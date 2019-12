POR ESAS CALLES DE DIOS …

Profesor Edgardo Buscaglia de la Universidad de. C Columbia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana, especialista en temas de seguridad (datos tomados de una entrevista que realizó Carmen Aristegui)

El expresidente de la república Felipe Calderón Hinojosa durante los seis años que gobernó fue el jefe inmediato de Genaro García Luna y el ex mandatario podrá decir misa, que no se enteró lo que realizaba su subordinado, los tratos que organizó con el Cartel de Sinaloa, podría ser posible, más no es creíble lo dicho por Calderón, que no estaba enterado, ya que García Luna al único jefe que rendía cuentas era a Felipe Calderón y era a él al que le informaba en tiempo real.

Claro que si fue un tsunami de sangre, con más de 200, 000 muertos y cerca de 35 mil desaparecidos lo que provocó Genaro García Luna, con la orden directa de Felipe Calderón, existen cientos de políticos involucrados; muchos periodistas de carácter internacional estuvieron escribiendo como el Cartel de Sinaloa se había filtrado a los gobiernos de Vicente Fox y con Felipe Calderón se consolidaron y el artífice, el arquitecto, el jefe del operativo logístico de las masacres de personas pues fue García Luna…. José Luis Antonio Vasconcelos fue un gran actor de la lucha anti mafia y claro que la muerte de Vasconcelos tiene que ver mucho García Luna porque a este hombre Felipe Calderón no nonas le asignó una responsabilidad de seguridad ciudadana, casi era un Secretario de Estado ya que si veía temas de Seguridad Nacional como de inteligencia se transformó como un primer ministro virtual de Felipe Calderón y ese lema que tanto cacaraqueó las “MANOS LIMPIAS” nada de eso fue cierto, las manos estaban llenas de sangre de miles de mexicanos muertos, miles y miles de desaparecidos y muchos más desplazados por aferrarse a su guerra sorda contra los carteles mexicanos… Con la detención de García Luna se descubrirá el “cartel de los políticos” que son culpables exactamente como García Luna, es obvio que el ahora detenido sin la protección de varios políticos mexicanos de alto nivel en los sexenios de Fox y Calderón no hubiera sobrevivido;

El Gobierno norteamericano ya hizo su pronunciamiento en contra de Garcia Luna ahora le toca al gobierno mexicano proporcionar información privilegiada que estuvo escondida en los tres gobiernos federales pasados: dos panistas del nefasto Vicente Fox, el de Felipe Calderón en la actualidad bautizado con el mote del “COMANDANTE BOROLAS”

y el sexenio de Enrique Peña Nieto es igualmente culpable por encubrimiento, simulación y traición a la patria al igual que sus antecesores.

Por eso es el momento de una limpieza de políticos de todos los partidos ya que Genaro García Luna simplemente fue el creador de un “cartel” con toda la fuerza del gobierno federal y fue un instrumento de los políticos de alto nivel para que el Cartel de Sinaloa se convirtiera en la organización criminal más poderosa de México y la tercera en el mundo con presencia en 83 países, es por eso que la acusación de dar protección a tan famosa organización criminal y a su vez es una oportunidad enorme para desmantelar y llevar a la carcel a políticos y empresarios corruptos y cómplices de criminales,

Felipe Calderón, como Genaro García Luna, fueron los encargados de la seguridad de todos los mexicanos, se convirtieron en los policías, en colaboradores muy bien remunerados $$$ del Cartel de Sinaloa y se fueron a la guerra contra los demás carteles existentes en México, empeorando este gran problema de inseguridad, de tantísimos muertos, desaparecidos y desplazados y la gran corrupción que se formó en la estructura institucional en los tres anteriores sexenios: Fox, Calderón, y Peña Nieto; pues es como se desmadró todo y nuestro país no pudo evolucionar es por eso que se debe investigar muy bien el arresto de García Luna, con la ayuda extranjera por que de comprobarse dlas acusaciones contra el “mejor policía” de Calderón ahora huésped de una cárcel en USA, país donde todo politico hampón mexicano quiere vivir, repito de comprobarse de lo que lo acusan junto con el que fue su jefe inmediato, que por cierto se le acusó de ser un usurpador que se robó la elección para Presidente de la República; si en el juicio se prueban las acusaciones contra GGL que si tuvieron o permitieron las actividades del crimen organizado, entonces eso que cometieron se le llama alta traición contra México, y ese gran delito su castigo es: MORIR FUSILADO….Es Cuanto….¡Mi esperanza es JESÚS! ¿y la tuya…?