todo.

Quiere poner gobernador en Tamaulipas el 2022… pero el primer paso es adueñarse de la Mayoría legislativa.

De ahí que esté haciendo ‘talacha’ política en ese sentido a través de ROJAS DÍAZ DURÁN.

Ese es el quid de la cuestión.

Pero, ¿lo logrará?

Lo dudamos muchísimo, porque sabemos que millares de operadores azules cubren el territorio estatal ordenando meticulosamente la participación ciudadana este 2 de junio.

A propósito de campañas, el candidato panista a la diputación local por el Distrito 7, ALBERTO LARA BAZALDÚA sigue ganando simpatizantes, mismos que le aseguran votarán por él el día 2 de junio, la fecha más importante de esta jornada cívica-electoral.

Al recorrer el fraccionamiento Riveras del Carmen, el Candidato del Partido Acción Nacional, no daba crédito a la importante cantidad de gente que se le sumó a la caminata, personas adultas, hombres y mujeres y los pequeños, mismos que han hecho suya la porra “del chocomil”.

En cada uno de los domicilios ALBERTO LARA recogía simpatías, donde le expresaban el interés de conocer más de la forma en la que se podría hacer por la vía legal para que el INFONAVIT deje de aplicar altos cobros semanalmente, por una vivienda que no cumple con los requisitos básicos de calidad.

“Durante estos días hemos sido testigos de tantas historias de familias humildes que se están ahogando y viven con depresión por todo el dinero que tienen que pagar semana tras semana por una casa que al paso de unos años ya no les sirve. Esto es en verdad lo que nos mueve a seguir trabajando por ellos y lo que nos lleva a buscar un espacio en el Congreso de Tamaulipas”.

Reconoció al Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, como el único que se ha interesado en el tema del INFONAVIT.

Destacó el candidato que no le extraña que sea el Senador de la República, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA el único que se ha interesado en mejorar la calidad de vida de miles de tamaulipecos, mediante modificaciones a la ley.

“Nuestro Senador es el único que subió a tribuna por este tema del INFONAVIT, así como es el único que le está dando seguimiento de forma real con los trabajadores, que no nos extrañe que sea el único que nos apoye en esta lucha que es de millones de mexicanos, pero que solo en Tamaulipas junto a un servidor lo lograremos sacar”.

Por cierto, por su visión de futuro, que abre espacios al emprendimiento, las artes y los deportes, más del 44 por ciento de los votos obtenidos por el PAN en Tamaulipas proviene de jóvenes, y es una de las fuerzas que le da triunfos electorales en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Acción Juvenil del Comité Directivo Estatal del PAN, este sector de la sociedad se identifica con los proyectos de desarrollo que promueven los candidatos albiazules en esta campaña para diputados locales.

Actualmente, Acción Juvenil cuenta en Tamaulipas con 2 mil 500 jóvenes asociados a su movimiento, cada uno con sus propias redes de amigos y familiares, que colaboran y apoyan en actividades del partido, se forman en sus principios y marcan la diferencia en los procesos electorales.

Ellos colaboraron en el triunfo de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA como candidato a gobernador en 2016, e hicieron lo mismo en las municipales de 2018, en las que Acción Nacional aumentó de 24 a 31 el número de ciudades gobernadas en Tamaulipas.

Por medio de Acción Juvenil, el Comité Directivo Estatal, presidido por FRANCISCO “Kiko” ELIZONDO, busca empoderar a estudiantes, nuevos emprendedores, deportistas y artistas, para que cubran mayores espacios en la sociedad, planteen soluciones a las distintas problemáticas y ayuden en la toma de decisiones.

Más que ningún otro partido, el PAN valora a los jóvenes como agentes de cambio, como generadores de creatividad, paz y desarrollo, y no como personas pasivas, ninis o causantes de intranquilidad.

En la campaña de este año, los 22 candidatos a diputados locales de Acción Nacional han recogido propuestas y establecido compromisos para poner en agenda las necesidades de esta población.

“En los recorridos con los candidatos nos hemos encontrado muchísimos jóvenes que salen de sus casas, y lo que nos piden son más espacios en los cuales se les tome en cuenta”, dijo ALEJANDRO RIVERA TORRES, secretario de Acción Juvenil.

En su oportunidad y al recorrer la Zona Comercial, en el sector de la calle Río Mante, el candidato del Distrito 06 a la Diputación Local, JAVIER GARZA DE COSS, se comprometió a legislar para que Reynosa siga creciendo con orden y respeto.

Del mismo modo, por la tarde, recorrió la colonia Pedro J. Méndez, donde saludó y dialogó con los vecinos del área, donde expresó su compromiso de ir de la mano de la alcaldesa MAKI ORTIZ, para que se siga haciendo la obra de pavimentación más grande en la historia de la ciudad.

“Como legislador, asumiré el compromiso con mi distrito, con la ciudad y con Tamaulipas, pero sobre todo con los ciudadanos, que son los que proponen y marcan la pauta, para tener mejores acciones de gobierno, para eso recorremos las calles y avenidas de todo nuestro Distrito VI, para hacer de las propuestas un quehacer ciudadano”, expresó el candidato.

Por su parte, JAVIER GARZA FAZ, candidato del PAN a la diputación por el distrito 5, se comprometió a “legislar para que todas las empresas implementen lactarios para madres trabajadoras que tengan bebes recién nacidos, y lucharé porque el servicio de estancias infantiles para madres trabajadoras permanezca, ya que ha habido recortes del gobierno federal para este beneficio que tanto ayuda a las madres trabajadoras; también legislaré para que personas mayores de 45 años tengan oportunidades de empleo, con incentivos fiscales y beneficios para personas físicas y morales (Patrones), porque sé muy bien que el distrito 5 se distingue por tener mujeres trabajadoras”.

