Por Guadalupe E. González

“POR ESTÉRIL GUERRA INTERNA, MORENA SE MANTIENE SIN SOLIDEZ”.

POR MAS esfuerzos que hagan los integrantes de Morena, para intentar consolidarse en el país, este buen propósito, difícilmente podrán verlo cristalizado, porque son muy fuertes los intereses que hay de por medio a nivel interno y esto, precisamente, es lo que, sin duda impedirá que el partido creación del Presidente López Obrador, para la elección del 2021, difícilmente, “podrá salir del marasmo político” en el que se encuentra sumergido, porque aún es fecha que, “los que detentan el poder político de este partido”, siguen sin ponerse de acuerdo y por este motivo, “la estéril guerra interna”, sin duda, evitará que Morena, pueda lograr mejores objetivos electorales en la inminente elección.

LA OBVIA confrontación interna en Morena, cuyo tema no es nada nuevo, es lo que ha generado “el obvio decaimiento político” de este partido y ejemplo de ello es que, los protagonistas de este escenario, continúan “dándose con todo”, cuyo agravio salta a la vista de todo mundo, aunque claro, “hay quienes en Morena, “no quieren ver la cruda realidad” por la que atraviesa este organismo político. De tal forma que, “los interesados en apoderarse de la dirigencia nacional de Morena”, repito, “siguen sin bajar la guardia” y lo peor es que, “no han cesado, en la contundente guerra estéril”.

EN ESTE escenario, lo que debería importar a los morenos, “es unirse y no salirse de la tangente”, porque mientras no se pongan de acuerdo y, no luchen por un fin político preponderante (que es la unidad), tengan la certeza que, Morena seguirá siendo un partido endeble, cuyo detalle, los mismos morenos los vaticinan, porque “no ven que, para el futuro electoral venidero”, este organismo político pueda fortalecerse, por la evidente actitud mercenaria que se plasma entre los protagonistas.

AQUÍ NO VALE, ni cuenta que se haya retirado de la contienda Bertha Lujan, porque si bien es cierto que, esta no ha tenido todo de su lado a nivel interno, otro detalle adverso es que, “muchos que la seguían, dejaron de hacerlo”. La razón “la pintan lo hechos”, porque simplemente, Lujan, tuvo todo en sus manos para fortalecer Morena y no pudo lograr ese tan importante objetivo.

Y SI LOS prospectos a la dirigencia nacional de Morena como el Diputado Federal Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky y “el perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, no se ponen de acuerdo, para consolidar a Morena, tengan la certeza que, este organismo político, electoralmente, “se iría al precipicio”, porque debe recordarse que si en el Congreso de la Unión y el Senado de la República, “Morena es Mayoría”, eso fue por el efecto AMLO y no por “los que fueron candidatos” de aquel slogan denominado “Juntos haremos Historia y entre otras de las cosas “non gratas”, es que “los favorecidos Senadores y Diputados federales” lejos de ponerse a trabajar por el bien de la gente que dicen representar, estos irresponsablemente, “se han dedicado más a cobrar los jugosos salarios” y de ayudar a la gente nada.

AHORA BIEN, si analizamos cual es el origen político de los aspirantes a dirigir Morena, eso nos lleva a la reflexión de que, Mario Delgado, Yeidckol y “el perro pantorrillero” Alejando Rojas, son personajes provenientes del ex invencible PRI o de otro partido, pero no son auténticos militantes de Morena, aparte podremos señalar que, el partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “ya no es visto como la esperanza de México”, porque los favorecidos en la elección del 2018, como el Senador Américo Villarreal Anaya, los Diputados Federales Amando Zertuche Zuani, Olga Juliana Elizondo, Héctor Joel Villegas “el calabazo”, así como Adriana Lozano Rodríguez y otros, “más que servir a la gente que los llevó al poder político”, se han dedicado a otras clase de menesteres.

SIN EMBARGO, los prospectos al principal cargo de Morena en México, siguen su ritmo, “dándose y tirándose con todo”, repito, para lograr el poder político y esto, naturalmente, “les sirva para sus mezquinos propósitos mercenarios”, porque nadie debe olvidar que, llegado el momento de la elección, “habrá muchos descobijados” que afanosamente buscarán un espacio para contender, espacios que “no son gratuitos”, como quedó demostrado en la elección pasada, porque varios que hoy son diputados, (previos acuerdos económicos$$$$), lograron “el abundamiento Moreno”, para ocupar espacios en el Congreso y en el Senado de la República.

PARA CONCLUIR, les diré que, “solo aquellos que buscan en Morena el negocio redondo”, son los que andan tras el poder político del Movimiento de Regeneración Nacional.

