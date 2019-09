SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-POR ENCUESTAS ELEGIRAN A LIDERES DE MORENA

-TODOS PODRÁN PARTICIPAR, MILITANTES Y SIMPATIZANTES, SOLO ASI SE REPOSICIONA COMO PARTIDO

-SURGEN ASPIRANTES PARA EL 2021

-RIDICULIZA DANIEL PALMILLAS ASPIRACIÓN DE MOVIMIENTO CIUDADANO

EN LO QUE CORRESPONDE AL 209 aniversario del inicio de la lucha de independencia, el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR tuvo un esquema del fruto de inicio de los festejos austero, serio, al salir a balcón de palacio nacional a la arenga y grito popular del arranque de la lucha de los héroes nacionales que nos dieron patria y libertad a los mexicanos en 1821 cuando se logró la independencia finalmente.

Acompañado de su esposa BEATRIZ GUTIERREZ DE LOPEZ y en balcones adyacentes integrantes del gabinete presidencial y su familia, se dirigió el pasado 15 por la noche a los mexicanos y al mundo entero por las diferentes formas de comunicación.

SIN DUDA, marca la diferencia el presidente de MEXICO LOPEZ OBRADOR en dar esta fiesta al pueblo de México.

Y EN LO POLITICO DENTRO DE MORENA, De acuerdo con información de algunos miembros cercanos a la dirigencia nacional y al Consejo Nacional de Morena, están redactando un Addendum a la Convocatoria de renovación de dirigentes en todo el país, para evitar las Encuestas, argumentando que no están previstas en el Estatuto y que solo aplican para candidatos.

Es una verdad a medias, porque no están prohibidas. Y lo que no está prohibido, está permitido. Para darle legalidad, bastaría un acuerdo del Consejo Nacional.

En realidad, quieren seguir su ruta de exclusión de millones de militantes de Morena y se quieren pasar por el arco del triunfo los legítimos derechos de todos los militantes de Morena.

Exigimos dijo el consejero político de MORENA, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN que sean 3 Encuestas a todos los lopezobradoristas y 3 debates públicos entre aspirantes Pero no quieren.

Sigue la cerrazón, porque saben que van a perder las encuestas a nivel nacional y en los Estados de la República.

Por eso, ya están bajando la línea en el país, para que estén atentos sus elegidos, porque van a subir un padrón rasurado, cepillado y manipulado, para que sólo los militantes afines a la Nomenclatura que están ingresando por la puerta trasera, y decir que están afiliados antes del 2017, puedan imprimir su pase de acceso para acudir a las Asambleas Distritales a modo, amañadas a su favor, para autoelegir a sus Consejeros Estatales y Congresistas Nacionales.

Después, en esas mismas Asambleas Distritales y en sus Consejos Estatales harán entre sus elegidos Encuestas «patito», que luego legitimarán en petit comité para elegir los Comités Estatales, Distritales y luego los Comités Municipales en todo el país.

Quieren realizar un Congreso Nacional sin legitimidad democrática ni popular, porque no habrán de participar todos los militantes de Morena, ya que han sido excluidos de la afiliación de manera deliberada y violatoria de sus derechos constitucionales y partidistas.

En ese mismo Congreso Nacional, quieren hacer la encuesta sólo entre los presentes, a fin de darle la vuelta a la sugerencia de nuestro fundador, el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, para que sea electa la nueva dirigencia en una encuesta «patito».

De consumarse todo lo anterior, será una verdadera simulación democrática en un Congreso Nacional que será espurio, porque no estarán todos los que tienen el derecho, porque el origen de la convocatoria es ilegal, ilegítima, inconstitucional y anti estatutaria.

Ese Congreso Nacional de Morena no será legal, porque no existe un padrón de afiliados actualizado y validado por el INE, por lo que no es legal, legítimo ni democrático.

La actualización de la afiliación de militantes ante el INE, es una obligación de ley, que Morena incumplió y está en la ilegalidad, porque los afiliados hasta el día de hoy registrados ante la autoridad electoral, ni siquiera son el mínimo necesario para que Morena mantenga legalmente su registro como partido político.

