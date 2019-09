T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“POR FRACASO ELECTORAL DE MORENA”, MONREAL ARREMETE CONTRA TAMAULIPAS.

LO QUE a juicio de propios y extraños, es una contumaz incongruencia política atroz y mezquina, es la petición de los Senadores de MORENA, al pedir estos “la desaparición de poderes en Tamaulipas”. Y digo que es una incongruencia, porque solo a un grupo de parlamentarios ardidos, como los morenos, se les ocurre esta “infantil propuesta”, porque en primer lugar: “Tamaulipas, es un Estado exitoso”. Y aún más, continúa a paso firme y solidario por el mejor sendero, respecto a crecimiento y desarrollo, eso es evidente.

ADEMÁS Tamaulipas, es la entidad que más recursos vía impuestos y demás rubros, le aporta al Gobierno Federal después de la ciudad de México, inclusive Tamaulipas, es un estado, donde la inversión nacional y extranjera, se ha disparado de manera preponderante, al grado de que, empresarios de Dinamarca, por ejemplo, están interesados en venir a nuestra entidad, para instalar 10 compañías que, proyectan invertir en energía, agua y medio ambiente.

PERO ESO, no para ahí, porque Tamaulipas también ha generado miles y miles de empleos en toda la geografía estatal y, habrá más espacios laborales, porque siendo Tamaulipas un estado energético por excelencia, habrá más demanda de trabajo, cuya cuestión ya se vislumbra para el futuro inmediato. Contándose con otros muchos beneficios, como es la creación de más Parqueos Eólicos, que ya generan energías limpias y renovables, sin olvidar que Tamaulipas, también cuenta con un potencial extraordinario en el ramo turístico o de la llamada “Industrias sin chimeneas”, a través del que incluso, se logran infinidad de empleos y captación de millones de divisas extranjeras, porque mucha gente de todo el mundo en épocas de vacaciones, visitan nuestras playas y toda la gama de centros turísticos que tenemos hasta en los más recónditos lugares de la entidad tamaulipeca.

SIN EMBARGO, “Los Morenos, dirigidos por el Senador zacatecano RICARDO MONREAL AVILA, por lo que se ve en el escenario político estatal y nacional, EN PLAN VENGATIVO, siguen interesados en afectar a Tamaulipas, al precio que sea, porque por más esfuerzos que estos intentaron en la pasada contienda de Diputados, “NO LOGRARON QUE MORENA, PUDIERA POSICIONARSE EN TAMAULIPAS” través del Congreso Local, esa es la cruda realidad y por esta razón fundamental, Monreal, ya no tiene otra alternativa más que, actuar en consecuencia y “obrar de manera burda” contra el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, al menos, esa es la interpretación que está dejando Monreal y su gavilla, “con su mal actuar”.

POR LO ANTERIOR, creo que lo inconcebible, pero a la vez infantilesco tema, provocado por el Senador Ricardo Monreal, es que, “este legislador, para justificar su ardid político” y “fracaso por no haber logrado apoderarse del Congreso de Tamaulipas”, PORQUE EL PAN APLASTÓ A MORENA en la contienda de Diputados Locales, aduce Monreal que, los gobiernos de Guanajuato y Tamaulipas, por “el hecho, de que ellos, solicitaron la desaparición de poderes”, se ha emprendido una campaña mediática contra los Senadores de Morena, Lupita Covarrubias y Américo Villarreal, pero de eso, Monreal, en la conferencia de prensa que subió a redes sociales, “no expuso, ni demostró” si hay o no denuncias ante las instancias legales, que creo, es lo que debieron hacer y no lo hicieron. Cuya “posición de Monreal y sus Morenos”, desde un punto de vista neutral, lo que hace éste legislador fracasado, “no es más que un verdadero “circo, maroma y teatro”.

A LA VEZ, Monreal Ávila, aduce una sarta de complejidades en la referida conferencia con los medios, porque señala que, el Senado está obligado a intervenir “cuando se quebranten los principios del régimen federal” y cuando “los poderes de los estados abandonen sus funciones” y que, por conflictos provocados por ellos mismos, se afecte la vida del estado.

PERO YO ME PREGUNTO: “¿Porque Monreal, sale ahora con estas complejas exposiciones?, porque, hay recordar que, “ÉL, SI HA OBRADO POR QUEBRANTAR EL PACTO FEDERAL”, como cuando recién tomó posesión como Senador, “vino a Tamaulipas en plan de provocador” y “eso es quebrantar el pacto, del que él, ahora habla”, dirigiéndole en aquella vez, una serie de ofensas al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y luego mandar “a su perro pantorrillero” Alejandro Rojas, a reanudar la confrontación política contra el mandatario estatal. ¿Acaso eso no es cierto?. Y eso; ¿no es quebrantar el pacto?.

PARA CONCLUIR, les diré que, en plan incongruente Monreal Ávila, también aduce que, “la solicitud de desaparición de poderes”, igual se genera “cuando los poderes de los estados abandonan sus funciones”. Y “Tamaulipas, en ningún momento ha abandonado sus actividades administrativas y gubernamentales”, porque repito y reitero que, “Tamaulipas es un estado exitoso” y continúa de manera ascendente en inversión nacional y extranjera, así como en generación de empleos, razón por la que, EL SENADOR MONREAL, por lo que él, ha venido ejerciendo en contra del mandatario estatal tamaulipeco, desde un punto de vista de equilibrio político, MONREAL DEJA ENTREVER que, su mal actuar contra Tamaulipas, repito, “NO ES MÁS QUE EL ARDOR POR EL FRACASO ELECTORAL”, al no haber obtenido MORENA, las mayorías en el Congreso Local y por ello, éste señor, ha venido tomando venganza, contra esta entidad. Y eso, naturalmente, VA EN CONTRA de lo que señala el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de que él, “NO COMULGA CON LA VENGANZA POLÍTICA”. Y ese buen propósito del mandatario mexicano, Monreal Ávila, “se lo ha venido pasando por el arco del triunfo” ¿Usted qué opina?.