GARZA FAZ recorrió las calles de las colonias Las Fuentes Sección Lomas y Fundadores, un nutrido contingente lo esperaba con porras y vivas de apoyo.

Alegre y sencillo, disfrutó GARZA FAZ de ese recorrido en donde pudo saludar a quienes serán sus representados en la sexagésima cuarta legislatura. Algunos le comentan que recuerdan con cariño a “Don RIGO”, Don RIGOBERTO GARZA CANTÚ, que fue un buen hombre y que lo caracterizó siempre el que cumplía su palabra.

Por cierto, al anunciar que será un diputado ciudadano y un legislador que trabajará cerca de la gente, MON MARÓN expresó:

“A Tampico y a Tamaulipas les está yendo muy bien con los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional; y los candidatos a las diputaciones locales del PAN tenemos el compromiso y la convicción de garantizar que las familias tampiqueñas vivan mejor. Ese es el objetivo prioritario que mi agenda legislativa y por ello trabajaré muy de la mano con todos los ciudadanos de este municipio”,

El aspirante al Congreso local por el blanquiazul indicó que los habitantes de la zona norte de Tampico, contarán con un representante popular que regrese a las colonias y esté cerca de los sectores activos de la ciudad en permanente vinculación, para impulsar los temas que generen progreso, desarrollo y bienestar a todos los tampiqueños.

“En cada uno de los recorridos territoriales que hemos efectuado en estos dieciocho días de campaña, he refrendado mi compromiso con las amas de casa, con los padres de familia, con los jóvenes, con los adultos mayores y con todos los colonos a construir una sólida alianza con las familias tampiqueñas, a fin de estar en permanente diálogo y en contacto directo con la ciudadanía”, recalcó.

A su vez, JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, candidata por el 4º distrito, reafirmó su compromiso de dar continuidad al cambio y al desarrollo, trabajando coordinadamente con el gobierno estatal y municipal en base a las necesidades de los ciudadanos y de todo lo que contribuya a restablecer la paz.

“Vamos a dar el voto de confianza a quien nos ha apoyado y le ha dado seguimiento a nuestras demandas” afirmaron vecinos de la colonia Hacienda Las Fuentes sector III.

En la caminata realizada durante este jueves por la candidata del PAN a Diputada por el Distrito 4, dialogó acerca de las propuestas de “El Cambio Hacia Adelante” encaminadas a generar el bienestar de las familias.

“Yo voy a ser su voz en el Congreso, conozco las necesidades de las colonias, ya tenemos encaminadas muchas gestiones y es cuestión de darles seguimiento, al igual que ustedes quiero un Reynosa próspero para nuestros hijos”, enfatizó.

En otro tema, representantes de las Procuradurías Noreste y Noroeste del país, celebraron en ciudad Madero, la Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que reunió a representantes de trece entidades del país.

El Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, presidió la ceremonia de inauguración de este encuentro en el que se habrían de desarrollar mesas de trabajo con temas esenciales en materia de procuración de justicia.

En representación del Fiscal General de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO, asistió el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, ROBERTO OCHOA ROMERO.

Ante los fiscales de la zona noreste y noroeste, el mandatario tamaulipeco destacó el compromiso que existe por parte del Gobierno de Tamaulipas en materia de seguridad y procuración de justicia.

“En Tamaulipas, la adecuada Procuración de Justicia, es condición indispensable para la recuperación de la grandeza de nuestro estado, sabemos bien cuál es la dimensión de este reto, pero conocemos también la fuerza de la ideas, el poder de trabajo y determinación de nuestra gente para transformar anhelos de justicia en hechos de bienestar” apuntó el gobernador.

Las mesas de trabajo, tendrán como análisis el avance en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Protocolos de Actuación para el Personal de las instancias de procuración de justicia del país, avances en materia forense, plan de trabajo 2019, Estrategia Nacional Antisecuestro, entre otros temas.

Estuvieron presentes además, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; el Senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA; CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, Secretario General de Gobierno; Contralmirante MARIO MAQUEDA MENDOZA; además de integrantes de las Mesas Ciudadanas de Seguridad, Alcaldes de la Zona Conurbada Altamira-Madero y Tampico, sectores productivos y sociedad civil.

Mientras que en Matamoros, los candidatos de Morena a diputados locales por los distritos 9, 10, 11 y 12, ELIFA GÓMEZ, JOSÉ ÁNGEL FRÍAS, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO y CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ, hicieron un llamado a la ciudadanía, a ejercer con libertad su voto, sin presiones ni coacciones que desvíen su libertad de decidir.

En este sentido, pidieron a funcionarios de todos los niveles que no obstruyan el tránsito de la democracia, permitiendo que todo ciudadano ejerza su derecho al voto sin coacciones ni presiones de ninguna naturaleza.

Por último, el joven empresario regiomontano DANIEL GÓMEZ IÑIGUEZ compartió a estudiantes sus experiencias en el mundo empresarial, así como diversos aspectos que considera fundamentales para alcanzar grandes metas como personas, como profesionales y como emprendedores.

Invitado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en coordinación con el Colectivo Kybernius, ofreció la conferencia “El arte abstracto de emprender”, en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria.

“Hice una relación metafórica entre el arte abstracto y el emprendimiento, y me di cuenta que el emprendimiento al igual que el arte abstracto, es un arte en donde no hay un inicio y no hay un final”, expresó en alusión al tema.

Dijo que cada quien puede tener su propia interpretación del emprendimiento, “pero la realidad es que mientras muchos buscan el secreto, la fórmula, la receta, otros están trabajando, se rodearon de los mejores, fueron persistentes, hacían lo que los apasionaba y cumplieron sus sueños”.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.