Eso lesiona la fortaleza de Morena y prueba su falta de compromiso democrático y su desprecio por observar la Ley y los Estatutos de Morena.

Quieren engañar a la autoridad electoral y están poniendo en riesgo el registro de Morena, porque no han entregado el respaldo documental de dichas afiliaciones.

Lo peor que pudiera ocurrir es que millones de afiliaciones firmadas de puño y letra de los lopezobradoristas, estén en un bote de basura, cuando deberían estar en en futuro en el Archivo General de la Nación.

Por favor, pregunten al INE y podrán comprobar que es cierto lo que afirmo: Morena no ha cumplido con la ley y tiene perdidas más de 7 millones de afiliaciones que deberían haber sido incorporadas durante todo el año 2018 hasta la fecha y nunca lo hicieron.

No lo han hecho porque tienen un solo propósito autoritario: la Nomenclatura quiere repartirse el pastel entre sus sectarios, facciosos, excluyentes y antidemocráticos fieles, dejando afuera a la inmensa mayoría que estamos y somos el Ala Democrática, de Izquierda Progresista de Morena. Lo anterior fue señalado por el morenista ALEJANDRO ROJAS que va en busca Por una Morena democrática.

AGRONOMOS DEMOCRATICOS que dirige a nivel estado MARCO ANTONIO FUENTES AGUILAR, prepara en Rio Bravo siendo evento con sus dirigentes locales recayendo la responsabilidad en los amigos RAFAEL GARCIA BARJAAS, LEONEL GARZA Y ARMANDO NAVARRO entre otros integrantes de la directiva municipal de la red de agrónomos democráticos y profesionales del campo A.C.

Se menciona el mes de octubre cuando estén realizando una conferencia magistral sobre importantes temas que promoverá la red de agrónomos.

OIGA Y POR CIERTO surge El ex candidato a diputado local por el distrito I de Nuevo Laredo, LIC. OSCAR ALARCON SANTOS, que procedió a levantar la mano para dirigir su partido morena en dos vias, una a nivel municipal en Nuevo Laredo y otra en lo estatal donde tiene presencia como consejero político del partido actualmente.

Siendo antecedentes del joven abogado que proviene de la izquierda del PRD en los años de inicio del siglo actual y donde ha sido directivo municipal, consejero político asi como repitió la dosis cuando se fundó MORENA y del que fue iniciador en Nuevo Laredo.

OSCAR ALARCON SANTOS, es abogado laborista y tiene en su antecedente apoyar las causas de la cuarta transformación desde hace años al lado de líderes políticos de este partido.

EN REYNOSA, Y EN ACCIONES que viene emprendiendo y Atendiéndose en favor de la Escuela Primaria “Mariano Abasolo” de la colonia Burocrática ante la Oficina de Enlace Legislativo, La Diputada Federal NOHEMI ALEMAN logró en forma satisfactoria la petición para proceder al retiro de escombro y basura que por causa de las recientes lluvias se acumularon en este plantel escolar.

Para dar cumplimiento a esta gestión, la legisladora federal tamaulipeca visitó la Escuela Primaria “Mariano Abasolo”, en donde fue recibida por el personal docente a cargo del maestro ROGELIO AGUILAR CONTRERAS, director y el maestro EFRAIN DOMINGUEZ MATA, Inspector de Zona Escolar Numero 168.

Padres de familia y alumnos, recibieron con entusiasmo la llegada de la legisladora federal, así como de la maquinaria y camión que fueron asignados para efectuar las maniobras de limpieza del escombro y basura, así como otros desechos sólidos que al concluir devolvieron una imagen libre y sin riesgos a la salud de los niños y maestros, así como erradicar la contaminación que por espacio de semanas se acumuló por las lluvias.

Y DE OTROS TEMAS, que le parecería abordar la opción de que la maestra MAGDALENA PERAZA GUERRA pudiera ser abanderada de MORENA en los próximos comicios electorales del 2021 a una diputación federal por Tampico asi como otros elementos que surgirían en el paso de los meses y sino pal baile vamos.

