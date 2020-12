POR COMENTARIOS DEL PROCESO ELECTORAL, CALLA EL INE A AMLO

Las elecciones intermedias a realizarse el 6 de junio del 2021 en las que estarán en juego 15 gubernaturas y 300 diputaciones federales de Mayoría Relativa, además de la renovación de congresos locales – Ayuntamientos y la posibilidad de que PRI, PAN y PRD lleguen a hacer coalición para contender unidos en contra de MORENA, ya hicieron reventar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el INE se dio a la inmediata tarea de callarlo.

Días atrás el mandatario nacional criticó acremente el que los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática vayan a hacer alianza para contender juntos el día de la jornada electoral “para arrebatarle el poder”, lo que le pareció ilegal, más que nada –dijo—por ser los tres partidos de diferente ideología, lo que según él sería un problema mayúsculo ya como gobierno.

Durante su noticiero mañanero desde palacio nacional, con duración comprobada de más de tres horas, ayer lunes López Obrador tronó feamente en contra del Instituto Nacional Electoral, sin mencionar a su titular, todo porque el INE lo llamó a no emitir comentarios sobre el proceso electoral, lo que dijo que “no es equitativo” y de paso consideró “injusto”.

Dijo López Obrador que como titular del Ejecutivo federal tiene libertad para aclarar, argumentar y replicar señalamientos de sus opositores.

Resentido hasta el fondo AMLO dijo tener el derecho de expresarse “más cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento, inclusive en contra de mi persona y no estoy inventando nada. Ellos mismos sostienen que es contra mí y es evidente que por eso se están agrupando, se están aliando”.

“Entonces creo que si tengo la libertad y la debo de ejercer para aclarar, argumentar y replicar. Ahora si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando pues nada más que lo fundamente la autoridad competente y entonces me quedaré callado estoicamente aguantando los ataques”, apuntó.

Durante su noticiero López Obrador dijo que hay una oposición que no solo cuestiona a partidos, sino también directamente a su gobierno y al presidente “y por eso yo respondo”.

De ser ciertas las declaraciones de Alfonso Romo las que supuestamente publicó la revista PROCESO, nos atreveríamos a apostar “tronchao” a que el destacado y rico empresario de Monterrey no regresa no regresa al castillo de oro y plata del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy me queda claro que he sido parte de un Gobierno que hará historia, desafortunadamente como la peor Administración de los últimos 100 años”, es de lo menos rasposo que le atribuyen haber dicho al otrora Jefe de la Oficina de la Presidencia, el que recién le presentó su renuncia al mandatario nacional.

Como periodistas nunca hemos creído que la corrupción es un vicio al que en un país como Méxixo no se puede acabar por medio de un decreto, como lo hemos visto y constatado en los más de 35 años que tenemos de ejercer el periodismo como profesión.

Por eso nos da risa el que la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de López Obrador y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) hayan firmado un convenio para combatir actos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Aduanas. Lo que no hicieron cuando empezaron a surgir los capos y sus carteles, porfa, Más seriedad señores.

Mientras se supone que llegan las vacunas, la calificadora Standard and Poor´s augura que México y Argentina serán los dos países que más tardarán en recuperarse después del golpe del COVID-19 en América Latina. Lo que no saben estos pendejos es que bueno y sabio presidente que tenemos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador “tiene otros datos”.

Ahora resulta que Rosario Robles esta pidiendo que se amplié la fecha de la audiencia prevista para precisamente hoy martes. Al parecer a doña Rosario se le hizo bolas el engrudo ya que empalmó las preñadas con las paridas, al pedir que se le permita hacer las veces de testigo protegido y ahora en el juzgado que conocen del caso no saben que hacer.

Supuestamente la diligencia se va a diferír hasta que la imputada y la FGR lleguen a un acuerdo al respecto.

A decir verdad la jugó bien el presidente López Obrador al rescindir PEMEX los contratos que se le habían adjudicado a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, S.A. de C.V., propiedad de su muy querida prima Felipa Guadalupe Obrador. Por cierto ya con la intervención del querido primo ya nada más son dos los contratos pendientes de revisar, porque en México ya no hay corrupción.

Por cierto el todavía presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, sostiene que no prevén cambios en la relación con el gobierno con la llegada de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, por que ya sea su antecesora de apellido Márquez o la futura secretaria, “su actuar está inscrito en el actual gobierno, cuyas decisiónes han tenido un talante anti empresarial.

Por cierto la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el conversatorio virtual “Construyendo la inclusión en las Instituciones de Educación Superior”, en el marco conmemorativo del “Día Internacional de las personas con discapacidad”.

El conversatorio tuvo como propósito fomentar la inclusión, concientización y empatía hacia los estudiantes que tienen alguna discapacidad y que forman parte de la comunidad universitaria, además de promover sus derechos y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad.

El evento que se trasmitió a través de la página oficial de la UAT en Facebook y por medio de plataforma Microsoft Teams, fue organizado por la Dirección de Participación Estudiantil y la Coordinación para la Atención de Personas con Discapacidad (CODIS-UAT) de la Secretaría de Gestión Escolar. Y vamos por más.

