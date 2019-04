HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

¡POR FIN! LA PERAZA IRA A LA CÁRCEL

Dice el popular refrán que a cada santo le llega su hora. Y si, así es. Y a la ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, le llegó esa hora que muchos esperábamos desde hace muchos meses atrás. Y es que bien ganada tuvo la denuncia la viejecita quien abusó de los recursos de la sociedad tampiqueña y, muy ambiciosa la vetusta porteña, intentó reelegirse al frente de la presidencia municipal, lo cual se veía prácticamente imposible, y en este espacio lo dijimos reiteradamente una y otra y otra y otra vez: Peraza Guerra le falló a los tampiqueños: los defraudó y les engaño, enriqueciéndose ofensivamente ella y sus colaboradores, en lugar de cumplirle a los ciudadanos que le dieron su confianza. Y aún así quiso ser alcaldesa por tercera ocasión.

Y no podemos olvidar que Magdalena jugó como quiso con los exgobernadores Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú. Y supo como espantarlos con el petate del muerto, si no accedían a sus “peticiones”. Peraza abusó por la lástima que le tenían por su condición de adulto mayor, pero cuando pudo se sirvió con la cuchara grande, con el cucharón, de los recursos que los tampiqueños debieron haber disfrutado a través de buenas calles, buena vigilancia, buen alumbrado, buena recolección de basura. En general, los más de 71 millones que presuntamente la Peraza se llevó debió verse invertido en los servicios de un buen gobierno.

Pero no. Por el contrario. Magdalena prefirió que sus cuentas bancarias estuvieran repletas de dineros mal habidos y de asegurar su futuro y el de sus cómplices en lugar de darles beneficios a los tampiqueños. Y no sólo eso. Magdalena no llenó con 5 años en la presidencia municipal de Tampico y todavía quería más.

Por eso perdió la Peraza ante el candidato panista Jesús Nader Nasrallah. Perdió por ambiciosa. El pasado primero de julio del 2018 la sociedad de Tampico exigió un cambio, el cual se dio ese día en las urnas y se consolidó a partir del primero de octubre del mismo año. Y hoy es posible ver que Nader Nasrallah ha venido, desde entonces, cumpliendo las expectativas ciudadanas. Usted lo puede ver si recorre las calles de la ciudad: limpias, iluminadas, atractivas y, el secreto de Chucho Nader, ha sido involucrar a todos los ciudadanos en el proyecto a través de programas como “Tampico Brilla”, que ha logrado muy buenos resultados en el corto plazo, y ha hecho sentir a todos los tampiqueños que son parte de este proyecto de gobierno y de ciudad.

Le decía que en este espacio sentenciamos en varias ocasiones, que la ancianita Peraza y varios de sus cómplices irían a parar ante la justicia por los abusos cometidos con el presupuesto público de Tampico. Y este miércoles, finalmente, después de meses de intensas investigaciones, fue interpuesta una denuncia por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 71 millones de pesos en contra de la ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Junto con la señorita Peraza fueron denunciados el ex tesorero municipal, Édgar Ánimas del Ángel y Edgardo Benítez Zamora, quien se desempeñó como cajero de la tesorería municipal durante la administración 2016-2018.

César Alberto Bonilla Andrade, representante legal del Ayuntamiento de Tampico, presentó la querella ante la representación de justicia en el Estado y en la denuncia, se señala que existe la documentación probatoria necesaria para determinar la probable participación de la ex alcaldesa porteña y sus colaboradores, en el desvío de recursos por la cantidad expresada en perjuicio del erario público.

De los 71 millones de pesos reclamados no existe documentación comprobatoria que demuestre que dichos recursos fueron aplicados para pagar a personal y colaboradores del municipio de Tampico. Dichos recursos fueron transferidos a la cuenta personal del cajero de la tesorería, Benítez Zamora, y de ahí fueron dispersados, sin que exista el respaldo de estos gastos que mensualmente oscilaban entre los 2.5 y los 4 millones de pesos.

El apoderado general del ayuntamiento porteño solicitó a la representación judicial dar inicio con las indagatorias correspondientes para determinar la presunta comisión del delito y actuar en consecuencia.

Y yo agregaría, que si la Peraza y sus cómplices son culpables que le retribuyan el monto del daño a la sociedad de Tampico y que paguen por el delito que cometieron, porque, insisto, lo más grave es que defraudaron la confianza de los ciudadanos. ¿Irán Magdalena y sus secuaces a la cárcel? Ojalá y si para que se siente precedente.

1. Por cierto, con el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca a Tamaulipas le está yendo mejor. Concretamente, la noche de ayer miércoles el gobernador y su esposa, Mariana, inauguraron en Tampico el Centro de Bienestar y Paz número 6, obra de infraestructura social, en la colonia Solidaridad Voluntad y Trabajo, mejor conocida como “La Borreguera”, uno de los sectores más poblados de ese municipio. Este nuevo Centro de Bienestar y Paz, forma parte de un proyecto de 16 que se están construyendo en diferentes municipios del estado con el objetivo de fomentar la convivencia y la unión familiar, a través del deporte, actividades culturales, recreativas y la práctica de los valores esenciales con el único propósito de reconstruir el Tejido Social.