AHORA RSULTA que el nombre de ARTURO NUÑEZ quien en alguna ocasión se le ocurrió dirigir el sector del frente juvenil del PRI allá por el año 2001, se ha convertido en un prospecto a la dirección del PRI estatal como una propuesta de pelo ante el nativo de San Luis Potosí y no bien recordado ex alcalde de San Fernando, TOMAS GLORIA REQUENA.

Resulta que el matamorense ARTURO NUÑEZ, es promovido por algún grupo político al interino del PRI para darle pelea a este sujeto que quiere regresar a Tamaulipas.

La verdad es que ninguno de los dos cuenta con el arraigo que requiere el PRI en este momento de debacle política en que se encuentra.

ARTURO, podrá gozar de buenas intenciones y apoyo de algunos amigos que lo recuerdan en su paso grisáceo como dirigente del frente juvenil como un líder que no trascendió en tiempos de Yarrington y posteriormente no volvió asomar la cara en la política, sus motivos habrán tenido.

Mientras que del de San Luis Potosí, GLORIA REQUENA, poco podemos abonar en el tema de que sea bienvenido al estado de Tamaulipas al que dejó temblando cuando su esposa apareció como proveedora del gobierno de EGIDIO TORRE CANTU y a este jovenzuelo de la vanguardia agrarista juvenil se le ocurrió ser alcalde dejando el pueblo y las finanzas temblando además del abandono y adjudicación de terrenos que no ha podido explicar su procedencia.

EN SAN FERNANDO, no hay que perder de vista a la luchadora social MAYRA SOTO que cuenta con amplia labor dentro de las lides políticas de la izquierda y donde ha sostenido una defensa de los hombres y las mujeres del sector pesquero durante muchos años que la distingue ampliamente de entre otros líderes sociales que se hacen llamar morenistas y que hoy por hoy ocupan cargos dentro del servicio público.

BUENA LABOR que viene desarrollando el dirigente estatal de la COS, Confederación de organizaciones sindicales en el estado de Tamaulipas, JERONIMO JUAREZ que esta semana estaría en importantes gestiones en la capital del estado acompañado de trabajadores pertenecientes a esta confederación nacional que simpatiza con el proyecto de la cuarta transformación y que reconoce en el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR el dialogo y la apertura para la clase trabajadora en busca de mejores oportunidades y defensa de los intereses laborales.

DANIEL PALMILLAS, un trasnochador de la política embaucador de políticos y líderes a los que los ha dejado chiflando en la loma seguirá actuando de la misma manera ahora jugándole el dedo en la boca a diferentes personajes que los dinamitará políticamente para que le crean que será el dirigente del partido movimiento ciudadano.

Un sujeto de burla en los cargos donde ha estado como director de prensa del municipio de Rio Bravo donde cobraba cuota o comisión a los periodistas para liberar el pago de facturas y de esto podría decir mucho el alcalde que lo corrió en su momento y después fue y le vaceo las bolsas al priista ZACARIAS MELHEM y empino a PEDRO LUCAS RANGEL hasta hacerlo renunciar a la SEDESOL municipal para ir a parar a la nada políticamente hablando o que recordar con PANFILO TAMEZ en la campaña a la diputación local por el PRI en el 2010 donde le jugo las malas con supuestas encuestas patito asi como lo también lo hizo con otros personajes como ROXANA GOMEZ PEREZ actual diputada local por el distrito VIII.

EN FIN, este sujeto se presento como aspirante a dirigir El PMC estatal y ya se llevó al baile a varios personajes que creen en sus mentiras de este político faccioso sectario.

ENVIO MI FELICITACION por su cumpleaños este 17 de septiembre a RAUL VIVIAN SALINAS, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, gobernador del estado; MARIO ALEJANDRO CAMARENA, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ Y FRANCISCO VILLEGAS.

Como este 18 de septiembre cumplen años JUAN JOSE RUIZ, DON ROBERTO AVILES CANDIA, HOMAR ZAMORANO AYALA, GREGORIO OLMOS SALDAÑA, EDUARDO VAZQUEZ, ANGEL URCULLO SALINAS, ROLANDO LOPEZ, HUMBERTO ZUÑIGA LOPEZ, SOFIA ALVAREZ RIVERA, JESUS MUÑOZ, MANUEL HERNANDEZ Y NORMA DE LEON… Y nos veremos.